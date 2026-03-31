Kontynuacja "Pomocy domowej" ma datę premierę Fot. Kadr z "Pomocy domowej"

Wygląda na to, że "Pomoc domowa. Sekret" ma wszystko, by stać się jednym z najgłośniejszych filmów końcówki 2027 roku. Wytwórnia oficjalnie ogłosiła datę premiery – thriller z Sydney Sweeney obejrzymy dokładnie dwa lata po debiucie pierwszej części "Pomocy domowej", co wcale nie jest przypadkiem. Lionsgate chce mieć świąteczny hit.

Za sterami ponownie stanie Paul Feig, który nie tylko reżyseruje, ale i produkuje projekt. W gronie producentów znalazła się również Sydney Sweeney poprzez swoją firmę Fifty-Fifty Films. Oprócz tego młoda gwiazda po razu drugi wcieli się w główną bohaterkę.

Scenariusz na podstawie "Pomocy domowej. Sekretu" – drugiej książki Freidy McFadden o Millie Calloway – ponownie przygotowuje Rebecca Sonnenshine, odpowiedzialna za adaptację pierwszej części (dostępnej w Polsce na VOD). Premierę zaplanowano na 17 grudnia 2027 roku.

O czym opowie "Pomoc domowa. Sekret"? Sydney Sweeney powraca jako Millie Calloway

Fabuła sequela "Pomocy domowej" rozwija historię Millie – bohaterki, która po wydarzeniach z filmu z 2025 roku podejmuje kolejną pracę. Tym razem trafia do domu kobiety, której nigdy nie wolno jej zobaczyć. Zakazany pokój i zamknięte drzwi szybko stają się centrum niepokojącej tajemnicy, a odkryta prawda okazuje się jeszcze bardziej niebezpieczna niż sekrety, które Millie sama skrywa.

Obsada łączy powracające twarze z nowymi nazwiskami. Oprócz Sweeney wraca Michele Morrone ("365 dni") jako Enzo, a do uniwersum dołącza nominowana do Oscara Kirsten Dunst ("Spider-Man", "Maria Antonina"). Pierwszy film, czyli "Pomoc domowa", miał też w obsadzie Amandę Seyfried ("Mammia Mia"), co pokazuje, że seria od początku przyciąga głośne nazwiska.

Produkcja "Pomocy domowej 2" ma ruszyć jeszcze w tym roku, co daje twórcom spory zapas czasu przed premierą. Studio wyraźnie myśli długofalowo – plan zakłada rozbudowę pełnoprawnej franczyzy, bo cykl McFadden o Millie obejmuje także trzecią część zatytułowaną "Pomoc domowa. Z ukrycia", która również może doczekać się ekranizacji. Wszystko wskazuje więc na to, że historia Calloway dopiero się rozkręca.

Premiera "Pomocy domowej 2" w Boże Narodzenie 2027. Konkurencja będzie spora

Nie bez znaczenia jest też kontekst finansowy, zauważa "Variety". Pierwsza odsłona była klasycznym slow burnem box office'u – zaczęła od umiarkowanego wyniku około 19 milionów dolarów w weekend otwarcia, ale dzięki dobremu odbiorowi widzów utrzymała się w kinach przez cały okres świąteczny, finalnie zgarniając blisko 400 milionów dolarów na świecie przy budżecie wynoszącym około 35 milionów.

Studio Lionsgate wyraźnie chce powtórzyć ten model długiego i stabilnego zarabiania. Dlatego sequel ponownie zostaje ustawiony jako tzw. counter-programming, czyli alternatywa dla wielkich widowisk skierowanych głównie do męskiej widowni.

A konkurencja będzie wyjątkowo silna, bo tego samego dnia – 17 grudnia 2027 roku – na ekrany wejdą "Avengers: Secret Wars" oraz "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum". Jak zauważa "Variety", strategia jest jednak jasna: zamiast rywalizować skalą, thriller ma przyciągnąć tajemnicą, obsadą i popularnością literackiego pierwowzoru.

