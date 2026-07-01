Victor Willis miał 74 lata Fot. YouTube / Village People

Nie żyje Victor Willis, główny wokalista legendarnej grupy disco Village People z lat 70. Autor hitu "Y.M.C.A" zmarł po "krótkiej, ale bardzo agresywnej chorobie". Miał 74 lata.

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Żona artysty, Karen Huff Willis, poinformowała o śmierci Victora Willisa w środę na jego oficjalnym profilu na Facebooku. "Z ogromnym smutkiem muszę przekazać wiadomość o śmierci mojego męża... Victor odszedł we wtorek w wyniku krótkiej, lecz bardzo agresywnej choroby" – napisała. Dodała również: "Rodzina prosi o uszanowanie prywatności w tym niezwykle trudnym czasie".

Victor Willis nie żyje. To jemu i Village People zawdzięczamy "Y.M.C.A."

Urodzony w Teksasie Willis był liderem słynnego zespołu disco Village People, którego nazwa nawiązywała do nowojorskiej dzielnicy Greenwich Village. W latach 70. rupa podbiła światowe listy przebojów dzięki takim hitom jak "Macho Man", "In the Navy" oraz przede wszystkim "Y.M.C.A." – największemu przebojowi w swojej historii. Do dziś to jedna z najpopularniejszych piosenek do wspólnego tańczenia.

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Willis był współautorem największych przebojów zespołu, ale również jego współzałożycielem i głównym wokalistą. Village People zostało stworzone przez Willisa wspólnie z francuskimi producentami Jacques'em Moralim i Henrim Belolo. Wokalista zdobył światową sławę, występując na scenie w charakterystycznych kostiumach – m.in. policjanta i oficera marynarki wojennej – u boku Randy'ego Jonesa, Glenna Hughesa, Felipe Rose'a, Davida Hodo i Alexa Brileya.

W 1980 roku opuścił zespół, co zapoczątkowało wieloletnie spory sądowe dotyczące praw autorskich. Stało się to tuż przed rozpoczęciem zdjęć do filmu Nancy Walker "Can't Stop the Music", luźno inspirowanego historią Village People.

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Po odejściu z grupy Willis konsekwentnie odmawiał wykonywania utworów Village People i odrzucał propozycje nagrania kolejnych albumów. W 1979 roku nagrał solową płytę "Solo Man", która jednak trafiła do sprzedaży dopiero 35 lat później – w sierpniu 2015 roku. W 2017 roku, po zawarciu ugody pozasądowej, ponownie dołączył do Village People i rozpoczął międzynarodową trasę koncertową z zespołem. W ubiegłym roku grupa wystąpiła podczas przedinauguracyjnego wiecu Donalda Trumpa, co wzbudziło spore kontrowersje.

Willis był również cenionym aktorem teatralnym. Występował w licznych musicalach i sztukach, w tym w oryginalnej broadwayowskiej produkcji musicalu "The Wiz". W późniejszych latach życia otwarcie mówił o swojej walce z uzależnieniem od narkotyków, które rozpoczęło się po odejściu z Village People. W 2007 roku, po zakończeniu terapii odwykowej, wydał pierwsze od 25 lat publiczne oświadczenie: "Koszmar uzależnienia od narkotyków odchodzi z mojego życia... Z niecierpliwością czekam na drugą część mojego życia – wolną od narkotyków".

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