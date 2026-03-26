"Grupa zadaniowa" z Markiem Ruffalo wraca z 2. sezonem. Do obsady dołączył dwukrotny zdobywca Oscara

"Grupa zadaniowa" z Markiem Ruffalo powróci z drugim sezonem na HBO Max. Obsada serialu kryminalnego, który w 2025 roku uznano za jeden z najlepszych w swoim gatunku, powiększa się. Przeciwnikiem Toma Brandisa zostanie dwukrotny zdobywca Oscara, który przeszedł do historii Amerykańskiej Akademii Filmowej.

"Grupa zadaniowa" okazała się tym, czego potrzebowali miłośnicy kryminałów. Serial Brada Ingelsby'ego ("Mare z Easttown" z Kate Winslet) rozwijał się powoli, ale bliżej końca zaczął coraz bardziej trzymać w napięciu. Finał spodobał się wielu widzom – niektórzy nie ukrywali, że chcieliby zobaczyć dalsze losy dręczonych problemami osobistymi agentów Federalnego Biura Śledczego. HBO krótko po premierze ostatniego odcinka ogłosiło, że dało zielone światło drugiemu sezonowi.

Przypomnijmy, że pierwsza odsłona "Grupy zadaniowej" skupiała się na losach Toma Brandisa – byłego księdza, a obecnie funkcjonariusza FBI, który przewodzi grupie operacyjnej mającej za zadanie schwytać sprawców serii napadów rabunkowych na przedmieściach Filadelfii. Federalny agent miał dodatkowo na głowie rodzinne problemy – jego adoptowany syn czekał w więzieniu na wyrok. Został oskarżony o zabicie swojej przyszywanej matki.

Mark Ruffalo ("Biedne istoty", "Avengers") powróci w drugiej odsłonie jako Tom Brandis, który tym razem popadnie w konflikt z szanowanym agentem DEA (Agencji do Walki z Narkotykami). Według ustaleń portalu branżowego Deadline w przeciwnika protagonisty wcieli się Mahershala Ali, dwukrotny laureat Oscara za "Moonlight" Barry'ego Jenkinsa i "Green Book" Petera Farrelly'ego, a także pierwszy muzułmański aktor wyróżniony przez Amerykańską Akademię Filmową.

Wiemy, że postać Aliego nazywa się Eddie Barnes. Jednostka byłego duchownego narobi sobie u niego kłopotów. Przypomnijmy, że pomimo mieszanych ocen gwiazdor świetnie sprawdził się w roli detektywa policji stanowej Wayne'a Haysa w 3. sezonie antologii "Detektyw". Nie mamy wątpliwości, że poradzi sobie w duecie z Ruffalo.

W kontynuacji pierwszego rozdziału "Grupy zadaniowej" Brandis dowodzi nową ekipą, a "im dalej sięga operacja, tym trudniej ustalić, kto jest jej celem". Szczegółowy opis fabuły drugiego sezonu nie został jeszcze oficjalnie przedstawiony. Liczymy jednak na powrót znajomych twarzy.

W poprzedniej odsłonie Ruffalo towarzyszyli m.in. Emilia Jones ("CODA"), Martha Plimpton ("Goonies"), Fabien Frankel ("Ród smoka") i Phoebe Fox ("Wielka"). W nadchodzących odcinkach na pewno nie zobaczymy Toma Pelphrey'ego ("Miłość i śmierć") i Alison Oliver ("Wichrowe wzgórza").

