Oscary 2026
Oscary obejrzymy również w Polsce

Hollywood szykuje się na najważniejszą noc w roku – już w poniedziałek w nocy czasu polskiego odbędzie się 98. ceremonia wręczenia Oscarów. Przypominamy nominacje i sprawdzamy, gdzie i od której oglądać transmisję z rozdania najpopularniejszych nagród filmowych świata. Tegoroczna gala będzie starciem dwóch wielkich filmów: "Grzeszników" i "Jednej bitwy po drugiej".

Oscarowa gala odbędzie się już w nocy z 15 na 16 marca w Dolby Theatre w Hollywood. Ponownie poprowadzi ją komik i prezenter Conan O'Brien, który w ubiegłym roku z przytupem zadebiutował w roli gospodarza i zaczarował widzów swoim charakterystycznym humorem.

Gdzie oglądać galę Oscarów 2026?

Polscy widzowie będą mogli śledzić rozdanie Oscarów na żywo. Transmisja z ceremonii – jak co roku – będzie dostępna na kanale Canal+ Premium oraz w serwisie streamingowym Canal+. Relacja rozpocznie się o północy, natomiast już o godz. 23:30 ruszy transmisja z czerwonego dywanu, podczas której zobaczymy gwiazdy przybywające do Dolby Theatre.

Co ważne, widzowie będą mogli wybrać, czy chcą oglądać galę z polskim lektorem, czy w oryginalnej wersji językowej. W trakcie transmisji z polskiego studia CANAL+ wydarzenia komentować będą filmoznawcy i krytycy filmowi Kaja Klimek oraz Błażej Hrapkowicz.

Oscary 2026 będą pojedynkiem dwóch filmów. "Jedna bitwa po drugiej" zdominuje całą galę?

Tegoroczne Oscary zapowiadają się wyjątkowo emocjonująco i nieprzewidywalnie. Najwięcej nominacji zdobyli "Grzesznicy" w reżyserii Ryana Cooglera, którzy otrzymali aż 16 wyróżnień. To rekord w oscarowej historii – dotychczasowy należał do "Wszystko o Ewie", "Titanica" i "La La Land", które mogły pochwalić się 14 nominacjami.

Czy rekordowa liczba nominacji przełoży się na triumf w najważniejszej kategorii? Bardzo możliwe, choć głównym faworytem jest "Jedna bitwa po drugiej" w reżyserii Paula Thomasa Andersona, która ma szansę na 13 Oscarów.

W tegorocznym wyścigu liczą się również "Wielki Marty", "Wartość sentymentalna" i "Frankenstein", które mogą zdobyć po dziewięć statuetek, a także "Hamnet" z ośmioma nominacjami. Najważniejsze rozstrzygnięcia tej nocy rozegrają się jednak właśnie między "Grzesznikam" i "Jedną bitwą po drugiej", co oznacza, że czeka na starcie gigantów.

"Gatunkowe kino rzadko bywa ulubieńcem Akademii, ale energetyczny, krwisty rozmach 'Grzeszników' może zachwycić gremium, zwłaszcza że liczba nominacji już mówi sama za siebie. Mimo to bezpieczniejszym typem pozostaje 'Jedna bitwa po drugiej' – radykalny, dziki w formie, a przy tym zaskakująco aktualny film o społecznym gniewie i narastającym autorytaryzmie. W dobie rządów Donalda Trumpa, którego Hollywood nie znosi, Oscar dla filmu Andersona wydaje się pewny" – piszemy w naszych oscarowych prognozach.

Nominacje do Oscarów 2026. "Grzesznicy" mają aż 16 szans na złotą statuetkę

Kto jeszcze ma szansę na Oscary 2026? Przypominamy pełną listę nominacji. Nie zabrakło polskich akcentów. Wyróżniona została Małgorzata Turzańska za kostiumy do "Hamneta" oraz krótkometrażowa animacja "The Girl Who Cried Pearls", którą współtworzył Maciej Szczerbowski.

