W pierwszym zwiastunie serialu "Harry Potter" pokazano m.in. Ginny Weasley, Neville'a Longbottoma i innych uczniów Hogwartu Fot. materiał prasowy

Zwiastun serialu "Harry Potter" ustanowił nowy rekord w historii HBO i HBO Max. Fani książek o "chłopcu, który przeżył" szukali w trailerze ukrytych "smaczków" i znaleźli. W krótkiej zapowiedzi rebootu możemy zobaczyć przelotnie m.in. Ginny Weasley i Neville'a Longbottoma.

Dwuminutowy zwiastun serialowego rebootu "Harry'ego Pottera" w ciągu pierwszych dwóch dób zdobył aż 277 mln wyświetleń, bijąc rekord HBO i HBO Max, jaki dotąd utrzymywała zapowiedź drugiego sezonu "The Last of Us" z Bellą Ramsey i Pedrem Pascalem. Świat magii i czarodziejstwa cieszy się niesłabnącą popularnością wśród fanów filmowej serii, którzy dorastali wraz z Danielem Radcliffem, Emmą Watson i Rupertem Grintem.

Choć w trailerze nadchodzącej adaptacji prozy J.K. Rowling, która transfobicznymi wypowiedziami zraziła do siebie część czytelników, zabrakło elementów magicznych (prace nad efektami specjalnymi są zapewne na wczesnym etapie), miłośnikom powieści o małym czarodzieju udało się znaleźć wiele nawiązań do książki "Kamień Filozoficzny". W tle – poza meczem Gryfonów z Puchonami – dostrzegli nowych odtwórców ról przyjaciół Harry'ego, Hermiony i Rona.

Ginny, Neville i inni uczniowie Hogwartu w zwiastunie serialu "Harry Potter" [ZDJĘCIA]

W odświeżonej wersji przygód walczących ze złem czarodziejów, którą opiekuje się Francesca Gardiner ("Mroczne materie"), Daniela Radcliffe'a zastąpi w roli tytułowego "chłopca, który przeżył" szkocki aktor Dominic McLaughlin, a pałeczkę po Emmie Watson i Rupercie Grincie przejmą Arabella Stanton i Alastair Stout.

W pierwszym zwiastunie "Harry'ego Pottera" – oprócz trio – na pierwszym planie pojawili się m.in. John Lithgow ("Konklawe") jako Albus Dumbledore, Janet McTeer ("Kaos") jako Minerwa McGonagall, Paapa Essiedu ("Mogę cię zniszczyć) jako Severus Snape, Lox Pratt ("Władca much") jako Draco Malfoy, Nick Frost ("Wysyp żywych trupów") jako Rubeus Hagrid i Bel Powley ("Wyznania nastolatki") jako Petunia Dursley.

Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Rory Wilmot jako Neville Longbottom w serialu "Harry Potter". Fot. materiał prasowy

Czujni widzowie mogli zauważyć w trailerze rebootu inne drugoplanowe postaci. W krótkiej scenie, która rozgrywa się w podczas zajęć z zielarstwa w cieplarni, widzimy Neville'a Longbottoma, a tuż obok niego Parvati Patil. W serialu Matthew Lewisa ("Zanim się pojawiłeś") i Shefali Chowdhury ("Całus w policzek") zastąpią Rory Wilmot oraz Alessia Leoni.

Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Katherine Parkinson jako Molly Weasley, Alastair Stout jako Ron Weasley i Gracie Cochrane jako Ginny Weasley w serialu "Harry Potter". Fot. materiał prasowy

Gdy Harry czeka już w przedziale pociągu na odjazd do Hogwartu, przez okno patrzy, jak Molly Weasley (w tej roli Katherine Parkinson z "Techników-magików") przytula Rona. W szybie odbija się Ginny Weasley, która dopiero w "Komnacie Tajemnic" rozpocznie naukę w magicznej szkole. W młodszą siostrę najlepszego przyjaciela protagonisty wciela się Gracie Cochrane. Wcześniej sympatię wybrańca grała Bonnie Wright ("Filozofowie").

William Nash jako Gregory Goyle, Lox Pratt jako Draco Malfoy, Finn Stephens jako Vincent Crabbe i Laila Barwick jako Pansy Parkinson w serialu "Harry Potter". Fot. materiał prasowy