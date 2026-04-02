Na nasze ekrany powróci Gilead Fot. Kadr z "Testamentów" / za "The Hollywood Reporter"

Disney+ wiosną roku szykuje naprawdę mocne nowości, w tym "Opowieść podręcznej" w nowym wydaniu, z gwiazdą oscarowej "Jednej bitwy po drugiej". Do tego po 20 latach wraca kultowy sitcom z Bryanem Cranstonem. Wybraliśmy najciekawsze kwietniowe premiery, które warto zobaczyć na platformie.

Na pierwszy plan wysuwa się długo wyczekiwana kontynuacja hitu "Opowieść podręcznej", czyli "Testamenty" oparte na na bestsellerowej powieści Margaret Atwood. Powracamy do mrocznego i dystopijnego świata Gileadu, tym razem z perspektywy dorastających dziewcząt.

Kolejną wielką premierą jest powrót kultowego sitcomu, "Jeszcze bardziej zwariowany świat Malcolma". Po 20 latach przerwy, Malcolm i jego rodzina wracają na ekrany, tym razem na 40-lecie małżeństwa Hala i Lois. Oprócz tego czeka nas nowa animacja ze świata "Gwiezdnych wojen" oraz dokument przyrodniczy spod szyldu National Geographic.

Nie można też zapomnieć o półfinałach Ligi Mistrzyń UEFA 2025/26. W walce o awans do finału cztery najlepsze piłkarskie drużyny Europy zmierzą się w meczach, które będzie można oglądać na żywo w Disney+ 25 i 26 kwietnia oraz 2 i 3 maja.

Premiery Disney+ na kwiecień

Wybraliśmy najważniejsze premiery na Disney+ w tym miesiącu.

Testamenty

8 kwietnia (3 odcinki w dniu premiery)

"Testamenty", kontynuacja "Opowieści podręcznej", opowie o dojrzewaniu w Gileadzie. Serial śledzi losy dwóch nastolatek: pobożnej i posłusznej Agnes Mackenzie (czyli Hannah, córki June Osborne z oryginalnego serialu) oraz Daisy, przybyłej spoza Gileadu. Gdy trafiają do elitarnej szkoły Ciotki Lydii dla przyszłych żon – miejsca, gdzie brutalnie wpaja się posłuszeństwo w imię boskiego porządku – ich więź uruchamia lawinę wydarzeń, która wywróci do góry nogami ich przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. W roli głównej gwiazda oscarowej "Jednej bitwy po drugiej" Chase Infiniti, a Ciotkę Lydię ponownie zagra Ann Dowd.

Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia

6 kwietnia (2 odcinki tygodniowo)

Nowy serial animowany Lucasfilm ze świata "Star Wars". Po wydarzeniach z serii "Gwiezdne wojny: Wojny klonów" Maul chce odbudować swój syndykat na planecie niezajętej przez Imperium. Na miejscu spotyka sfrustrowanego młodego Padawana, który może stać się jego uczniem i pomóc mu dokonać zemsty na wrogach.

Sekretne życie pszczół

1 kwietnia (dostępne wszystkie odcinki)

Serial oryginalny National Geographic. Odkrywca Bertie Gregory bada niezwykłe życie pszczół, które należą do najważniejszych zwierząt na Ziemi. Przez trzy lata specjalne kamery pozwalały zajrzeć do wnętrza jednego ula i poznać jego ukryty świat. Ponad 20 000 gatunków pszczół zapyla jedną trzecią światowych upraw. Ten serial odkrywa ich zdumiewającą architekturę, inteligencję i największe tajemnice.

Jeszcze bardziej zwariowany świat Malcolma

10 kwietnia (dostępne wszystkie odcinki)