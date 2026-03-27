Hollywood szykuje jedną z największych zmian w historii swojej najważniejszej gali. Oscary opuszczą swoją wieloletnią siedzibę i już w 2029 roku przeniosą się do nowej lokalizacji w centrum Los Angeles.

Po niemal trzech dekadach organizowania ceremonii w Dolby Theatre, Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła, że od 101. edycji wydarzenia gospodarzem gali będzie Peacock Theater. Nowa umowa obejmuje lata 2029–2039 i oznacza symboliczne zamknięcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych rozdziałów w historii Oscarów.

Przenosiny zbiegają się z kolejną rewolucją – w 2029 roku transmisja ceremonii po raz pierwszy trafi na platformę YouTube, kończąc wieloletnią współpracę ze stacją ABC. To podwójna zmiana, która może na nowo zdefiniować sposób oglądania najważniejszej nocy w branży filmowej.

Oscary zmieniają siedzibę. Żegnaj Dolby Theatre, witaj Peacock Theater

Dotychczasowa siedziba gali, otwarta w 2001 roku jako Kodak Theatre, była projektowana specjalnie z myślą o Oscarach, które po raz pierwszy odbyły się tam rok później.

Dolby Theatre przez lata stał się synonimem czerwonego dywanu na Hollywood Boulevard, a jego otwarte dla zwiedzających wnętrza – z charakterystyczną "Aleją Zwycięzców" i muzeum – zapisały się w historii kina. Jedynym wyjątkiem od tej tradycji była pandemia COVID-19, gdy ceremonia w 2021 roku odbyła się w Union Station Los Angeles.

Nowy dom Oscarów, Peacock Theater, również położony w Los Angeles, oferuje znacznie większą skalę. Obiekt mieszczący ponad 7 tysięcy widzów jest niemal dwukrotnie większy od Dolby Theatre i stanowi część kompleksu L.A. Live, zarządzanego przez AEG. To właśnie ta firma odpowiada za modernizację przestrzeni przed przejęciem gali – zapowiedziano m.in. rozbudowę zaplecza produkcyjnego, ulepszenia sceny oraz systemów dźwięku i oświetlenia.

Kluczową rolę odegra również otwarta przestrzeń L.A. Live, gdzie organizowane będą czerwone dywany i wydarzenia towarzyszące. Akademia zapowiada, że nowe miejsce pozwoli "na nowo wyobrazić sobie" ceremonię i lepiej dostosować ją do globalnej publiczności.

Bill Kramer, CEO Akademii, i Lynette Howell Taylor, prezydentka Akademii, powiedzieli w komunikacie, że są "zachwyceni" zmianami. "L.A. Live zostało stworzone po to, by gościć wydarzenia definiujące kulturę, a nie ma większej globalnej sceny niż Oscary – powiedział z kolei Todd Goldstein, Chief Revenue Officer AEG.

Jesteśmy dumni z partnerstwa z Akademią, dzięki któremu możemy na nowo wyobrazić sobie, jak ta ceremonia może wyglądać i jakie emocje wywoływać w nadchodzących latach. Wspólnie stworzymy przestrzeń, która celebruje kreatywność, honoruje doskonałość i dostarcza niezapomnianych wrażeń fanom kina na całym świecie" – zapowiadał