Porównanie postaci z serialu i filmu "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Zobaczcie m.in. Draco Malfoya Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

Zwiastun serialu "Harry Potter" w końcu doczekał się premiery – w krótkiej zapowiedzi rebootu HBO mogliśmy zobaczyć nowych aktorów w rolach starych i dobrze nam znanych postaci. Tak obsada nadchodzącej adaptacji prezentuje się przy gwiazdach filmowej serii. Przy Hermionie i Ronie poczujecie nostalgię.

Serialowy reboot "Harry'ego Pottera", którego premierowy odcinek zobaczymy na kanale HBO i w serwisie HBO Max w Boże Narodzenie 2026, doczekał się pierwszej oficjalnej zapowiedzi. W krótkim zwiastunie nowej adaptacji magicznych książek J.K. Rowling, która swoimi transfobicznymi wypowiedziami zraziła do siebie część fanów, miejsce Daniela Radcliffe'a w roli "chłopca, który przeżył" zajął młodziutki szkocki aktor Dominic McLaughlin. W teaserze pokazano też wielu innych bohaterów serii powieści o czarodziejach.

Serial "Harry Potter" vs. film "Kamień Filozoficzny" (PORÓWNANIE)

"Insygnia Śmierci: Część II", czyli część zamykająca filmową serię "Harry Potter", trafiła do kin prawie 15 lat temu. W oczach niektórych miłośników świata magii i czarodziejstwa tak szybka produkcja kolejnej adaptacji nie była nikomu potrzebna. Serial HBO nie opędzi się od porównań.

Oto jak wyglądają nowi aktorzy w zestawieniu z postaciami z filmu "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" z 2001 roku. Pierwszy sezon zaadaptuje właśnie ten tom.

Harry Potter

Dominic McLaughlin (po lewej) i Daniel Radcliffe (po prawej) w serialu oraz filmie "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

Jak już wspomnieliśmy, Dominic McLaughlin przejmie pałeczkę po Danielu Radcliffie, który po pożegnaniu się z Hogwartem odnalazł swoje powołanie na Broadwayu, zdobywając nawet prestiżową nagrodę Tony za występ w musicalu "Merrily We Roll Along". Nowy odtwórca roli protagonisty pochodzi ze Szkocji. Pierwszy raz spróbował aktorstwa w sztuce "Makbet" u boku Ralpha Fiennesa (dawnego Lorda Voldemorta).

Hermiona Granger

Arabella Stanton (po lewej) i Emma Watson (po prawej) w serialu oraz filmie "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

Ze słynnej trójki największe doświadczenie w aktorstwie ma Arabella Stanton. Na przełomie 2023-2024 wcieliła się w tytułową bohaterkę legendarnego musicalu "Matylda" na West Endzie (londyńskim Broadwayu) i użyczyła głosu bystrej przyjaciółce chłopca z błyskawicą na czole w audiobooku "Harry Potter" stworzonym przez Audible i wydawnictwo Pottermore Publishing. Emma Watson, poprzednią odtwórczynię Hermiony Granger, widzieliśmy ostatnio na dużym ekranie w "Małych kobietkach" Grety Gerwig.

Ron Weasley

Alastair Stout (po lewej) i Rupert Grint (po prawej) w serialu oraz filmie "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

Następcą Ruperta Grinta, który swego czasu promował horror "Yön lapsi" na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie, został Alastair Stout. Dla brytyjskiego aktora możliwość wcielenia się w Ronalda Weasleya będzie pierwszą poważną stycznością z kamerą.

Albus Dumbledore

John Lithgow (po lewej) i Richard Harris (po prawej) w serialu oraz filmie "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

Johna Lithgowa mogliśmy oglądać w sitcomie "Trzecia planeta od Słońca", dramacie sci-fi "Interstellar" Christophera Nolana i nagrodzonym Oscarem "Konklawe" Edwarda Bergera. W pierwszym sezonie "Harry'ego Pottera" 80-letni gwiazdor Hollywood zastąpi Richarda Harrisa, który odegrał dyrektora Hogwartu w "Kamieniu Filozoficznym" i "Komnacie Tajemnic". W dalszych filmach najpotężniejszym czarodziejem w dziejach był Michael Gambon.

