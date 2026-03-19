Netflix ogłosił aktorów, którzy zagrają Daphne, Kudłatego, Velmę i Freda w serialu live action "Scooby-Doo" Fot. materiał prasowy

"Scooby-Doo!" doczeka się w niedalekiej przyszłości aktorskiego serialu produkcji Netflixa. Rudowłosą Daphne niedawno poznaliśmy, teraz przyszła pora na resztę Tajemniczej Spółki, czyli Freda, Velmę i Kudłatego. Młodzi aktorzy zapowiadają się bardzo obiecująco.

W ostatnich latach Netflix wypuścił wersje live action takich kultowych kreskówek i animacji jak "Awatar: Legenda Aanga" oraz "One Piece" na podstawie mangi Eiichirō Ody, który ma za sobą premierę 2. sezonu. Do kolekcji popularnej platformy dołączy niebawem serial live action będący adaptacją przygód młodych detektywów z Tajemniczej Spółki. Oto początki przyjaźni Kudłatego, Velmy, Daphne i Freda z gadającym dogiem niemieckim.

"Scooby-Doo" od Netflixa. Poznajcie Kudłatego, Velmę i Freda

Przypomnijmy, że pierwszym nazwiskiem, jakie padło nieoficjalnie w obsadzie live-action "Scooby'ego-Doo", była McKenna Grace. Pochodząca z Teksasu 19-letnia aktorka wcieli się w Daphne Blake, rudowłosą dziewczynę z wyższych sfer, która uchodziła za niezwykle atrakcyjną. W wielu adaptacjach jej chłopakiem był blondwłosy Fred Jones.

Grace uchodzi za jedną z największych nadziei Fabryki Snów. Przełomową rolą w jej karierze był występ w dramacie "Obdarowani" Marca Webba sprzed dziewięciu lat. Potem zagrała m.in. w "Nawiedzonym domu na wzgórzu", "Opowieści podręcznej", "Pogromcach duchów. Dziedzictwie", "Gdyby nie ty" i "Rocznicy" w reżyserii Jana Komasy. W listopadzie bieżącego roku zagra Maysilee Donner, trybutkę z Dystryktu 12, w filmie "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" na podstawie prozy Suzanne Collins.

Netflix właśnie potwierdził udział McKenny Grace w aktorskiej wersji "Scooby'ego-Doo", a wraz z nią pozostałych aktorów, którzy zapełnią Wehikuł Tajemnic. W roli Kudłatego Rogersa zobaczymy Tannera Hagena, a Velmę Dinkley zagra Abby Ryder Fortson. W sympatię Daphne, Freda, wcieli się Maxwell Jenkins.

Hagena widzowie mogą znać z serialu medycznego "The Pitt" i "Stróżów prawa: Bass Reeves", zaś Fortson z komediodramatu "Jesteś tam, Boże? To ja, Margaret" Kelly Fremon Craig oraz "Ant-Mana" z Paulem Ruddem. W filmografii Jenkinsa znajdziemy m.in. "Zagubionych w kosmosie" i horror "Tuż po zmroku" z Nicolasem Cagem.

O czym będzie serial "Scooby-Doo" Netflixa?

Fabuła potencjalnego hitu giganta streamingu przedstawi genezę Tajemniczej Spółki. Wszystko zacznie się od letniego obozu, w którym biorą udział starzy przyjaciele, Kudłaty i Daphne. "Dwójka zostaje wplątana w intrygującą tajemnicę dotyczącą zaginionego szczeniaka doga niemieckiego, który mógł być świadkiem nadprzyrodzonego morderstwa. Z pomocą pragmatycznej mieszkanki miasteczka Velmy oraz dziwnego, ale niezwykle przystojnego nowego chłopaka, Freddy'ego, postanawia rozwiązać sprawę" – czytamy w oficjalnym opisie serialu.

