Oscary zmieniają siedzibę

Hollywood szykuje jedną z największych zmian w historii swojej najważniejszej gali. Oscary opuszczą swoją wieloletnią siedzibę i już w 2029 roku przeniosą się do nowej lokalizacji w centrum Los Angeles.

Po niemal trzech dekadach organizowania ceremonii w Dolby Theatre, Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła, że od 101. edycji wydarzenia gospodarzem gali będzie Peacock Theater. Nowa umowa obejmuje lata 2029–2039 i oznacza symboliczne zamknięcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych rozdziałów w historii Oscarów.

Przenosiny zbiegają się z kolejną rewolucją – w 2029 roku transmisja ceremonii po raz pierwszy trafi na platformę YouTube, kończąc wieloletnią współpracę ze stacją ABC. To podwójna zmiana, która może na nowo zdefiniować sposób oglądania najważniejszej nocy w branży filmowej.

Dotychczasowa siedziba gali, otwarta w 2001 roku jako Kodak Theatre, była projektowana specjalnie z myślą o Oscarach, które po raz pierwszy odbyły się tam rok później.

Dolby Theatre przez lata stał się synonimem czerwonego dywanu na Hollywood Boulevard, a jego otwarte dla zwiedzających wnętrza – z charakterystyczną "Aleją Zwycięzców" i muzeum – zapisały się w historii kina. Jedynym wyjątkiem od tej tradycji była pandemia COVID-19, gdy ceremonia w 2021 roku odbyła się w Union Station Los Angeles.

Nowy dom Oscarów, Peacock Theater, również położony w Los Angeles, oferuje znacznie większą skalę. Obiekt mieszczący ponad 7 tysięcy widzów jest niemal dwukrotnie większy od Dolby Theatre i stanowi część kompleksu L.A. Live, zarządzanego przez AEG. To właśnie ta firma odpowiada za modernizację przestrzeni przed przejęciem gali – zapowiedziano m.in. rozbudowę zaplecza produkcyjnego, ulepszenia sceny oraz systemów dźwięku i oświetlenia.

Kluczową rolę odegra również otwarta przestrzeń L.A. Live, gdzie organizowane będą czerwone dywany i wydarzenia towarzyszące. Akademia zapowiada, że nowe miejsce pozwoli "na nowo wyobrazić sobie" ceremonię i lepiej dostosować ją do globalnej publiczności.

Zobacz także

logo
Gala Oscarów to nie tylko czerwony dywan. Jedno zdjęcie ujawnia wyjątkowo przykry widok
logo
Oscary 2026. Kto zdobył statuetki? "Grzesznicy" rekordu nie pobili
logo
Najdziwniejsze kreacje na Oscarach 2026. Nie da się już ich odzobaczyć
logo
Nagła zmiana w sprawie Oscarów. Dodano nową specjalną kategorię

Bill Kramer, CEO Akademii, i Lynette Howell Taylor, prezydentka Akademii, powiedzieli w komunikacie, że są "zachwyceni" zmianami. "L.A. Live zostało stworzone po to, by gościć wydarzenia definiujące kulturę, a nie ma większej globalnej sceny niż Oscary – powiedział z kolei Todd Goldstein, Chief Revenue Officer AEG.

Jesteśmy dumni z partnerstwa z Akademią, dzięki któremu możemy na nowo wyobrazić sobie, jak ta ceremonia może wyglądać i jakie emocje wywoływać w nadchodzących latach. Wspólnie stworzymy przestrzeń, która celebruje kreatywność, honoruje doskonałość i dostarcza niezapomnianych wrażeń fanom kina na całym świecie" – zapowiadał

Decyzja o przeprowadzce Oscarów które w marcu doczekały się 98. edycji – ma zarówno wymiar praktyczny, jak i symboliczny. Z jednej strony większa przestrzeń i nowoczesna infrastruktura odpowiadają rosnącym wymaganiom produkcyjnym. Z drugiej – to wyraźny sygnał, że Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej chce otworzyć nowy rozdział i odświeżyć format gali, która od lat zmaga się ze spadkami oglądalności. Transmisja ceremonii na YouTube może w tym dodatkowo pomóc.