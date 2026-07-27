Klaudia Zawistowska

Podróże są moim życiem. Zaczęło się od hobby, które miało być ucieczką od pracy, a stało się częścią zawodowego życia. Moimi miejscami na ziemi są Turcja, Malta, ale w podróżowaniu najbardziej pociąga mnie odkrywanie czegoś nowego. Od kilku lat stawiam na doświadczenia. Dzięki nim do Polski wracam ze wspomnieniami, a nie tylko slajdami. Zwiedzam głównie na własną rękę, ale nieobca jest mi także formuła all inclusive.

Moją drugą miłością jest fotografia. Zaczęło się jako hobby jeszcze w gimnazjum, a z czasem pociągnęło mnie dalej. Z aparatem byłam na Marszach Niepodległości. Fotografowałam też skoczków narciarskich podczas Pucharu Świata w Zakopanem, czy siatkarzy na mistrzostwach świata. Sprzęt towarzyszy mi także podczas każdego wyjazdu. Dzięki temu świat, który odkrywam w podróży, opisuję na dwa sposoby – tekstem i obrazem.

W naTemat obudziła się też moja feministyczna dusza, która nie pozwala mi stać z boku, kiedy ktoś umniejsza kobietom. Przez lata kobiecość uważałam za słabość. Dziś jest ona orężem w moim dziennikarskim arsenale. I nie brakuje mi odwagi, żeby po nią sięgać.

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