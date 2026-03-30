Kiedy premiera filmu "Wichrowe wzgórza" z Margot Robbie na VOD i HBO Max? Fot. materiał prasowy

"Wichrowe wzgórza" w reżyserii Emerald Fennell prosto z dużego ekranu trafią do serwisów z usługą "na życzenie". Adaptacja jedynej powieści w dorobku Emily Brontë spotkała się z bolesną krytyką miłośników oryginału. Film z Margot Robbie jako Cathy Earnshaw i Jacobem Elordim jako Heathcliffem jednych zachwyca, drugich oburza.

"Wichrowe wzgórza" w reżyserii Emerald Fennell, laureatki Oscara za scenariusz oryginalny do "Obiecującej. Młodej. Kobiety", przedstawiają burzliwą relację Cathy Earnshaw i Heathcliffa w taki sposób, w jaki mogłaby ją zinterpretować nastoletnia dziewczyna. Taka była zresztą decyzja kreatywna reżyserki. Wizje artystyczne mają jednak to do siebie, że nie są odporne na krytykę.

Miłośnicy powieści Emily Brontë, która pod płaszczykiem "tragicznego romansu" rozprawia się z tematyką klasizmu czasów rewolucji przemysłowej, nierówności płci i nieobliczalnej natury człowieka, kłócą się z widzami zachwyconymi sensualnym dziełem Fennell, wskazując, że jej adaptacja ma niewiele wspólnego z książką wydaną w 1847 roku. Film dzieli widownie i bardzo dobrze – kino powinno wzbudzać tak silne emocje.

"Cytując książkową Cathy: 'To nie jest mój Heathcliff. Mojego wciąż będę kochać i zabiorę go ze sobą, jest w mojej duszy'. Film 'Wichrowe wzgórza' kusi przepiękną warstwą wizualną, ale jako adaptacja jest zaledwie pustą skorupą powieści gotyckiej Emily Brontë traktującej o pożądaniu, zemście, uprzedzeniach i wielopokoleniowej traumie, a nie o miłości, do której warto aspirować" – mogliście przeczytać w mojej recenzji.

"Wichrowe wzgórza" zaraz trafią na VOD. Kiedy premiera na HBO Max?

"Wichrowe wzgórza" z Margot Robbie ("Barbie") i Jacobem Elordim ("Frankenstein") w rolach głównych już 30 marca miała trafić do amerykańskich serwisów z usługą na "życzenie". Na portalu Filmweb widzimy, że 31 marca film ma dołączyć do biblioteki Apple TV+– będzie można go tam wypożyczyć lub kupić. Data ta jest jednak nieoficjalna.

Co z premierą adaptacji Emily Brontë na HBO Max? Według zagranicznych doniesień (powołując się m.in. na "Forbesa") kampowe "Wichrowe wzgórza" mają ukazać się na platformie streamingowej w kwietniu lub maju 2026 roku.

Przypomnijmy, że w dziele Fennell u boku Robbie i Elordiego wystąpili: Hong Chau ("Wieloryb"), rewelacyjna Alison Oliver ("Grupa zadaniowa"), Shazad Latif ("Plan na miłość"), Ewan Mitchell ("Ród smoka"), Martin Clunes ("Doktor Martin") i Owen Cooper, najmłodszy laureat w historii nagród Emmy i gwiazdor miniserialu "Dojrzewanie".

Muzykę do najnowszej odsłony "Wichrowych wzgórz" stworzyła hyperpopowa księżniczka, czyli piosenkarka Charli XCX, której album "brat" stał się hymnem lata 2024. Zdjęcia w "romansie", które wykonał szwedzki operator filmowy Linus Sangren ("La La Land"), zapierają dech w piersiach. Ujęte w 35 mm obiektywie wrzosowiska hrabstwa Yorkshire przywodzą na myśl ponure baśnie ludowe, nad którymi pochylili się bracia Grimm.

