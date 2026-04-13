Kiedy premiera filmu "Godzilla Minus Zero"? To sequel oscarowego filmu o kaijū z 2023 roku Fot. materiał prasowy

Nagrodzona Oscarem za efekty specjalne "Godzilla Minus One" niebawem otrzyma sequel. "Godzilla Minus Zero" trafi na duży ekran jeszcze w tym roku, serwując widzom podwójne zagrożenie. Pod wulkanem Fudżi i lasem Aokigahara obudzi się pradawna istota. Za kamerą znów widzimy Takashiego Yamazakiego.

"Godzilla Minus One" była niebywałym osiągnięciem. Efekty do widowiska o tak wielkiej skali i z tak ogromnym rozmachem stworzyła – jak podkreślał reżyser Takashi Yamazaki – względnie mała ekipa. Japoński filmowiec i Kiyoko Shibuya, ekspertka od efektów wizualnych, nadzorowali pracę nad 35-osobowym zespołem, który w ciągu ośmiu miesięcy stworzył 610 ujęć VFX w studiu Chōfu (wiele współczesnych produkcji bazuje na około tysiącu ujęć).

Film Yamazakiego, określany przez wielu krytyków i widzów jako arcydzieło, które w oldschoolowym stylu ożywiło kultowego kaijū (tak popularnego w kraju kwitnącej wiśni jak Pikachu i Hello Kitty), został ostatecznie nagrodzony przez Amerykańską Akademię Filmową prestiżowym Oscarem za najlepsze efekty specjalne. "Godzilla Minus One" był swoistym hołdem dla oryginalnej "Godzilli" Ishirō Hondy z 1954 roku.

Przygoda Yamazakiego z radioaktywnym jaszczurem-gigantem trwa dalej. Premierę kontynuacji "Godzilli Minus One" zaplanowano w japońskich kinach na koniec 2026 roku.

Pod górą Fudżi ma się obudzić jeszcze jeden kaijū

"Godzilla Minus Zero", która nieoficjalnie jest bezpośrednim sequelem dzieła sprzed trzech lat, będzie 39. filmem z franczyzy. Yamazaki dostał zielone światło na stworzenie kolejnego widowiska w 2024 roku i to z budżetem znacząco przekraczającym środki, jakimi dysponował poprzedni tytuł. Produkcję zlecono firmie Toho Studios, która oprócz wydawania filmowej klasyki o kaijū zajmuje się dystrybucją projektów Studia Ghibli i całej filmografii Akiry Kurosawy ("Siedmiu samurajów").

Plan zdjęciowy, który obejmował takie miejsca, jak znajdujące się w prefekturze Ibaraki miasto Tsukubamirai i lokacje w Nowej Zelandii oraz Norwegii, miał trwać od sierpnia do grudnia 2025 roku. W Japonii film ma ukazać się na srebrnym ekranie 3 listopada, a w Stanach Zjednoczonych trzy dni później. Zapowiedź "Godzilli Minus Zero" zostanie pokazana 14 kwietnia podczas wydarzenia w ramach branżowego konwentu CinemaCon w Las Vegas.

Z nieoficjalnych doniesień portalu Dread Central wynika, że w sequelu powróci dawna obsada, czyli Ryûnosuke Kamiki ("Twoje imię"), Minami Hamabe ("Silent Love") i Sae Nagatani, a fabuła skupi się na jej powojennych zmaganiach. Spokojne życie bohaterów zostanie przerwane, gdy na horyzoncie pojawi się w pełni zregenerowana, jeszcze większy i groźniejsza Godzilla. "Dodatkowo coś starożytnego zaczyna buzować pod Aokigaharą, w pobliżu góry Fudżi" – czytamy.

Plakaty rozwieszone w Los Angeles z okazji CinemaConu sugerują, że 11 czerwca odbędzie się premiera pierwszego zwiastuna "Godzilli Minus Zero". Fani już spekulują, że chmury przedstawione w materiale promocyjnym mogą świadczyć o obecności gargantuicznej kijanki Hedory, którą uwielbia Yamazaki.

O czym był oscarowy film "Godzilla Minus One"?

Fabuła filmu "Godzilla Minus One" – jak na japońskie kino przystało – w symboliczny sposób rozprawia się z historią Japonii, a konkretnie z bombami atomowymi, które w sierpniu 1945 roku spadły na Hiroszimę i Nagasaki. Pod koniec II wojny światowej pilot kamikaze Koichi Shikishima ląduje żywy, ale okryty hańbą w bazie na wyspie Odo. Tego samego dnia garnizon atakuje stworzenie zwane Godzillą.