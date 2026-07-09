5 największych przebojów Bonnie Tyler. Łezka się w oku kręci Fot. materiał prasowy

Bonnie Tyler nie żyje. Walijska legenda rocka i popu zmarła w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby, z powodu której była od pewnego czasu leczona. Wspominamy największe przeboje 75-letniej piosenkarki, która chrypliwym, lecz silnym jak dzwon głosem potrafiła łączyć pokolenia.

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W maju bieżącego roku Bonnie Tyler przewieziono do szpitala w portugalskim mieście Faro, gdzie została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej po operacji wynikającej z perforacji jelita. Około miesiąca później wybudzono ją ze śpiączki, choć ciężki stan wymagał od niej pobytu na oddziale intensywnej terapii.

"Rodzina i zespół ze złamanym sercem informują, że Bonnie niespodziewanie zmarła wczoraj wieczorem" – przekazano w piątkowym komunikacie na oficjalnej stronie artystki. Wiadomość o śmierci Bonnie Tyler, która dzieliła swoje życie między domem w Mumbles na południowym wybrzeżu Walii a portugalską willą w Albufeirze nad Oceanem Atlantyckim, zasmuciła miłośników muzyki z całego świata.

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Dorobek artystyczny walijskiej artystki, który sięga lat 70., cieszył się uznaniem zarówno starszych, jak i młodszych pokoleń. Jej charakterystyczny wokal w połączeniu z emocjonującymi balladami i ich popkulturowym znaczeniem ma szansę żyć wiecznie w świadomości słuchaczy – niezależnie od ich wieku.

5 największych przebojów Bonnie Tyler. Chrypka, która zostanie z nami na zawsze

Bonnie Tyler dorastała w domu komunalnym w miejscowości Skewen jako córka górnika i gospodyni domowej. Przez całe życie była niesamowicie dumna ze swoich robotniczych korzeni, co podkreśliła nawet wtedy, gdy królowa Elżbieta II odznaczyła ją Orderem Imperium Brytyjskiego. Łowca talentów Roger Bell odkrył ją w 1975 roku, kiedy występowała w klubie w Swansea. Rok po ich spotkaniu piosenkarka wydała przełomowy singiel, czyli utwór...

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1. Lost In France (1976)

"Lost in France" był pierwszym sukcesem Bonnie Tyler na oficjalnych listach przebojów. Romantyczna ballada w stylu soft rocka, do której tekst stworzyli Ronnie Scott i Steve Wolfe, wskoczyła na 9. miejsce brytyjskiego rankingu, a w Niemczech zamykała podium. Ot, prosta historia o miłości, która potrafi zawrócić w głowie zakochanych do tego stopnia, że zapominają o reszcie świata.

2. It's a Heartache (1977)

W hicie "It's a Heartache", który klasyfikowany jest jako gatunek country pop, Walijka śpiewała o nieodwzajemnionej miłości i próbie ratowania związku z góry skazanego na katastrofę. Pomysł na piosenkę zrodził się ponownie ze współpracy Tyler ze Scottem oraz Wolfem. Gdy kawałek podbijał Australię, Kanadę i Argentynę, jego autorkę porównywano do żeńskiej wersji Roda Stewarta.

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3. Total Eclipse of the Heart (1983)

"Total Eclipse of the Heart" miał być pierwotnie utworem napisanym i skomponowanym z myślą o musicalu "Nosferatu". Kompozytor Jim Steinman – bliski współpracownik Meat Loafa – zaniechał tego pomysłu, ostatecznie proponując Tyler, by stała się głosem tej epickiej ballady wszech czasów i dodała ją do piątego albumu studyjnego "Faster Than the Speed of Night". Piosenka o wampirach pozostaje jednym z największych dzieł tamtej dekady. Adaptacja książki "Dziennik cwaniaczka", którą w 2010 roku wyreżyserował Thor Freudenthal, pozwoliła wielu dzieciom zakochać się w legendarnym głosie Bonnie.

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4. Holding Out for a Hero (1984)

"Holding Out for a Hero" Bonnie Tyler traktuje o rycerskości, sile i potrzebie moralnego autorytetu – to pop-rockowy hymn o bohaterach, po który Hollywood tak chętnie sięga od kilkudziesięciu lat. Utwór powstał na potrzeby kultowego musicalu "Footloose" z Kevinem Baconem, a następnie pojawił się na szóstej płycie artystki zatytułowanej "Secret Dreams and Forbidden Fire". Mnóstwo młodych widzów kojarzy piosenkę przede wszystkim z filmu animowanego "Shrek 2".

5. Islands (1987)