AI wskazało najsmutniejszy serial Fot. Kadr z "Normalnych ludzi"

Seriale potrafią dostarczać rozrywki, trzymać w napięciu i poprawiać nastrój, ale są też takie, które zostawiają widza z ciężarem emocji jeszcze długo po seansie. To historie o stracie, niespełnieniu i ludzkich dramatach, które nie oferują łatwego ukojenia, a zamiast tego uderzają w najczulsze struny. Spytaliśmy AI, który serial jest najsmutniejszy w historii. Trafniejszej odpowiedzi nie mógł udzielić – nie zabrakło też wyróżnień.

Według sztucznej inteligencji najsmutniejszym serialem pozostają "Normalni ludzie". To znakomita i nominowana aż do czterech nagród Emmy adaptacja powieści Sally Rooney, która opowiada o skomplikowanej relacji Marianne (Daisy Edgar-Jones) i Connella (Paul Mescal) – dwojga młodych ludzi, których losy splatają się i rozchodzą na przestrzeni lat.

"Ich historia to pasmo niedopowiedzeń, niewykorzystanych szans i emocji, które nigdy nie wybrzmiewają w pełni. To serial wyjątkowo bolesny w swojej subtelności – zamiast wielkich dramatów dostajemy tu ciche pęknięcia, które ostatecznie składają się na jedną z najbardziej przejmujących historii miłosnych w telewizji" – ocenia Chat GPT, który wcześniej wskazał "Normalnych ludzi" (niestety niedostępnych obecnie w polskim streamingu) jako najpiękniejszy serial o miłości.

Najsmutniejsze seriale według AI. "Tacy jesteśmy" to dopiero początek

AI wybrało także trzy wyróżnienia. Wśród najsmutniejszych seriali znalazł się dramat "This Is Us" ("Tacy jesteśmy") twórcy hitu "Paradise". To wielowątkowa opowieść – w Polsce dostępna na Disney Plus – o rodzinie Pearsonów, pokazująca ich życie na przestrzeni lat – od młodości rodziców po dorosłość dzieci.

"Serial przeplata różne linie czasowe, skupiając się na relacjach, stracie, chorobie i codziennych radościach, które często mają gorzki posmak. Jego największą siłą jest autentyczność emocji i umiejętność budowania więzi z widzem, przez co niemal każdy odcinek potrafi wzruszyć, a czasem wręcz złamać serce" – argumentuje sztuczna inteligencja.

Kolejnym wyróżnionym tytułem jest "BoJack Horseman", genialna animacja Netfliksa, która na pierwszy rzut oka wydaje się satyrą na Hollywood, ale szybko odsłania swoje znacznie mroczniejsze oblicze. To historia upadłego aktora zmagającego się z depresją, uzależnieniem i poczuciem pustki, który nie potrafi poradzić sobie z własnymi demonami.

AI podkreśla, że "to jeden z najbardziej przygnębiających seriali ostatnich lat, bo jego smutek jest bezpośredni i bezlitosny – często nie oferuje ulgi, a jedynie brutalnie szczere spojrzenie na ludzkie słabości".

