Znamy pierwsze recenzje filmu "Robin Hood: Koniec legendy". Foto. Mat. prasowe

19 czerwca na ekrany polskich kin trafi "Robin Hood: Koniec legendy". W tytułowego bohatera wcielił się Hugh Jackman. Wytwórnia A24 sugeruje niecodzienne podejście do legendy o słynnym łuczniku. Pierwsze recenzje mrocznego filmu są jednak podzielone.

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Film wyprodukowało słynne studio A24, zaś reżyserią zajął się Michael Sarnoski, który stoi za "Cichym miejscem: Dzień pierwszy" i "Świnią". Tym razem zainspirował się XVII-wieczną balladą "Robin Hood's Death" ("Śmierć Robin Hooda"). Jak mu wyszło? Znamy już pierwsze opinie krytyków.

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Robin Hood był przez dekady przedstawiany na małym i dużym ekranie w bardzo różny sposób. Była i kreskówka Disneya, i typowa dla lat 90. produkcja z Kevinem Costnerem, czy wreszcie świetny, mroczny serial "Robin z Sherwood" z wspaniałą piosenką Clannad.

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Teraz czeka nas przygoda w "Robin Hood: Koniec legendy" ("The Death of Robin Hood"). I wiele wskazuje na to, że ponownie otrzymamy ponurą opowieść o Robinie Hoodzie. Może też najbardziej realistyczną.

Znamy już zarys fabuły: ciężko ranny, podstarzały Hood, w którego wciela się Hugh Jackman (filmowy Wolverine, który ostatnio błyszczał w "Deadpool & Wolverine") trafia pod opiekę tajemniczej kobiety. Tak otrzymuje szansę nie tylko na wyzdrowienie, ale też na odkupienie za zło, jakie wyrządził podczas swojego życia.

"Robin Hood: Koniec legendy" ma pierwsze reakcje krytyków

Znamy już pierwsze recenzje. I tak np. Matt Neglia z "Next Best Picture" twierdzi, że film spełnia ponure obietnice i dominować ma wyjątkowo mroczna atmosfera – nawet jak na standardy Michaela Sarnoskiego. Pierwsza część filmu ma być brutalna i pełna akcji, podczas gdy pozostałe dwa akty to mroczne studium postaci, które "dekonstruuje mit Robina Hooda".

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Krytyk narzeka tylko nieco, że przydałoby się na ekranie nieco więcej Billa Skarsgårda (który był znakomity również w "Nosferatu"). Szwedzki aktor ma kraść każdą scenę, w której się pojawia.

Wszystko dopełniają wspaniałe zdjęcia, muzyka, charakteryzacja, produkcja i kostiumy. Razem mają tworzyć świat daleki od jakiejkolwiek tradycyjnej adaptacji historii o Robin Hoodzie. "Wciąż brakuje jednak czegoś, co uczyniłoby [film] jeszcze bardziej wyrazistym”, dodaje do tej beczki miodu nieco dziegciu Neglia.

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Courtney Howard z "Variety" nie szczędzi jednak twórcom pochwał. Film ma być "odważny i brutalny". "To dynamiczna, błyskotliwa legenda nowego pokolenia i głęboka refleksja nad śmiertelnością. Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård są bezsprzecznie wyjątkowi. Zdjęcia Pata Scoli są porywające i malarskie", podsumował.

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Junior Felix z "The Hollywood Show" twierdzi, że to jeden z najlepszych filmów roku. Ten "jest przejmująco brutalny i niesamowicie porywający". Zupełnie innego zdania jest Nick van Dinther z "Bite Size Break", który ostrzegł, że film ma tylko tzw. momenty, ale ogólnie nie porywa. Odebrał całość jako "długi i żmudny seans".

W niektórych recenzjach pojawiają się też porównania do filmu "Logan: Wolverine", czyli ostatniej produkcji, która opowiadała o losach słynnego Rosomaka. Skojarzenia nasuwają się jednak same: w 2017 r. Jackman zagrał starzejącego się X-Mana, teraz Hooda-seniora.