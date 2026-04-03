TVP 1 wyemituje w sobotę "Casino Royale" – film, który na zawsze zmienił oblicze Jamesa Bonda. To tutaj Daniel Craig po raz pierwszy założył smoking, udowadniając sceptykom, że agent 007 może być brutalny, ludzki i zakochany. To najlepszy Bond z Craigiem i jeden z najlepszych w całej serii.

Kiedy w 2005 roku ogłoszono, że nowym Jamesem Bondem zostanie mało znany aktor Daniel Craig, fani serii byli oburzeni, a internet zalał hejt. Jednak premiera "Casino Royale" uciszyła wszystkich krytyków. Reżyser Martin Campbell (dekadę wcześniej wprowadził do gry Pierce'a Brosnana w "GoldenEye") postawił na radykalny restart. Zamiast superbohatera i dżentelmena, dostaliśmy twardego faceta, który popełnia błędy, krwawi i kocha naprawdę.

O czym jest "Casino Royale"? To pierwszy i najlepszy Bond z Danielem Craigiem

Fabuła filmu przenosi nas do momentu, w którym James Bond dopiero zdobywa status "00". Jego pierwszą misją jako agenta z licencją na zabijanie jest powstrzymanie Le Chiffre'a – bankiera terrorystów, który planuje odzyskać fortunę w turnieju pokera o niebotyczne stawki w czarnogórskim kasynie.

"Casino Royale" nie byłoby tak dobrym filmem, gdyby nie genialny casting. Daniel Craig stworzył postać surową i magnetyczną, udowadniając, że jest świetnym Bondem, ale to partnerujący mu aktorzy wynieśli ten film na szczyt. Mads Mikkelsen jako Le Chiffre to jeden z najlepszych antagonistów w historii serii – zimny, wyrachowany i przerażający.

Z kolei Vesper Lynd w wydaniu Evy Green nie jest kolejną piękna "dziewczyną Bonda", która czeka na ratunek. To pełnokrwista postać, równa agentowi 007 intelektualnie, jedyna kobieta, która złamała mu serce. Chemia między Craigiem a Green jest fundamentem, na którym zbudowano całą erę "wrażliwego Bonda".

Łącznie trwała ona piętnaście lat i objęła pięć filmów, które po raz pierwszy w historii serii tworzyły jedną, spójną opowieść. Po "Casino Royale" z 2006 roku nadeszło "Quantum of Solace (2008)", bezpośrednia kontynuacja, która ucierpiała przez strajk scenarzystów, stawiając bardziej na rwaną akcję niż na fabułę. Nie jest dziś oceniana dobrze.

Z kolei w 2012 roku wszystkich bez wyjątków zachwycił "Skyfall", wizualne arcydzieło Sama Mendesa, które stało się najbardziej dochodowym Bondem w historii (ponad miliard dolarów przychodu). Tylko "Skyfall" może rywalizować z "Casino Royale" o miano najlepszego filmu o Bondzie z Danielem Craigiem, co pokazują oceny krytyków na Rotten Tomatoes. Film z 2006 roku ma 94 procent pozytywnych recenzji, a dzieło Mendesa – 92 procent.

Trzy lata po "Skyfall" widzów i krytyków podzieliło nierówne "Spectre", a w 2021 roku Daniel Craig pożegnał się ze swoją kultową rolę w emocjonalnym "Nie czas umierać". A kto będzie nowym Jamesem Bondem? Na razie nic nie wiadomo, oprócz tego, że serię przejął Amazon, za kamerą stanie wizjonerski reżyser "Diuny" Denis Villeneuve, a scenariusz napisz twórca "Peaky Blinders" Steven Knight.

