Ile trzeba zarabiać, żeby żyć godnie w Warszawie? Doda powiedziała swoje zdanie Fot. Screen z YouTube / Fomo Pødcast.

Ile trzeba zarabiać, żeby godnie żyć w Warszawie? Doda zdradziła swoją perspektywę podczas wizyty w Sejmie przy okazji protestu w obronie zwierząt. Jej odpowiedź może zaskakiwać – zwłaszcza w zestawieniu z najnowszymi danymi GUS.

Podczas ostatniego protestu pod hasłem "Mamy dość! Stop cierpieniu zwierząt w Polsce" w Sejmie pojawiła się Doda, która angażuje się w walkę o prawa zwierząt, a w lutym spotkała się nawet z prezydentem Karolem Nawrockim. Piosenkarka udzieliła krótkiego wywiadu dla reportera z Instagrama @pniaczekpyta i padło pytanie o pieniądze. A konkretnie: ile trzeba zarabiać w Warszawie, żeby żyć na odpowiednim poziomie?

– Wszystko zależy od konsumpcji, minimalizmu, tego, jakie mamy priorytety. Wydaje mi się, że od piątki do piętnastu – odpowiedziała Doda.

Jak na gwiazdę jej formatu, to dość... przyziemna deklaracja. Można było spodziewać się znacznie wyższych kwot, kompletnie oderwanych od realiów przeciętnego Polaka. Z drugiej strony – nawet 15 tys. zł miesięcznie to wciąż poziom nieosiągalny dla wielu osób w Polsce, więc ta "umiarkowana" odpowiedź i tak pozostaje w pewnym sensie mocno luksusowa.

Ile zarabiają Polacy? Wynagrodzenia rosną, ale...

A ile faktycznie zarabiamy? Na pierwszy rzut oka sytuacja wygląda optymistycznie. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że wynagrodzenia w Polsce rosną. Średnie zarobki w firmach zatrudniających ponad dziewięć osób w lutym tego roku wyniosły 9135,69 zł brutto. GUS poinformował, że to oznacza podwyżki o 6,1 proc. w skali roku oraz o 1,5 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Tyle że średnia bywa myląca – zawyżają ją najwyższe zarobki niewielkiej grupy najlepiej opłacanych pracowników. Dlatego lepszym wskaźnikiem jest mediana wynagrodzeń. To wartość środkowa, która dzieli wszystkich pracowników na dwie równe grupy: połowa z nich zarabia mniej, a połowa więcej. Ta zaś jest znacznie niższa.

Najnowsze dostępne dane (za wrzesień 2025) pokazują, że wynosi ona 7145,33 zł brutto. To oznacza, że połowa Polaków zarabia mniej niż ta kwota. To o 1,8 proc. mniej w stosunku do poprzedniego miesiąca (sierpnia 2025), ale o 6,9 proc. więcej w porównaniu z wrześniem 2024 roku. Czyli górne widełki z odpowiedzi Dody są dla wielu wciąż (bardzo) odległym marzeniem.

TV Republika zrobiła z Dody... działaczkę PiS

Wracając do Dody: w trakcie protestów pod Sejmem 26 marca dziennikarze TV Republika zapytali Dodę o kwestie afery związanej z byłą działaczką PO z Kłodzka. W trakcie wywiadu wyświetlił się pasek z podpisem Dorota "Doda" Rabczewska, Prawo i Sprawiedliwość. Sytuacja odbiła się szerokim echem w sieci i wygenerowała liczne memy.

Dzień po wydarzeniu z piosenkarką skontaktował się serwis Plotek.pl, który spytał piosenkarkę, co myśli o fakcie, że Republika zrobiła z niej polityczkę PiS. – Mnie to bawi akurat – brzmiała jej odpowiedź.

Dziennikarze zapytali Dodę też o to, czy zamierza podjąć jakiekolwiek działania w tej sprawie i czy liczy na sprostowanie ze strony TV Republika w sprawie mylącego wpisu. – Nie. Przecież to bzdura i absurd – odpowiedziała Plotkowi w swoim stylu.