Zespół Vader pokazał w Bielsku-Białej, jak gra się metal Foto: Pixel-Shot, Zamrznuti tonovi/Shutterstock

Zespół Vader bywa często określany mianem "najlepszego polskiego towaru eksportowego". Obecnie gra trasę koncertową po Polsce, a 7 czerwca Vader zawitał do bielskiego klubu Rude Boy. Muzycy, przed którymi ostrzegał egzorcysta, pokazali, jak gra się metal.

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O grupie Vader pisałem niedawno na NaTemat w dość zaskakującym kontekście: w Siemiatyczach odwołania koncertu grupy domagał się... egzorcysta. Całe szczęście trasa ruszyła, zespół zagrał w słynnej teraz na cały kraj miejscowości, a parę dni później pojawił się w Rude Boy Club w Bielsku-Białej. I było ostro!

Vader w Bielsku-Białej leci z szatanem

Choć zagrożenie duchowe było ogromne, pokusa wygrała: 7 czerwca pojawiłem się na koncercie Vadera w bielskim Rude Boy Club.

Na początku parę słów o samym miejscu. Mowa o klubie, który może pomieścić maksymalnie ok. 400 osób. Do tego jest umiejscowiony w piwnicy industrialnego biurowca. Nadaje to koncertom dodatkowego uroku. W końcu, by posłuchać dobrego metalu, trzeba najczęściej zejść do piekła (o czym przekonałem się wcześniej na Mystic Festival)!

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Obecnie trwająca trasa koncertowa Vadera jest zresztą szczególna. Zespół nie promuje żadnej nowej płyty, ale gra utwory, które dotąd rzadko prezentował na żywo. Czyli coś dla koneserów, a nie niedzielnych słuchaczy.

Mimo takiej deklaracji muzycy rozpoczęli koncert od klasyka, numeru "Sothis" z ich słynnej EP-ki o tym samym tytule. Następnie poleciały "Fractal Light" i "Wings". I dopiero wtedy zaczęło robić się naprawdę ciekawie, gdyż zespół przypomniał "The One Made of Dreams" z albumu "Litany" oraz niegrane od lat wolniejsze i cięższe "Reign Forever World" i "Kingdom" (jak na deathmetalowe standardy to wręcz ballady).

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Tego typu ciekawostek było do końca wieczoru więcej. Wystarczy wspomnieć o "The Book", "Lead Us!" czy przede wszystkim odkopanych w vaderowym archiwum "Tyranach piekieł" (tak, te wszystkie bezeceństwa da się wyśpiewać po polsku).

Grupa postanowiła oddać jeszcze hołd zmarłemu w 2022 r. Romanowi Kostrzewskiemu, legendarnemu wokaliście zespołu Kat, i zagrała cover tej formacji, "Wyrocznię". Z najciekawszych momentów nie sposób nie wyróżnić również wieńczącego całość podwójnego coveru, tym razem grupy Slayer. Vader rozpoczął ten piekielny bis od intra "Hell Awaits", by sprawnie przejść do "Raining Blood".

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Kondycja zespołu robi piorunujące wrażenie!

Nie sposób nie docenić kondycji grupy, szczególnie wokalisty/gitarzysty Piotra 'Petera' Wiwczarka, który w zeszłym roku skończył 60 lat. Jak na seniora wręcz poraża swoją kondycją na scenie. Nazwa gatunku muzycznego, jaki wykonuje Vader, death metal, sugerowałaby coś zgoła innego, ale w tych dźwiękach musi być jakiś mistyczny element konserwujący. Wiecie, z tym egzorcystą może jednak jest coś na rzeczy.

Vader pozostaje w niezwykle dobrej kondycji. To pewien sceniczny ewenement. Zespoły z takim stażem bywają już zmęczone graniem na żywo, w czasie ich koncertów daje się wyczuć pewne wyrachowanie i widać brak spontaniczności. W tym przypadku nie ma jednak o tym wszystkim mowy. Nie wspominając o ogromnej, wyczuwalnej pasji z grania, która aż bije z muzyków (z naciskiem na Petera).