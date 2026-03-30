Legendarna aktorka Kim Novak jest oburzona nadchodzącym filmem "Scandalous", który ma opowiedzieć o jej sekretnej relacji z Sammym Davisem Jr. Gwiazda "Zawrotu głowy" otwarcie skrytykowała obsadzenie Sydney Sweeney w swojej roli, zwracając uwagę... na jej wygląd.

Kim Novak to jedna z najbardziej ikonicznych aktorek Złotej Ery Hollywood, która największą popularność zdobyła w latach 50. i 60. XX wieku. Na zawsze zapisała się w historii kina dzięki roli Madeleine/Judy w thrillerze "Zawrót głowy" w reżyserii Alfreda Hitchcocka – dziś uznawanym za jedno z najwybitniejszych dzieł wszech czasów.

W swojej karierze Novak wystąpiła także w takich głośnych produkcjach jak "Piknik", "Złotoręki", "Zaczęło się w Neapolu", "Pocałuj mnie, głuptasie", "Czarna magia na Manhattanie Bell" i "Obcy, gdy się spotykają". Choć była jedną z największych gwiazd swoich czasów, już w 1966 roku zaczęła stopniowo wycofywać się z przemysłu filmowego i życia w blasku reflektorów. Na ekranie pojawiała się coraz rzadziej, aż na początku lat 90. całkowicie zakończyła karierę aktorską.

Film "Scandalous!" ma opowiedzieć o sekretnym romansie Kim Novak z legendarnym piosenkarzem i aktorem Sammym Davisem Jr. w 1957 roku – w realiach głębokiej segregacji rasowej w Stanach Zjednoczonych.

Związek spotkał się z ostrą reakcją hollywoodzkich mocarzy – szczególnie Harry'ego Cohna z Columbia Pictures – a na Davisa wywierano ogromną presję. Według plotek grożono mu nawet poważnymi konsekwencjami ze strony mafii, jeśli nie zakończy tej relacji i nie poślubi czarnoskórej kobiety.

Produkcja "Scandalous" została ogłoszona w październiku 2024 roku. W rolach głównych wystąpią Sydney Sweeney ("Euforia", "Pomoc domowa") jako Novak oraz David Jonsson ("Wielki marsz", "Obcy: Romulus") jako Sammy Davis Jr., a za reżyserię odpowiada dwukrotnie nominowany do Oscara Colman Domingo, prywatnie kolega Sweeney z planu hitu HBO. Studio Miramax planowało szybkie rozpoczęcie zdjęć – tuż po zakończeniu prac nad trzecim sezonem "Euforii".

Jednak 93-letnia Kim Novak nie jest zadowolona z powstającego filmu. W rozmowie z "The Times of London" przyznała, że "nigdy by nie zatwierdziła" "Scandalous". Szczególnie krytycznie odniosła się do wyboru Sydney Sweeney do swojej roli. – Ona tak bardzo wyróżnia się powyżej talii – stwierdziła Novak, dodając, że młoda gwiazda jest "zupełnie nietrafionym wyborem" do jej sportretowania.

To jednak nie wszystko. Novak wyraziła również obawy, że twórcy filmu zbyt mocno skupią się na sensualnym aspekcie jej relacji z Davisem. – Nie ma możliwości, żeby nie pokazano tego jako relacji intymnej, skoro Sydney Sweeney wygląda bardzo zmysłowo. A nasz związek opierał się na tym, jak wiele nas łączyło – podkreśliła.

Na ten moment twórcy "Scandalous" nie odnieśli się do słów Novak, a przedstawiciele Sydney Sweeney nie udzielili komentarza mediom. Sama Sweeney podchodzi do projektu z dużym entuzjazmem. W rozmowie z magazynem "People" w październiku 2025 roku przyznała, że jest „niesamowicie zaszczycona” możliwością zagrania tej roli.

– Jej historia jest nadal bardzo aktualna – mierzyła się z presją Hollywood, kontrolą swojego wizerunku i zainteresowaniem mediów jej życiem prywatnym. W wielu aspektach mogę się z tym utożsamić – powiedziała aktorka.

Kim Novak i Sammy Davis Jr. mieli głośny romans

Relacja Novak i Davisa sięga lat 50. Para poznała się w 1956 roku na planie programu "The Steve Allen Show", a w kolejnych miesiącach spotykali się regularnie. Davis odwiedzał Novak m.in. na planie "Zawrotu głowy" Alfreda Hitchcocka. Ich znajomość nabrała tempa po spotkaniu na charytatywnym balu z okazji Święta Dziękczynienia w Kalifornii, gdzie wspólnie spędzili święta.

W 1958 roku ich relacja ujrzała światło dzienne za sprawą chicagowskiego felietonisty, który zasugerował nawet, że para może się pobrać. Novak stanowczo zaprzeczyła tym doniesieniom, a kilka dni później Davis poślubił Loray White. Ich małżeństwo przetrwało zaledwie rok.