NAJLEPSZY FILM

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Wielki Marty
  • Jedna bitwa po drugiej
  • Tajny agent
  • Wartość sentymentalna
  • Grzesznicy
  • Sny o pociągach

    • NAJLEPSZY REŻYSER

  • Paul Thomas Anderson, Jedna bitwa po drugiej
  • Chloé Zhao, Hamnet
  • Josh Safdie, Wielki Marty
  • Ryan Coogler, Grzesznicy
  • Joachim Trier, Wartość sentymentalna

    • NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY

  • Timothée Chalamet, Wielki Marty
  • Leonardo DiCaprio, Jedna bitwa po drugiej
  • Michael B. Jordan, Grzesznicy
  • Wagner Moura, Tajny agent
  • Ethan Hawke, Blue Moon

    • NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA

  • Jessie Buckley, Hamnet
  • Renate Reinsve, Wartość sentymentalna
  • Rose Byrne, Kopnęłabym cię, gdybym mogła
  • Emma Stone, Bugonia
  • Kate Hudson, Song Sung Blue

    • NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

  • Stellan Skarsgård, Wartość sentymentalna,
  • Jacob Elordi, Frankenstein
  • Benicio Del Toro, Jedna bitwa po drugiej
  • Sean Penn, Jedna bitwa po drugiej
  • Delroy Lindo, Grzesznicy

    • NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

  • Teyana Taylor, Jedna bitwa po drugiej
  • Amy Madigan, Zniknięcia
  • Wunmi Mosaku, Grzesznicy
  • Elle Fanning, Wartość sentymentalna
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Wartość sentymentalna

    • NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY

  • Robert Kaplow, Blue Moon
  • Jafar Panahi, To był zwykły przypadek
  • Josh Safdie i Ronald Bronstein, Wielki Marty
  • Joachim Trier and Eskil Vogt, Wartość sentymentalna
  • Ryan Coogler, Grzesznicy

    • NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY

  • Will Tracy, Bugonia
  • Guillermo del Toro, Frankenstein
  • Chloé Zhao i Maggie O’Farrell, Hamnet
  • Paul Thomas Anderson, Jedna bitwa po drugiej
  • Clint Bentley i Greg Kwedar, Sny o pociągach

    • NAJLEPSZY FILM MIĘDZYNARODOWY

  • Wartość sentymentalna (Norwegia)
  • Sirât (Hiszpania)
  • Tajny agent (Brazylia)
  • Głos Hind Rajab (Tunezja)
  • To był zwykły przypadek (Francja)

    • NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

  • Arco
  • Elio
  • K-popowe łowczynie demonów
  • Mała Amelia
  • Zwierzogród 2

    • NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY

  • Idealna sąsiadka
  • Prawo Alabamy
  • Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle
  • Cięcie skał
  • Pan Nikt kontra Putin

    • NAJLEPSZE ZDJĘCIA

  • Frankenstein
  • Wielki Marty
  • Jedna bitwa po drugiej
  • Grzesznicy
  • Sny o pociągach

    • NAJLEPSZA MUZYKA ORYGINALNA

  • Jerskin Fendrix, Bugonia
  • Alexandre Desplat, Frankenstein
  • Max Richter, Hamnet
  • Jonny Greenwood, Jedna bitwa po drugiej
  • Ludwig Göransson, Grzesznicy

    • NAJLEPSZA PIOSENKA ORYGINALNA

  • "Dear Me", Diane Warren: Relentless
  • "Golden", K-popowe łowczynie demonów
  • "I Lied To You", Grzesznicy
  • "Sweet Dreams of Joy", Viva Verdi!
  • "Train Dreams", Sny o pociągach

    • NAJLEPSZE KOSTIUMY

  • Avatar: Ogień i popiół
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Wielki Marty
  • Grzesznicy

    • NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA I FRYZURY

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Grzesznicy
  • The Smashing Machine
  • Brzydka siostra

    • NAJLEPSZA SCENOGRAFIA

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Wielki Marty
  • Jedna bitwa po drugiej
  • Grzesznicy

    • NAJLEPSZY MONTAŻ

  • F1
  • Wielki Marty
  • Jedna bitwa po drugiej
  • Wartość sentymentalna
  • Grzesznicy

    • NAJLEPSZY DŹWIĘK

  • F1
  • Frankenstein
  • Jedna bitwa po drugiej
  • Grzesznicy
  • Sirât

    • NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE

  • Avatar: Ogień i popiół
  • F1
  • Jurassic World: Odrodzenie
  • Zaginiony autokar
  • Grzesznicy

    • NAJLEPSZY CASTING

  • Hamnet
  • Wielki Marty
  • Jedna bitwa po drugiej
  • Tajny agent
  • Grzesznicy

    • NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM AKTORSKI

  • Skaza rzeźnika
  • Przyjaciel Dorothy
  • Dramat z okresu Jane Austen
  • Śpiewacy
  • Dwie osoby wymieniające się śliną

    • NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

  • Motyl
  • Wiecznie zielony
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

    • NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY

  • Wszystkie puste pokoje
  • Uzbrojony tylko w kamerę: Życie i śmierć Brenta Renauda
  • Dzieci, których już nie ma
  • Diabeł ma zajęcie
  • Perfectly A Strangeness