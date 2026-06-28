Fani "Gorącej rywalizacji" się doczekali Fot. Kadr z "Gorącej rywalizacji"

Fenomen "Gorącej rywalizacji" trwa w najlepsze. Po sukcesie serialu na podstawie bestsellerowej powieści Rachel Reid do grona oficjalnych kolekcjonerskich gadżetów dołączają pierwsze figurki Funko POP!, przedstawiające Ilyę Rozanova i Shane'a Hollandera. Przedsprzedaż już ruszyła, a fani "Heated Rivalry" rzucili się do składania zamówień. Znamy już ceny.

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"Heated Rivalry", kanadyjska produkcja platformy Crave z 2025 roku, do której prawa kupiło HBO Max, jest adaptacją serii powieści "Game Changers" autorstwa Rachel Reid. Pierwszy sezon oparty został na dwóch pierwszych tomach bestsellerowego cyklu, a zdjęcia do drugiego rozpoczną się już tego lata.

"Gorąca rywalizacja" opowiada historię Shane'a Hollandera i Ilyi Rozanova – dwóch profesjonalnych hokeistów z rywalizujących ze sobą drużyn NHL. Na lodzie są wrogami, poza nim łączy ich namiętna, ale skomplikowana relacja, którą Kanadyjczyk i Rosjanin ukrywają przez lata.

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To jeden z największych serialowych fenomenów ostatnich lat i globalny hit, który zrobił z Connora Storriego i Hudsona Williamsa gwiazdy. Produkcja ma aż 96 procent pozytywnych recenzji od krytyków i 88 procent od widzów w serwisie Rotten Tomatoes, a jej popularność jest tak ogromna, że kolejne platformy zaczęły inwestować w hokejowe romanse.

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"Mimo że kanadyjski serial jest gatunkowo romansem, to wyróżnia się dojrzałym storytellingiem, świetnie napisanymi postaciami, szczerością oraz wnikliwym spojrzeniem na presję sportu, medialny wizerunek i funkcjonowanie w męskim, sportowym świecie, który wciąż nie zawsze daje przestrzeń na bycie sobą" – pisaliśmy w naTemat w recenzji "Heated Rivalry".

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Funko Pop z "Heated Rivalry" już w przedsprzedaży. Ilya i Shane zaraz trafią na nasze półki

Teraz zapowiedziano to, na co czekali wszyscy fani – bohaterowie "Gorącej rywalizacji" doczekają się swoich figurek Funko POP!.

Nowa kolekcja obejmuje dwie indywidualne figurki przedstawiające bohaterów w strojach ich drużyn hokejowych. Ilya występuje w barwach Boston Raiders, a Hollander reprezentuje Montreal Metros. W ofercie znalazł się także specjalny dwupak, który łączy zakochanych hokeistów w jednym kolekcjonerskim zestawie.

"Premiera nowych figurek to odpowiedź na ogromną popularność 'Gorącej Rywalizacji', która zgromadziła oddaną społeczność fanów na całym świecie. Dopracowane detale, charakterystyczny styl Funko oraz wierne odwzorowanie serialowych bohaterów sprawiają, że kolekcja będzie obowiązkową pozycją zarówno dla miłośników produkcji, jak i kolekcjonerów figurek POP!" – zapowiada marka.

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