Hollywood szykuje się na najważniejszą noc w roku – już w poniedziałek w nocy czasu polskiego odbędzie się 98. ceremonia wręczenia Oscarów. Przypominamy nominacje i sprawdzamy, gdzie i od której oglądać transmisję z rozdania najpopularniejszych nagród filmowych świata. Tegoroczna gala będzie starciem dwóch wielkich filmów: "Grzeszników" i "Jednej bitwy po drugiej".
Oscarowa gala odbędzie się już w nocy z 15 na 16 marca w Dolby Theatre w Hollywood. Ponownie poprowadzi ją komik i prezenter Conan O'Brien, który w ubiegłym roku z przytupem zadebiutował w roli gospodarza i zaczarował widzów swoim charakterystycznym humorem.
Gdzie oglądać galę Oscarów 2026?
Polscy widzowie będą mogli śledzić rozdanie Oscarów na żywo. Transmisja z ceremonii – jak co roku – będzie dostępna na kanale Canal+ Premium oraz w serwisie streamingowym Canal+. Relacja rozpocznie się o północy, natomiast już o godz. 23:30 ruszy transmisja z czerwonego dywanu, podczas której zobaczymy gwiazdy przybywające do Dolby Theatre.
Co ważne, widzowie będą mogli wybrać, czy chcą oglądać galę z polskim lektorem, czy w oryginalnej wersji językowej. W trakcie transmisji z polskiego studia CANAL+ wydarzenia komentować będą filmoznawcy i krytycy filmowi Kaja Klimek oraz Błażej Hrapkowicz.
Oscary 2026 będą pojedynkiem dwóch filmów. "Jedna bitwa po drugiej" zdominuje całą galę?
Tegoroczne Oscary zapowiadają się wyjątkowo emocjonująco i nieprzewidywalnie. Najwięcej nominacji zdobyli "Grzesznicy" w reżyserii Ryana Cooglera, którzy otrzymali aż 16 wyróżnień. To rekord w oscarowej historii – dotychczasowy należał do "Wszystko o Ewie", "Titanica" i "La La Land", które mogły pochwalić się 14 nominacjami.
Czy rekordowa liczba nominacji przełoży się na triumf w najważniejszej kategorii? Bardzo możliwe, choć głównym faworytem jest "Jedna bitwa po drugiej" w reżyserii Paula Thomasa Andersona, która ma szansę na 13 Oscarów.
W tegorocznym wyścigu liczą się również "Wielki Marty", "Wartość sentymentalna" i "Frankenstein", które mogą zdobyć po dziewięć statuetek, a także "Hamnet" z ośmioma nominacjami. Najważniejsze rozstrzygnięcia tej nocy rozegrają się jednak właśnie między "Grzesznikam" i "Jedną bitwą po drugiej", co oznacza, że czeka na starcie gigantów.
"Gatunkowe kino rzadko bywa ulubieńcem Akademii, ale energetyczny, krwisty rozmach 'Grzeszników' może zachwycić gremium, zwłaszcza że liczba nominacji już mówi sama za siebie. Mimo to bezpieczniejszym typem pozostaje 'Jedna bitwa po drugiej' – radykalny, dziki w formie, a przy tym zaskakująco aktualny film o społecznym gniewie i narastającym autorytaryzmie. W dobie rządów Donalda Trumpa, którego Hollywood nie znosi, Oscar dla filmu Andersona wydaje się pewny" – piszemy w naszych oscarowych prognozach.
Nominacje do Oscarów 2026. "Grzesznicy" mają aż 16 szans na złotą statuetkę
Kto jeszcze ma szansę na Oscary 2026? Przypominamy pełną listę nominacji. Nie zabrakło polskich akcentów. Wyróżniona została Małgorzata Turzańska za kostiumy do "Hamneta" oraz krótkometrażowa animacja "The Girl Who Cried Pearls", którą współtworzył Maciej Szczerbowski.
