Marek Kondrat wraca do aktorstwa po latach przerwy, a wraz z nim najgłośniejsze wątki, których był głównym bohaterem. Oprócz kultowych ról aktora wiele osób pamięta, że przed laty plotkowano o jego romansie z Renatą Dancewicz. Prawda o ich relacji okazała się jednak zupełnie inna.
O tym, że Marek Kondrat to ceniony aktor, który ma na swoim koncie wiele kultowych ról, chyba nie trzeba nikomu przypominać. To, jak zagrał w "Psach" porucznika Olgierda "Olo" Żwirskiego, w "Kilerze" dyrektora więzienia Mieczysława Klonisza, w "Dniu świra" Adasia Miauczyńskiego, czy w "Ekstradycji" komisarza Olgierda Halskiego, na zawsze już pozostanie w historii polskiej kinematografii.
Marek Kondrat i Renata Dancewicz mieli romans?
W pewnym momencie jednak Kondrat usunął się w cień, zajął się swoim winiarskim biznesem i skupił na rodzinie. Nie widywaliśmy go w nowych tytułach. Aż do teraz. 30 września 2026 roku ma mieć premierę nowa ekranizacja kultowej powieści "Lalka". Marek Kondrat zagra w niej Ignacego Rzeckiego – starego subiekta i przyjaciela Stanisława Wokulskiego.
Jednak nie tylko o rolach mówi się dziś w kontekście bogatej i barwnej kariery Kondrata. Przed laty wszystkie media huczały o jego rzekomym romansie z młodą aktorką Renatą Dancewicz. Los chciał, że ta dwójka w latach 90. zagrała razem w trzech tytułach. Fabuły łączyły ich zazwyczaj w romantyczną relację i nie brakowało między nimi pikantnych scen.
Ponadto pozytywnie wypowiadali się o sobie w mediach. Te wszystkie czynniki spowodowały, że wszyscy mówili o ich domniemanym romansie. Prawda wyszła na jaw, gdy Dancewicz wystąpiła w cyklu TVN "Zza Kadru", gdzie otworzyła się na temat współpracy z Kondratem.
– Marek jest fantastycznym aktorem i człowiekiem. Kiedy pierwszy raz spotkałam się z nim na planie Janusza Majewskiego, byłam zachwycona – wspominała aktorka i przyznała, że "Marek był wymarzonym partnerem".
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W dalszej części wywiadu nawiązała do plotek o romansie. – Kiedy prasa zaczęła pisać o naszym romansie, tylko dlatego, że mieliśmy nagie sceny i zagraliśmy w kilku produkcjach z rzędu, plotki oczywiście były wyssane z palca – nigdy nawet nie byliśmy razem na kawie – wyznała i to ucięło spekulacje fanów.
W jakich produkcjach Kondrat i Dancewicz zagrali razem?
Przypomnijmy, że Marek Kondrat i Renata Dancewicz stworzyli słynne duety aktorskie w trzech popularnych polskich produkcjach lat 90.:
Dodajmy, że prywatnie Renata Dancewicz od ponad 20 lat jest w związku z przedsiębiorcą Tomaszem Winciorkiem, z którym ma już 23-letniego syna Jerzego. A Marek Kondrat od ponad dziesięciu lat jest mężem Antoniny Turnau, córki Grzegorza Turnaua. Wcześniej jego żoną przez kilka dekad była Ilona Ludgarda Gagajek.