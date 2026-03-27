Agnieszka Kołodziejska wraca do radia Fot. Instagram / kolodka_z_radia

Agnieszka Kołodziejska nie powiedziała w radiu ostatniego słowa i jak się okazuje, długo nie kazała na siebie czekać. Po 17 latach spędzonych w Radiu Zet dziennikarka wraca na antenę, tym razem w barwach konkurencji. W dniu swoich urodzin oficjalnie dołączyła do zespołu RMF FM i już zapowiada "szalone duety".

Kołodziejska pożegnała się ze słuchaczami Radia Zet w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Decyzję o odejściu ogłosiła jednak wcześniej, w listopadzie, tłumacząc ją bardzo osobiście: "Tak, po 17 latach odchodzę z Radia Zet. Na tę decyzję wpłynęło sporo czynników, ale gdybym miała odpowiedzieć jednym zdaniem na pytanie: 'Dlaczego?', powiedziałabym, że już czas, bym częściej siedziała w samolocie niż w radiowym studiu".

Dziennikarka przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy stacji. Współprowadziła m.in. popołudniowy program "Razem lepiej" z Robertem Karpowiczem, a także audycje "Szybko Zleci", "Dzień dobry bardzo", "Dzieje się" i "Gość Radia Zet".

W rozmowie z "Presserwisem" podkreślała jednak wówczas, że nie zamyka się na radio: "Nie sądzę, żebym powiedziała w radiu ostatnie słowo. Za bardzo lubię tę pracę, ale nie wiem, czy nie zrobić sobie dłuższej przerwy. Jeśli pojawi się sensowna propozycja, uszyta na miarę i – co ważne dla mnie – elastyczna, to pewnie ją rozważę. To nie jest tak, że odchodzę, bo podkupiła mnie jakaś konkurencja".

Agnieszka Kołodziejska w RMF FM. Szykuje się duet

Propozycja najwyraźniej się pojawiła – i to szybciej, niż można było się spodziewać. Kołodziejska zasiliła zespół RMF FM. "Mam dzisiaj urodziny. A żeby mieć podwójny powód do świętowania i przyjmowania życzeń postanowiłam dołączyć o zespołu Radia RMF FM. Niech nam się szczęści" – napisała na Instagramie w piątek.

Szczegóły jej nowej roli na razie nie są znane. Sama zainteresowana uchyliła jednak rąbka tajemnicy i wyjawiła, że będzie działała w duecie. "Szykują się ciekawe rzeczy i szykują się ciekawe i szalone duety. Takiego duetu jeszcze nie robiłam, z tak szaloną osobą. Ciekawa jestem, czy słuchacze zgadną, co kombinujemy, ale karty będziemy odkrywać powolutku, bo ja lubię stopniować napięcie" – powiedziała w komunikacie prasowym.

– Po intensywnych latach pracy potrzebowałam chwili oddechu. Ten czas pozwolił mi nabrać energii i spojrzeć na wiele rzeczy z nowej perspektywy. Teraz wracam do radia z ogromną radością i ciekawością tego, co przed nami – dodała Kołodziejska.

Z kolei w rozmowie z Wirtualnymi Mediami podkreśliła, że jej głos nie będzie pojawiał się w eterze zbyt często. – Większość mojej aktywności będzie w internecie, głównie na Instagramie RMF FM. Jak już wspominałam, będę bardzo dużo wyjeżdżała, nie mogę więc być dla nikogo obecna na sztywno od poniedziałku do piątku – podkreśliła.

Samo RMF też na razie nie wyjawia więcej. – Ogromnie się cieszymy, że Agnieszka dołącza do naszej ekipy. Jestem przekonana, że połączenie tego charakterystycznego radiowego głosu, niesamowitej energii i charyzmy Agnieszki będzie doskonałym uzupełnieniem naszej anteny i szybko podbije serca słuchaczy. Witamy na pokładzie! – pojawiła w komunikacie Iwona Bołdak, dyrektor programowa RMF FM.

Agnieszka Kołodziejska zaczęła pracę w nowym radiu w swoje urodziny

Nowy rozdział w karierze Agnieszka Kołodziejska rozpoczęła dokładnie w dniu swoich wspomnianych urodzin, 27 marca. Stacja przywitała ją z rozmachem, publikując humorystyczne nagranie w mediach społecznościowych i witając ją w "żółto-niebieskiej drużynie" oraz pisząc o "największym transferze w historii".

W odpowiedzi dziennikarka nie kryła emocji. "Dziękuję! Jaki piękny dzień i jakie piękne żółte tulipany. Do usłyszenia i do zobaczenia" – napisała na InstaStory, pokazując bukiet, jaki dostała od ekipy RMF FM.

Kołodziejska z Radiem Zet była związana od 2008 roku, ale jej radiowa droga zaczęła się wcześniej – w Radiu Pogoda, Radiu Złote Przeboje czy Radiu Classic. Jest także aktywna poza eterem – prowadzi program podróżniczy "Polacy za granicą", a także "Polacy w świecie" (razem z Tomaszem Florkiewiczem), które można oglądać m.in. w Polsat Box Go Polsat Play.