"Historia dźwięku" ominęła polskie kina Fot. Kadr z "Historii dźwięku"

"Historia dźwięku" ominęła polskie kina, ale właśnie trafiła do oferty SkyShowtime. Kameralny romans kostiumowy z 2025 roku opowiada o miłości, pamięci, ulotności chwil i kulturowym dziedzictwie, a jego największą siłą jest duet Paula Mescala i Josha O'Connora – jednych z najbardziej utalentowanych i najbardziej olśniewających aktorów swojego pokolenia.

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Akcja "Historii dźwięku" ("The History of Sound"), opartej na opowiadaniach Bena Shattucka, który napisał również scenariusz, przenosi widzów do Stanów Zjednoczonych początku XX wieku.

Lionel Worthing i David White poznają się w 1917 roku podczas studiów w New England Conservatory of Music w Bostonie. Łączy ich fascynacja muzyką ludową, a po zakończeniu I wojny światowej wyruszają wspólnie do wiejskiego Maine, by dokumentować pieśni lokalnych społeczności na cylindrach woskowych przy użyciu fonografu. Ich podróż staje się czymś znacznie więcej niż etnograficzną wyprawą – jest historią rodzącego się uczucia, niespełnionych pragnień i wspomnień, które zostają z człowiekiem na całe życie.

"Historia dźwięku" to romans kostiumowy z Paulem Mescalem i Joshem O'Connorem

W rolach głównych wystąpił porażający talentem duet – Paul Mescal i Josh O'Connor, którzy wyrośli na jednych z najlepszych aktorów swojego pokolenia. Mescal zdobył światową rozpoznawalność dzięki wybitnej roli w serialu "Normalni ludzie", a później zachwycił widzów i krytyków występem w "Aftersun", za który otrzymał nominację do Oscara, oraz rolą w "Hamnecie". Sprawdził się również w blockbusterze "Gladiator II", a już wkrótce wcieli się w Paula McCartneya w serii biograficznych filmów o zespole The Beatles.

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O'Connora publiczność najlepiej kojarzy z serialu "The Crown", gdzie znakomicie wcielił się w młodego księcia Karola, a także z głośnych produkcji "Challengers", "Żywy czy martwy: Film z serii 'Na noże'" i "Dzień objawienia" Stevena Spielberga. Dla obu aktorów nie jest to pierwszy queerowy romans. Mescal wcześniej zagrał w poruszających i zaskakujących "Dobrych nieznajomych", natomiast O'Connor błyszczał w surowym dramacie "Piękny kraj".

Za kamerą "Historii dźwięku" stanął południowoafrykański reżyser Oliver Hermanus, twórca takich filmów jak "Piękno" (nagrodzonego Queer Palm na festiwalu w Cannes), "Moffie" oraz cenionego "Living" z Billem Nighym. W swojej twórczości od lat poświęca uwagę bohaterom skrywającym niewypowiedziane uczucia i emocje. Tworzy historie kameralne i powściągliwe, w których to, co najważniejsze, rozgrywa się wewnątrz i "pod skórą". Nie inaczej jest w "Historii dźwięku", która zamiast melodramatycznych zwrotów akcji stawia na niespieszne tempo, delikatność i melancholię.

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Hermanus podkreślał, że od początku zależało mu na pokazaniu uniwersalnej historii miłosnej, a nie opowieści definiowanej wyłącznie przez orientację bohaterów.

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– Ludzie sięgają po filmy i historie romantyczne, bo szukają w nich pocieszenia, otuchy, nadziei i marzeń. Myślę, że właśnie dlatego świat oszalał dziś na punkcie serialu "Heated Rivalry" – trafia on w potrzebę przynależności, zakochania się i przeżycia wielkiego romansu. To wciąż niezwykle silny i poruszający gatunek – mówił reżyser w wywiadzie dla Man About Town.

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– "Historia dźwięku" od początku miała być dla mnie hołdem dla dawnych filmów o tym, co mogło się wydarzyć, i o niemożliwości spełnienia pewnych pragnień. Nie chciałem jednak opowiadać o niemożliwości wynikającej z tego, że bohaterowie są dwoma mężczyznami i że czasy, w których żyją, nie pozwalałyby im na taki związek. Ten film w ogóle się tym nie zajmuje – dodał Hermanus.

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Czy warto obejrzeć "Historię dźwięku"? Film jest dostępny na SkyShowtime

Film "Historia dźwięku" miał światową premierę podczas Festiwalu Filmowego w Cannes w 2025 roku, gdzie walczył o Złotą Palmę. W serwisie Rotten Tomatoes pozytywnie oceniło go 68 proc. krytyków oraz 88 proc. widzów. Recenzenci chwalili role Mescala i Josha O'Connora, zwracali też uwagę na melancholijny charakter filmu i jego spokojne tempo, które dla jednych było zaletą, dla drugich – mankamentem.

"Choć rozwlekłe tempo i zbyt przewidywalny przebieg wydarzeń odbierają filmowi element zaskoczenia, 'Historia dźwięku' pozostaje wizualnie zachwycającą i znakomicie zagraną, melancholijną opowieścią o ludzkiej bliskości" – brzmi konsensus w Rotten Tomatoes. Davide Abbatescianni z Cineuropa napisał, że jest to "pełen serca, momentami nierówny, ale ostatecznie poruszający film, który poprzez wyjątkowo muzyczne podejście opowiada o bliskości, pamięci i zachowaniu kulturowego dziedzictwa".