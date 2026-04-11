Ralph Fiennes wskazał, która aktorka byłaby jego zdaniem "fantastyczna" w roli lorda Voldemorta Fot. materiał prasowy

Informacja o tym, kto zagra lorda Voldemorta w serialu "Harry Potter" HBO, jest trzymana w ścisłej tajemnicy. Arcywroga czarodzieja z blizną na czole mamy poznać w trakcie emisji pierwszego sezonu. Ralph Fiennes, dotychczasowy odtwórcza Czarnego Pana, wskazał jedną aktorkę, która jego zdaniem byłaby "fantastyczna" w tej roli.

Serialowy reboot "Harry'ego Pottera", którego showrunnerką została Francesca Gardiner, scenarzystka z doświadczeniem w adaptacjach literatury młodzieżowej (pracowała przy "Mrocznych materiach" na podstawie prozy Philipa Pullmana), zadebiutuje na kanale HBO i w serwisie HBO Max w Boże Narodzenie 2026. O Danielu Radcliffie w roli "chłopca, który przeżył", długo nie zapomnimy, ale teraz przyszła pora, by pałeczkę po nim przejął szkocki aktor Dominic McLaughlin.

Główną obsadę "Kamienia Filozoficznego", czyli pierwszego sezonu serialu HBO, już ujawniono. Poznaliśmy m.in. Hermionę Granger, Rona Weasleya i Albusa Dumbledore'a, ale o nowym lordzie Voldemorcie nic jeszcze nie wiemy. Od dłuższego czasu krążą pogłoski, zgodnie z którymi szanse na to, że w czarnoksiężnika o imieniu Tom Marvolo Riddle wcieli się kobieta, są całkiem spore.

Ralph Fiennes pierwszy raz założył wyblakłą szatę lorda Voldemorta w filmie "Harry Potter i Czara Ognia" w reżyserii Mike’a Newella. Brytyjski aktor, który był trzykrotnie nominowany do Oscara (za "Listę Schindlera", "Angielskiego pacjenta" i "Konklawe"), odegrał złoczyńcę bez nosa w pozostałych czterech filmach – z rolą pożegnał się wraz z premierą "Harry'ego Pottera i Insygniów Śmierci: Części drugiej" z 2011 roku.

Odkąd media zalały wieści dotyczące serialowego rebootu, Fiennes nieustannie jest pytany przez dziennikarzy o opinię na temat nowej adaptacji prozy J.K. Rowling. W wywiadach zasugerował, że Cillian Murphy, laureat prestiżowej nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej za "Oppenheimera", pasuje do roli złego maga.

Ostatnio w programie "The Claudia Winkleman Show" Ralph Fiennes dał swoje błogosławieństwo Tildzie Swinton. Gwiazdora zapytano o to, co sądzi na temat możliwości obsadzenia jej w roli Voldemorta. Dawny odtwórca arcywroga Harry'ego Pottera przyznał, że jego koleżanka po fachu byłaby w serialu "fantastyczna".

W swojej długoletniej karierze Swinton zagrała wiele postaci, których płeć określano jako niejednoznaczną. W 2005 roku powierzono jej rolę anioła Gabriela w filmie akcji "Constantine", a w latach 90. wcieliła się w tytułowego androgenicznego szlachcica w dramacie "Orlando" na podstawie powieści Virginia Woolf.

Fiennes dodał również, że z wielką przyjemnością wróciłby do Hogwartu, jednocześnie stwierdzając, że najpewniej "ta szansa bezpowrotnie przepadła".

Kiedy dowiemy się, kto zagra lorda Voldemorta w serialu "Harry Potter"?