Minerwa McGonagall

Janet McTeer (po lewej) i Maggie Smith (po prawej) w serialu oraz filmie "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

W nauczycielkę transmutacji i opiekunkę Gryfonów, Minerwę McGonagall, wcieli się Janet McTeer, brytyjska aktorka nominowana do Oscara za drugoplanową rolę w dramacie "Albert Nobbs", gwiazda anulowanego serialu "Kaos" z Jeffem Goldblumem i zdobywczyni teatralnej nagrody Tony. Maggie Smith, legenda brytyjskiego kina, postawiła poprzeczkę bardzo wysoko.

Severus Snape

Paapa Essiedu (po lewej) i Alan Rickman (po prawej) w serialu oraz filmie "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

Po Alanie Rickmanie ("Szklana pułapka") lekcje eliksirów w Hogwarcie poprowadzi znany z miniserialu "Mogę cię zniszczyć" Paapa Essiedu. Casting aktora wywołał burzę wśród fanów powieści o Harrym, Hermionie i Ronie. W internecie konstruktywna krytyka zaczęła mieszać się z hejtem i jawnym rasizmem.

Rubeus Hagrid

Nick Frost (po lewej) i Robbie Coltrane (po prawej) w serialu i filmie "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

Nick Frost bawił widzów do łez u boku Simona Pegga w czarnych komediach "Wysyp żywych trupów" i "Hot Fuzz – Ostre psy". W serialu "Harry Potter" pójdzie w ślady Robbiego Coltrane'a ("GoldenEye") i zamieszka w chatce u progu Zakazanego Lasu. Poznajcie drugiego gajowego Hogwartu, Rubeusa Hagrida.

Draco Malfoy

Lox Pratt (po lewej) i Tom Felton (po prawej) w serialu oraz filmie "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

Szkolnym wrogiem Harry'ego zostanie gwiazdor miniserialu "Władca much" na podstawie książki Williama Goldinga, czyli Lox Pratt. W filmowej adaptacji w Draco Malfoya, ucznia Slytherinu, który – jak zresztą cała jego rodzina – był zafiksowany na punkcie czystości krwi, wcielił się Tom Felton. Byłego Ślizgona ujrzymy niebawem w filmie "Oni cię zabiją".

Garrick Ollivander

Anton Lesser (po lewej) i John Hurt (po prawej) w serialu oraz filmie "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

Dotąd Anton Lesser rewelacyjnie sprawdzał się w roli szemranych typów. Widzieliśmy go jako maestra Qyburna w "Grze o tron" oraz majora Lio Partagaza w "Andorze". Teraz angielski aktor ukryje się w sklepiku przy ulicy Pokątnej, gdzie będzie pracować jako wybitny wytwórca różdżek Garrick Ollivander. W filmach "Kamień Filozoficzny" i "Insygnia Śmierci" zagrał go John Hurt ("Obcy – Ósmy pasażer Nostromo", "1984").

Dudley Dursley

Amos Kitson (po lewej) i Harry Melling (po prawej) w serialu oraz filmie "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

Harry Meling jako jeden z nielicznych członków najmłodszej obsady filmów o Harrym Potterze osiągnął wielką karierę. Wystąpił w serialu "Gambit królowej" z Anyą Taylor-Joy, kryminale "Bielmo" z Christianem Balem i komediodramacie "Pillion" z Alexandrem Skarsgårdem. W reboocie HBO w roli Dudleya Dursleya, który zatruwał życie Harry'emu, obsadzono Amosa Kitsona.

Vernon i Petunia Dursleyowie

Daniel Rigby i Bel Powley (po lewej); Fiona Shaw i Richard Griffiths (po prawej) w serialu oraz filmie "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat