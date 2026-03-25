"Venom 3: Ostatni taniec" podbija Netflixa, ale w streamingu natkniecie się na znacznie lepsze filmy z Tomem Hardym. Podpowiadamy, po jakie tytuły z brytyjskim aktorem warto sięgnąć. Zaczynamy od świetnego "Szpiega" z Garym Oldmanem.

REKLAMA

Tom Hardy w roli Eddiego Brocka właśnie króluje na Netflixie. "Venom 3: Ostatni taniec", który należy do franczyzy Sony's Spider-Man Universe, wspiął się na sam szczyt rankingu oglądalności giganta streamingu. Umówmy się, w filmografii odtwórcy komiksowego antybohatera znajdziemy ambitniejsze kreacje.

Przedstawiamy krótką listę filmów, w których zagrał Tom Hardy i które obejrzycie w streamingu. Dla niektórych widzów mogą być one nieoczywiste.

1. Szpieg (2011)

"Szpieg" w reżyserii Tomasa Alfredsona ("Pozwól mi wejść") jest adaptacją powieści "Druciarz, krawiec, żołnierz, szpieg" pióra Johna le Carré, który słynął z łączenia szpiegowskiej tematyki z thrillerem psychologicznym. Brytyjski autor w przeciwieństwie do Iana Fleminga, ojca Jamesa Bonda, cenił sobie realizm – w jego twórczości nie doświadczymy dynamicznych pościgów, za to spojrzymy na brudne i wyrachowane oblicze szpiegostwa.

REKLAMA

Lata 70. XX wieku, trwa zimna wojna. Operacja MI6 w Budapeszcie kończy się fiaskiem, w efekcie czego Control rezygnuje z fotela szefa brytyjskiego wywiadu. Mężczyzna twierdzi, że jeden z czterech wysoko postawionych funkcjonariuszy MI6 jest radzieckim kretem. Doświadczony George Smiley wraca z emerytury, by odkryć prawdziwą tożsamość zdrajcy.

Podczas seansu "Szpiega" widzowie nie będą chcieli odrywać wzroku od telewizora. Napięcie jest tak gęste, że aż można je kroić nożem kuchennym. Scenariusz, montaż i muzyka tylko podbijają ten efekt. Do tego wszystkiego dorzućmy również rewelacyjne aktorstwo ze strony Gary'ego Oldmana ("Kulawe konie"), Colina Firtha ("Jak zostać królem"), Marka Stronga ("Kingsman: Tajne służby"), Toma Hardy'ego, Benedicta Cumberbatcha ("Sherlock") i Johna Hurta ("1984").

REKLAMA

Gdzie obejrzeć? CDA Premium

2. Stuart: Spojrzenie w przeszłość (2007)

Scenariusz do "Stuarta: Spojrzenia w przeszłość" powstał na podstawie wspomnień Alexandra Mastersa, który na kartach swojej biografii opisał życie cierpiącego na dystrofię twarzowo-łopatkowo-ramieniową i zaburzenie borderline bezdomnego imieniem Stuart Shorter. Dramat Davida Attwooda ("Przełom") odsłania kawałek po kawałeczku prawdziwe przyczyny agresji u młodego mężczyzny, nie stroniąc m.in. od tematu przemocy domowej. Między Alexem a Stuartem rodzi się nietypowa przyjaźń oparta na współczuciu i zrozumieniu.

REKLAMA

W nominowanej do nagrody BAFTA koprodukcji BBC i HBO słychać echa brytyjskiego kina z gatunku "social realism", które w lat 60. i 70. ubiegłego wieku cieszyło się wielką popularnością na wyspach. "Tom Hardy, [...], tworzy przekonującą i zraniony portret Stuarta" – oceniła prawie dwie dekady temu Anna Pickard na łamach dziennika "Guardian".

Hardy'emu towarzyszył na planie wyrazisty Benedict Cumberbatch. Poziom ich aktorstwa je równy, obaj się dopełniają. W adaptacji dzienników zagrali też: Nicola Duffett ("Polowanie na grube ryby"), Claire-Louise Cordwell ("Bodyguard") i Trevor Sellers ("Dorośli w pokoju")

Gdzie obejrzeć? HBO Max

3. Rock'N'Rolla (2008)

Guy Ritchie jak zwykle gwarantuje wartką akcję, szybkie cięcia i bystry humor, a to wszystko przy akompaniamencie chwytliwych brytyjskich utworów. Stylowa "Rock'N'Rolla" jest poniekąd dzieckiem "Przekrętu" – pod wieloma względami przywodzi na myśl kultową komedię kryminalną angielskiego reżysera z 2000 roku, serwując widzom niezapomnianych antagonistów i dialogi, które aż ma się ochotę na co dzień cytować.

Londyński półświatek zaczyna szaleć, gdy w stolicy Wielkiej Brytanii pojawiają się miliony euro. To następstwa dokonanej przez rosyjskiego gangstera szemranej inwestycji. One Two dostaje zlecenie, by razem ze swoją ekipą przechwycić furgonetkę pełną pieniędzy.

REKLAMA

W obsadzie produkcji znaleźli się m.in. Gerard Butler ("300"), Idris Elba ("Dom pełen dynamitu"), Thandie Newton ("Westworld"), Toby Kebbell ("Czarne lustro"), Tom Wilkinson ("Goło i wesoło"), Karel Roden ("Masaryk"), raper Ludacris i Tom Hardy.