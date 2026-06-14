3 zespoły, które nagrały słaby debiut, a potem zostały klasykami. Foto: Zamrznuti tonovi, Geoffrey Clowes, hlphoto/Shutterstock

Są zespoły, które zaliczyły naprawdę słaby debiut. Mimo to po czasie stały się klasykami, które do dziś inspirują kolejne pokolenia muzyków. Przeanalizujemy trzy takie przypadki.

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Historia muzyki zna przypadki zespołów, które już debiutem pokazały swój potencjał. Nie wszystkie grupy potrafią jednak działać jak Hitchcock i zacząć od trzęsienia ziemi. A mimo tego potem tworzą albumy, które rzucają i fanów, i krytyków na kolana.

Pantera, czyli od glam rocka po klasyków metalu

Zespół Pantera to dziś jedna z najważniejszych grup w historii metalu, ale ich droga na szczyt wcale nie była łatwa. Początki formacji pokazują, że nawet największe legendy mogą zaczynać od przeciętnych, a nawet słabych albumów.

Pantera powstała w 1981 roku w Teksasie. W swoich pierwszych latach działalności zespół grał muzykę inspirowaną glam rockiem. I już to brzmi strasznie. Gdy posłucha się ich debiutanckiej płyty, "Metal Magic", można poczuć tylko zażenowanie. To było po prostu słabe i to nawet na ten niezbyt wyszukany gatunek. Co gorsza grupa wydała potem jeszcze trzy takie krążki.

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I kiedy wydawało się, że Pantera przejdzie do historii jako nic nieznacząca kopia Motley Crue, zrobiła TO. W 1990 roku ukazał się jej album "Cowboys from Hell" (drugi z wokalistą Philem Anselmo, który niedawno śpiewał na Mystic Festival), który całkowicie odmienił brzmienie zespołu. Zespół porzucił glam metal i postawił na cięższe, bardziej agresywne granie, które później nazwano groove metalem.

Płyta okazała się ogromnym sukcesem i do dziś uznawana jest za "prawdziwy debiut" zespołu. To właśnie od niej zaczęła się światowa kariera Pantery. Kolejne albumy tylko potwierdziły ich klasę. "Vulgar Display of Power" jest do dziś jednym z najważniejszych wydawnictw w historii metalu, "Far Beyond Driven" ugruntowało pozycję Pantery, a nieco niedoceniane "The Great Southern Trendkill" pokazało, że formacja wraz z rozwojem kariery potrafiła grać coraz brutalniej.

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Szkoda tylko, że zespół zakończył karierę w wyniku wewnętrznych konfliktów i po przeciętnym "Reinventing the Steel" nic już nie stworzył.

Neurosis, czyli zacznij od hardcore'a i stwórz nowy gatunek

Kolejny przykład: Neurosis. Powstała w 1985 roku grupa, która dziś uchodzi za jedną z najbardziej innowacyjnych, na początku swojej działalności grała dość prostacki hardcore punk. Jej debiutancki album "Pain of Mind" z 1987 roku nie wyróżniał się znacząco na tle innych tego typu wydawnictw.

Przełom nastąpił dopiero na "Souls at Zero" z 1992 roku. Krążek był pierwszym wyraźnym krokiem w nowym kierunku i często uznawany jest za prapoczątek charakterystycznego stylu Neurosis. Był to jednak tylko wstęp do wspaniałych "Through Silver in Blood", "Time of Grace", "Sun that Never Sets" i "The Eye of Every Storm".

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Neurosis udało się stworzyć unikalne brzmienie. Pełne ciężaru, dusznej atmosfery i nieprzyjemnych emocji (sięgacie po ich twórczość na własną odpowiedzialność!). Słuchanie muzyki członków grupy to wręcz doświadczenie.

Warto dodać, że dyskografia zespołu stała się fundamentem post-metalu i zainspirowała pokolenie młodszych artystów na całym świecie.

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Deathspell Omega, czyli o tym, jak black metal zachęca do czytania o filozofii

I wreszcie może nawet najważniejszy współczesny black metal. Deathspell Omega to jeden z najbardziej enigmatycznych zespołów w historii tego gatunku (nie jest nawet w pełni jasne, kto w nim gra!). Choć dziś kojarzeni są z ambitnymi, eksperymentalnymi albumami i filozoficznymi tekstami, ich początki były znacznie bardziej konwencjonalne.

Zespół powstał we Francji pod koniec lat 90. i początkowo grał po prostu zwykły black metal. Ich wczesne nagrania, w tym debiutancki album "Infernal Battles" był próbą nagrania na nowo tego, co kilka lat wcześniej wymyślili już choćby Skandynawowie z Darkthrone.

Na początku XXI wieku grupa przeszła jednak radykalną przemianę artystyczną. Album "Si Monvmentvm Reqvires, Circvmspice" to dzieło znacznie bardziej złożone, pełne dysonansów, nietypowych struktur i głębokiej, "teologicznej" warstwy tekstowej. Muzycy przyznają do dziś, że zaczęli inspirować się m.in. twórczością... Krzysztofa Pendereckiego.

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Kolejne wydawnictwa, takie jak "Fas – Ite, Maledicti, in Ignem Aeternum" czy "Paracletus" ugruntowały pozycję Deathspell Omega jako jednego z najbardziej innowacyjnych zespołów w ekstremalnym metalu. Ich twórczość to dziś nie tylko muzyka, ale też zachęta do wzięcia udziału w lekcji filozofii. Pokażcie mi drugi taki zespół, który inspiruje do sięgania po prace Georgesa Bataille'a (liryki grupy są inspirowane jego przemyśleniami)!