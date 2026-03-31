Kontynuacja "Pomocy domowej" ma datę premierę

Wygląda na to, że "Pomoc domowa. Sekret" ma wszystko, by stać się jednym z najgłośniejszych filmów końcówki 2027 roku. Wytwórnia oficjalnie ogłosiła datę premiery – thriller z Sydney Sweeney obejrzymy dokładnie dwa lata po debiucie pierwszej części "Pomocy domowej", co wcale nie jest przypadkiem. Lionsgate chce mieć świąteczny hit.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Za sterami ponownie stanie Paul Feig, który nie tylko reżyseruje, ale i produkuje projekt. W gronie producentów znalazła się również Sydney Sweeney poprzez swoją firmę Fifty-Fifty Films. Oprócz tego młoda gwiazda po razu drugi wcieli się w główną bohaterkę.

Scenariusz na podstawie "Pomocy domowej. Sekretu" – drugiej książki Freidy McFadden o Millie Calloway – ponownie przygotowuje Rebecca Sonnenshine, odpowiedzialna za adaptację pierwszej części (dostępnej w Polsce na VOD). Premierę zaplanowano na 17 grudnia 2027 roku.

O czym opowie "Pomoc domowa. Sekret"? Sydney Sweeney powraca jako Millie Calloway

Fabuła sequela "Pomocy domowej" rozwija historię Millie – bohaterki, która po wydarzeniach z filmu z 2025 roku podejmuje kolejną pracę. Tym razem trafia do domu kobiety, której nigdy nie wolno jej zobaczyć. Zakazany pokój i zamknięte drzwi szybko stają się centrum niepokojącej tajemnicy, a odkryta prawda okazuje się jeszcze bardziej niebezpieczna niż sekrety, które Millie sama skrywa.

Obsada łączy powracające twarze z nowymi nazwiskami. Oprócz Sweeney wraca Michele Morrone ("365 dni") jako Enzo, a do uniwersum dołącza nominowana do Oscara Kirsten Dunst ("Spider-Man", "Maria Antonina"). Pierwszy film, czyli "Pomoc domowa", miał też w obsadzie Amandę Seyfried ("Mammia Mia"), co pokazuje, że seria od początku przyciąga głośne nazwiska.

Produkcja "Pomocy domowej 2" ma ruszyć jeszcze w tym roku, co daje twórcom spory zapas czasu przed premierą. Studio wyraźnie myśli długofalowo – plan zakłada rozbudowę pełnoprawnej franczyzy, bo cykl McFadden o Millie obejmuje także trzecią część zatytułowaną "Pomoc domowa. Z ukrycia", która również może doczekać się ekranizacji. Wszystko wskazuje więc na to, że historia Calloway dopiero się rozkręca.

Dalsza część artykułu poniżej.

logo
logo
logo
logo
Premiera "Pomocy domowej 2" w Boże Narodzenie 2027. Konkurencja będzie spora

Nie bez znaczenia jest też kontekst finansowy, zauważa "Variety". Pierwsza odsłona była klasycznym slow burnem box office'u – zaczęła od umiarkowanego wyniku około 19 milionów dolarów w weekend otwarcia, ale dzięki dobremu odbiorowi widzów utrzymała się w kinach przez cały okres świąteczny, finalnie zgarniając blisko 400 milionów dolarów na świecie przy budżecie wynoszącym około 35 milionów.

Studio Lionsgate wyraźnie chce powtórzyć ten model długiego i stabilnego zarabiania. Dlatego sequel ponownie zostaje ustawiony jako tzw. counter-programming, czyli alternatywa dla wielkich widowisk skierowanych głównie do męskiej widowni.

A konkurencja będzie wyjątkowo silna, bo tego samego dnia – 17 grudnia 2027 roku – na ekrany wejdą "Avengers: Secret Wars" oraz "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum". Jak zauważa "Variety", strategia jest jednak jasna: zamiast rywalizować skalą, thriller ma przyciągnąć tajemnicą, obsadą i popularnością literackiego pierwowzoru.

Sama Sydney Sweeney ma co robić. Nie tylko wróci jako Millie, ale niedługo zagra również legendę Hollywood Kim Novak w filmie "Scandalous", który ma opowiedzieć o sekretnej relacji gwiazdy "Zawrotu głowy" z równie legendarnym piosenkarzem i aktorem Sammym Davisem Jr. Sama Novak nie jest jednak zadowolona ani z filmu, ani z castingu, o czym pisaliśmy w naTemat.