W zwiastunie "Harry'ego Pottera" znajdziecie ukryty smaczek z książki. Fani wiedzą, o co chodzi Fot. materiał prasowy / Warner Bros. Discovery. Montaż: naTemat

W pierwszym zwiastunie "Harry'ego Pottera" znajdziemy wiele nawiązań do książek J.K. Rowling, którym – zgodnie z obietnicami twórców – serial HBO ma być bardzo wierny. Jednym z ukrytych smaczków są sceny ukazujące drużynę Gryffindoru w quidditchu. W filmie "Kamień Filozoficzny" tego meczu nie widzieliśmy, choć w powieści był ważny.

Serial "Harry Potter" obejrzymy w Boże Narodzenie 2026 na kanale HBO i w serwisie streamingowym HBO Max. Nowa adaptacja bestsellerowej serii J.K. Rowling, która swoimi transfobicznymi wypowiedziami zraziła do siebie wielu fanów, ma być wierniejsza oryginałowi niż filmy. Ponadto sequel gry Dziedzictwo Hogwartu będzie powiązany z niektórymi wątkami rebootu.

Zwiastun serialu, którym opiekuje się Francesca Gardiner ("Mroczne materie", "Sukcesja"), dał nam pierwszy wgląd w fabułę nadchodzącej adaptacji. Wielcy miłośnicy świata magii i czarodziejstwa z pewnością znaleźli w nim ukryty smaczek z książek.

Serial "Harry Potter" pokaże mecz quidditcha, który w filmie pominięto. A miał duże znaczenie

Na zdjęciu poprzedzającym premierę pierwszego teasera "Harry'ego Pottera", które na pierwszym planie przedstawiało protagonistę z miotłą w dłoni, mogliśmy dostrzec, że na tyłach trybun szkolnego boiska do quidditcha powiewają flagi Gryffindoru i Hufflepuffu, a także baner wspierający pałkarzy drużyny Gryfonów, czyli Freda i George'a Weasleyów, starszych braci Rona.

W zwiastunie nie zabrakło scen ukazujących największą dyscyplinę sportową w świecie czarodziei. Zobaczyliśmy, jak odziani w złoto-bordowe peleryny Gryfoni i żółto-czarni Puchoni wkraczają na ośnieżoną murawę boiska i jak najlepsi przyjaciele głównego bohatera, Ron i Hermiona, kibicują swoim kolegom i koleżankom z widowni.

Dominic McLaughlin w serialu "Harry Potter". Fot. materiał prasowy

Serialowy reboot pokaże zatem mecz quidditcha, który odbył się pod koniec lutego 1992 roku (na pierwszym roku nauki Harry'ego w Hogwarcie). Stanowisko sędziego zajął wówczas Severus Snape, opiekun Slytherinu i znienawidzony przez tytułowego bohatera nauczyciel eliksirów.

Gryffindor wygrał mecz z wynikiem 180 punktów (Harry, który złapał złoty znicz, zdobył dla drużyny 150 punktów). Starcie zakończyło się po zaledwie 5 minutach od jego rozpoczęcia i pozwoliło podopiecznym domu Godryka Gryffindora pierwszy raz od kilku lat przegonić Ślizgonów w rankingu prowadzącym do dorocznego Pucharu Domów.

Tuż po krótkim spotkaniu z drużyną Hufflepuffu protagonista śledził Snape'a i podsłuchał jego rozmowę z profesorem Kwiryniuszem Quirrellem. Na skraju Zakazanego Lasu podejrzany mistrz eliksirów wypytywał nauczyciela obrony przed czarną magią, czy wie, jak bezpiecznie przejść obok trójgłowego psa Puszka, który strzegł przejścia do mitycznego artefaktu alchemika Nicolasa Flamela.

W "Kamieniu Filozoficznym" opisano tylko dwa mecze Gryffindoru w quidditcha . Ten z Puchonami, i ten ze Ślizgonami, który jako jedyny został uwzględniony w filmowej adaptacji z Danielem Radcliffem ("Człowiek-scyzoryk").

Kto gra w serialu "Harry Potter"?

W reboocie "Harry'ego Pottera" Daniela Radcliffe'a ("Człowiek-scyzoryk") zastąpi w roli tytułowego "chłopca, który przeżył" szkocki aktor Dominic McLaughlin. Arabella Stanton i Alastair Stout przejmą zaś pałeczkę po Emmie Watson ("Małe kobietki") i Rupercie Grincie ("Przekręt"), wcielając się w Hermionę Granger i Rona Weasleya.

Początkującym aktorom będą towarzyszyć na małym ekranie bardziej doświadczeni koledzy i koleżanki z branży. W obsadzie serialu znaleźli się m.in. John Lithgow ("Konklawe"), Janet McTeer ("Albert Nobbs"), Paapa Essiedu ("Mogę cię zniszczyć"), Johnny Flynna ("Pod ciemnymi gwiazdami"), Lox Pratt ("Władca much"), Nick Frost ("Wysyp żywych trupów) i Bertie Carvel ("Rycerz Siedmiu Królestw").