Serial "Czarnobyl"
AI wybrało najlepszy serial oparty na faktach Fot. Kadr z "Czarnobylu"

Historie oparte na faktach od lat przyciągają widzów, o czym świadczy ostatni sukces brazylijskiego "Radioaktywnego kryzysu" na Netfliksie. Świadomość, że to wszystko wydarzyło się naprawdę, tylko potęguje emocje i sprawia, że oglądamy takie produkcje z jeszcze większym napięciem. Spytaliśmy AI, który zagraniczny serial inspirowany prawdziwymi wydarzeniami jest najlepszy w historii.

Serial "Radioaktywny kryzys" podbił polskich widzów i został hitem Netfliksa nad Wisłą. Brazylijski dramat opowiada opowiada o jednym z najpoważniejszych wypadków radiologicznych w historii, który miał miejsce w 1987 roku w mieście Goiânia w środkowej Brazylii.

Twórca rekonstruują wydarzenia, które rozpoczęły się od pozornie niewinnej kradzieży. Dwóch mężczyzn włamuje się do opuszczonego ośrodka radioterapii i wynosi jedno z urządzeń, nie mając pojęcia, że w jego wnętrzu znajduje się kapsuła z silnie promieniotwórczym cezem-137. Gdy złodziejom udaje się otworzyć kapsułę, dochodzi do uwolnienia substancji, która szybko okazuje się śmiertelnie niebezpieczna.

Skażony materiał zaczyna krążyć między mieszkańcami, a konsekwencje tej niewiedzy są tragiczne. Pierwsze objawy wśród mieszkańców – wymioty, oparzenia, osłabienie – nie są od razu kojarzone z promieniowaniem, a prawda wychodzi na jaw dopiero po kilkanastu dniach. W momencie odkrycia zagrożenia nawet 90 procent radioaktywnego materiału było już rozproszone w środowisku.

Najlepsze seriale oparte na faktach według AI

Lubicie seriale inspirowane faktami? Spytaliśmy sztuczną inteligencją o najlepsze zagraniczne produkcje opowiadające prawdziwe historie.

Według ChatuGPT najlepszym serialem na faktach pozostaje "Czarnobyl" od HBO. Poruszający miniserial – do którego wielu widzów porównuje "Radioaktywny kryzys – rekonstruuje przebieg największej w historii katastrofy jądrowej z 1986 roku.

Fot. Kadr z "Czarnobyla"

Wielokrotnie nagradzana produkcja skupia się na poświęceniu ludzi ratujących Europę przed skażeniem oraz na walce z systemowym zakłamaniem radzieckich władz. Pokazuje też ludzkie dramaty i cenę, jaką zapłacili zwykli ludzie.

"Siłą tego serialu jest jego surowość, dbałość o detale i atmosfera narastającego zagrożenia, która sprawia, że każdy odcinek ogląda się z rosnącym napięciem. To produkcja, która nie tylko wciąga, ale też zostaje w głowie na długo po seansie" – argumentuje AI.

Wśród wyróżnień znalazły się także inne seriale inspirowane prawdziwymi historiami, które zdobyły uznanie widzów i krytyków – wszystkie od Netfliksa. "Mindhunter", który przedstawia początki profilowania seryjnych morderców w FBI – zdaniem sztucznej inteligencji – "zachwyca spokojnym, psychologicznym podejściem do tematu zbrodni".

Hitowe "The Crown" to z kolei "rozbudowana opowieść o brytyjskiej rodzinie królewskiej, łącząca historię z intymnym portretem władzy i jej konsekwencji". Trzecim wyróżnionym tytułem jest "Narcos". AI podkreśla, że serial "wciąga dynamiczną historią karteli narkotykowych i życia Pablo Escobara, pokazując kulisy jednego z najbardziej brutalnych rozdziałów współczesnej historii".

"Najlepsze seriale oparte na faktach to te, które nie tylko wiernie oddają wydarzenia, ale potrafią opowiedzieć o nich w sposób angażujący i emocjonalnie prawdziwy" – podsumowuje sztuczna inteligencja. Macie ochotę na polskie produkcje opowiadajace prawdziwe historie? Zebraliśmy je tutaj.