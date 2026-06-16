"1670" powraca Fot. Netflix / J. Sosiński

Netflix pokazał zwiastun trzeciego sezonu "1670" i ujawnił datę premiery swojego wielkiego hitu znad Wisły. Jan Paweł sięga tym razem Księżyca, a zapowiedź zdradza kilka rzeczy. Pierwsza? Ogromny budżet.

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Mockument "1670" na podstawie pokręconego scenariusza Jakuba Rużyłły i w wyśmienitej reżyserii Macieja Buchwalda i Kordiana Kądzieli opowiada o życiu szlachty i chłopów w XVII-wiecznej Polsce. Fabuła opowiada o szlacheckiej rodzinie Adamczewskich. Jej głowa, Jan Paweł, zarządza podległymi mu chłopami z Adamczychy, wchodzi w bezmyślne utarczki z innymi sarmatami i nieprzerwanie marzy o wielkości, przez co wpada na coraz głupsze pomysły.

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O czym będzie 3. sezon "1670"? Nowy zwiastun olśniewa budżetem

Akcja rozpoczyna się niedługo po wielkich Dożynkach Królewskich w Adamczysze, które obejrzeliśmy w finale drugiego sezonu. Ujawniona na uroczystości gorzka prawda o pochodzeniu Jana Pawła oraz utrata wszystkich aktów szlacheckich w pożarze biblioteki sprawiły, że nad sarmatami zawisło "widmo tragedii gorszej niż dżuma". Adamczychę ogarnia choroba poszlachecka.

Kryzys tożsamości dotyka nie tylko głów rodów, lecz także wszystkich członków rodziny Adamczewskich: Zofia boryka się z syndromem opuszczonego gniazda i nawet głośne śpiewanie gorzkich żali nie wypełnia głuchej ciszy w dworku. Jakub próbuje podbić Warszawę, ale wielkie miasto kusi go nie tylko biznesowym potencjałem. Aniela wraca do Adamczychy i postanawia w końcu zadbać o siebie, zaraz po tym jak rozkręci szkołę dla chłopów. Tymczasem sami chłopi stają się jacyś niespokojni, mruczą pod nosem, jakby szykowali się nie do żniw, lecz do buntu… Świat, który jak dotąd wydawał się stabilny jak prawo weta, zaczyna rodzić więcej pytań niż odpowiedzi. Czy Adamczewskich czeka rodzinny rozłam? Czy chłop może na Księżyc? Czy Aniela i Maciej odnajdą do siebie drogę? Co knuje najgorsza kreatura Andrzej? I gdzie w tym wszystkim jest Bogdan? 3. sezon "1670" oficjalny opis Netfliksa

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Na ekrany wrócą nasi ulubieni bohaterowie na czele z bezbłędnymi: Bartłomiejem Topą jako Janem Pawłem o małym rozumku i wielkich ambicjach oraz Katarzyną Herman w roli pobożnej i tęskniącej za dawną miłością Zofii.

Martyna Byczkowska powróci jako Aniela, Michał Sikorski jako Jakub, Filip Zaręba po raz drugi wcieli się w Stanisława, a Andrzej Kłak w Andrzeja. Dobromir Dymecki znowu zagra ulubieńca widzów, Bogdana, a Kirył Pietruczuk – zakochanego w Anieli chłopa Macieja. Wróci również Jędrzej Hycnar, którego w drugim sezonie poznaliśmy jako zainteresowanego młodą Adamczewską szlachcica Marcina.

Zwiastun wskazuje na trzy rzeczy. Pierwsza: twórcy mieli do dyspozycji naprawdę ogromny (jak na polskie standardy) budżet. Zapowiedź olśniewa scenografią, budżetem i rozmachem. Druga: serial nie rezygnuje z gatunkowej szalonej zabawy z poprzedniego sezonu i znowu zabiera nas poza Adamczychę. Zapowiada się istne absurdalne szaleństwo.

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Trzecia, która może zadowolić widzów, którzy kręcili nosem na ostatnie odcinki: mimo mieszania gatunków konwencja znowu zdaje się przypominać tę z pierwszego sezonu – z błyskotliwymi one-linerami i ponurą wsią Adamczewskich. Wygląda na to, że autorzy postanowili połączyć styl z obu sezonów.

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Trzeci sezon "1670" ma być bardziej podobny do pierwszego

A co o trzecim sezonie mówią sami twórcy? – Motywacja i ambicja Jana Pawła dosłownie sięga w tym sezonie kosmosu, co naturalnie wiąże się z przekraczaniem kolejnych granic absurdu, a wraz z tym pojawia się jeszcze większa przestrzeń do zaskakiwania widza czy skręcania w dziwne popkulturowe zakamarki – zapowiada scenarzysta Jakub Rużyłło.

Z kolei Kordian Kądziela nazywa nadchodzącą odsłonę "mroczniejszą, przez co bardziej zbliżoną klimatem do pierwszego sezonu". – I chociaż wracamy do tej naszej Adamczychy, błotnistej, szarej, to akcja zabiera nas w różne miejsca – Warszawa, dwory królewskie, plenery. Trzeci sezon, wraz z całym bogactwem nowych wydarzeń, postaci i zwrotów akcji, maluje panoramę świata serialu w znacznie szerszej perspektywie – dodaje reżyser.