Mystic Festival 2027 będzie większy niż edycja w 2026 r. Geoffrey Clowes, ChrisJamesRyanPhotography, Robert Skalski

Tegoroczna edycja Mystic Festivalu za nami. W jej trakcie organizatorzy odkryli karty: za rok festiwal będzie jeszcze większy i zaoferuje jeszcze więcej emocji. Typujemy więc zespoły, które mogą na nim zagrać w 2027 roku.

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Mystic Festival opuszcza Stocznię Gdańską i za rok odbędzie się na gdańskiej Letnicy, w okolicach Polsat Plus Arena Gdańsk. Znamy też datę: 10-12 czerwca. W związku z tym, że wydarzenie ma być, jak twierdzą organizatorzy, większe, rosną szanse na zaproszenie gigantów metalu.

Slayer zagra na Mystic Festival 2027?

Ostatniego dnia tegorocznej edycji (6.06, ta data zobowiązuje) odbyło się spotkanie z organizatorami Mystica. W jego trakcie dowiedzieliśmy się nieco więcej o przyszłorocznej edycji. Większy teren ma umożliwić zaproszenie większych nazw. Ponoć rozmowy z managementami tychże już trwają.

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O jakie jednak grupy chodzi? Skoro w czwartek na festiwalu potrafiło zagrać Megadeth, zapewne znacznie wzrosły szanse na zaproszenie kogoś nieco większego. A więc Slayera?

Choć twórcy "Reign in Blood" zakończyli działalność (nie nagrywają nowych płyt, ani nie grają regularnych tras), okazjonalnie wkraczają na sceniczne deski większych festiwali. W tym roku zagrają choćby pięć koncertów. Może więc za rok pojawią się w Europie, w tym na Mystic Festival?

Dodatkowym smaczkiem, sugerującym, że potencjalnie może chodzić o Slayera, są słowa Arkadiusza Hronowskiego z Mystic Coalition i klubu B90. W czasie wspomnianego spotkania z uczestnikami festiwalu powiedział, że powodem przesunięcia daty wydarzenia z pierwszego weekendu na drugi było to, że prościej będzie w ten sposób. ściągać do Gdańska amerykańskie formacje. A Slayer jest oczywiście z USA.

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Slayera nie będzie, ale będzie Pantera?

USA to zapewne dobry trop, jeżeli szukamy przyszłorocznych gwiazd Mystica. Możliwe, że rosną też szanse na Panterę. Na tegorocznej edycji zagrały aż dwa zespoły, na czele których stoi Phil Anselmo: Scour i Down. Widać granie w Gdańsku przypadło mu do gustu. Do tego jedną z tegorocznych gwiazd była formacja Black Label Society, której liderem jest gitarzysta Pantery, Zakk Wylde. Może teraz obie strony się obwąchiwały, by za rok twórcy "Cowboys from Hell" pojawili się na Mysticu?

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Neurosis powróci do Polski?

Na scenę powróciła w tym roku też grupa Neurosis. Czy i ona zagra na Mystic Festival 2027? Myślę, że szanse na to są spore. Zespół przed zawieszeniem działalności w miarę regularnie powracał do Europy, a gdańska impreza wydaje się idealnie pod niego skrojona: zgrabnie łączy ze sobą metalowy mainstream i underground, a to na styku tych dwóch światów działa od dekad Neurosis.

Na Metallikę i Iron Maiden nie ma szans

Pozostają jeszcze największe marki: Metallica i Iron Maiden. Na to jednak szans raczej nie ma. Tu ponownie wskazówką są słowa Hronowskiego, który w czasie wspomnianego już spotkania, powiedział, że Mystic nie stanie się nagle festiwalem na 80 tys. osób. A tyle mniej więcej pojawiło się na ostatnim koncercie "Mety" w Chorzowie.