Nowy zwiastun "Maga z Kremla" już jest. Film z Judem Lawem i Paulem Dano jest oskarżany o "zachodnią propagandę" Fot. materiał prasowy

Nowy zwiastun "Maga z Kremla" z Judem Lawem w roli prezydenta Rosji Władimira Putina wzbudza sensację w mediach społecznościowych. Pod trailerem znajdziemy mnóstwo komentarzy oskarżających twórców filmu o szerzenie "zachodniej propagandy".

REKLAMA

Film "The Wizard of the Kremlin" w reżyserii Oliviera Assayasa ("Stylistka") jest adaptacją debiutanckiej powieści "Mag z Kremla" (oryg. Le mage du Kremlin") pióra Giuliana da Empoli, która ukazała się w kwietniu 2022 roku. Fabuła skupia się na fikcyjnym Wadimie Baranowie, dawnym producencie reality show i szarej eminencji Władimira Putina. Powieść jest prowadzona z perspektywy emerytowanego Baranowa, który wspomina Federację Rosyjską lat 90. XX wieku i ujawnia, jaki był jego wkład w politykę kraju.

Przy tworzeniu postaci Wadima Baranowa autor książki inspirował się rosyjskim politykiem Władisławem Surkowem, pracownikiem administracji prezydenta Borisa Jelcyna, a do niedawna wiernym wspólnikiem Putina.

REKLAMA

"Mag z Kremla" ma być thrillerem politycznym z elementami czarnej komedii, do którego scenariusz napisał Emmanuel Carrère (francuski dramat "Między dwoma światami" i autor powieści "Kolkhoze").

Jude Law niedawno wcielił się w króla Henryka VIII w "Regentce", a teraz został obsadzony jako Władimir Putin. Głównego bohatera gra Paul Dano ("Aż poleje się krew", "Batman"), którego talent aktorski krytykował ostatnio Quentin Tarantino. W filmie Assayasa zobaczymy też kolejną twarz z "Regentki". Alicii Vikander ("Kochanek królowej") powierzono postać dziewczyny imieniem Ksenia.

REKLAMA

Choć światowa premiera filmu odbyła się w sierpniu ubiegłego roku podczas 82. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, "Mag z Kremla" dopiero teraz doczekał się pierwszego zwiastuna w ramach brytyjskiej dystrybucji. W komentarzach na YouTube zachwyty nad obsadą mieszają się z oskarżeniami o propagandę.

"O, patrzcie, Rosjanie z brytyjskim akcentem. Kto by pomyślał?"; "Wyobraźcie sobie, że Rosja nakręciłaby film o dowolnym prezydencie USA – wszystko w języku rosyjskim, z udziałem rosyjskich aktorów. Już na początku uznano by to za propagandę"; "Najbardziej żenująca zachodnia propaganda, jaką kiedykolwiek widziałem" – grzmią internauci.

REKLAMA