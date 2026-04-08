Polacy mają swój ulubiony film Fot. Kadr z "Pianisty"

Rankingi krytyków często mijają się z gustami szerokiej publiczności, ale w tym przypadku werdykt nikogo nie zaskoczy. Po przeanalizowaniu setek tysięcy głosów na Filmwebie, największym portalu filmowym nad Wisłą, miano najlepszego polskiego filmu wszech czasów powędrowało do arcydzieła Romana Polańskiego.

REKLAMA

Gdyby brać pod uwagę wyłącznie samą ocenę, najwyższe noty w kategorii polskiego kina (8,3/10) zbiera wstrząsający dokument "Korespondent Bryan" z 2010 roku. Opowieść o Julienie Bryanie, który dokumentował oblężenie Warszawy, cieszy się ogromnym szacunkiem użytkowników Filmwebu, jednak jej wynik opiera się na nieco ponad 7,8 tysiącach głosów.

W świecie portali społecznościowych prawdziwą miarą sukcesu jest jednak skala. Przyjmując bezpieczny próg co najmniej 50 tysięcy ocen – co pozwala wyłonić naprawdę popularne filmy – liderem zestawienia staje się "Pianista".

REKLAMA

Film Romana Polańskiego ma imponującą notę 8,27/10, wystawioną przez niemal 620 tysięcy użytkowników. Zresztą głośny film wojenny z 2002 roku ma również świetne oceny poza Polską: 8,5/10 na IMDb i 95 procent pozytywnych recenzji krytyków na Rotten Tomates – czyli blisko arcydziełu.

O czym jest "Pianista"? Adrien Brody dostał Oscara za rolę Władysława Szpilmana

"Pianista" – koprodukcja Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji – to osobisty projekt dla Romana Polańskiego, który jako dziecko sam uciekł z krakowskiego getta. Przez lata reżyser szukał odpowiedniego materiału, by zmierzyć się z tematem Holocaustu, aż w końcu trafił na wspomnienia Władysława Szpilmana. Film, do którego scenariusz napisał Ronald Harwood, opowiada prawdziwą historię wybitnego pianisty i kompozytora polsko-żydowskiego pochodzenia.

REKLAMA

Akcja rozpoczyna się we wrześniu 1939 roku, w momencie wybuchu II wojny światowej, gdy Szpilman gra w studiu Polskiego Radia.

Widz towarzyszy mu w drodze przez piekło: od stopniowego odbierania praw obywatelskich, przez traumę warszawskiego getta, aż po wielomiesięczne ukrywanie się w ruinach wymarłego miasta po upadku Powstania Warszawskiego. To wstrząsająca opowieść o potędze sztuki, instynkcie przetrwania i niespodziewanym akcie człowieczeństwa ze strony niemieckiego oficera, Wilma Hosenfelda.

Sukces "Pianisty" nie byłby możliwy bez wybitnej kreacji Adriena Brody'ego. Aktor do roli Szpilmana przygotował się starannie – nie tylko nauczył się grać utwory Chopina, ale też drastycznie schudł. Efektem był w pełni zasłużony Oscar dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. Sam Brody do dziś pozostaje najmłodszym laureatem w tej kategorii – w 2003 roku miał zaledwie 29 lat (w 2025 roku Brody odebrał drugą statuetkę za "Brutalistę").

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Film Romana Polańskiego był nominowany do siedmiu Oscarów, w tym za najlepszy film (pokonał go musical "Chicago"). Łącznie zdobył trzy statuetki: za reżyserię, scenariusz adaptowany i wspomnianą rolę Brody'ego. Wcześniej produkcja zdobyła Złotą Palmę w Cannes, siedem francuskich Cezarów, dwie nagrody BAFTA oraz osiem polskich Orłów. Polskie kino (choć zrealizowane w koprodukcji międzynarodowej) stało się tematem numer jeden na całym świecie.

Mimo upływu lat, "Pianista" się nie zestarzał. Polański – dziś bardzo kontrowersyjna postać, co dla niektórych rzuca cień na odbiór filmu – postawił na surowy, niemal dokumentalny realizm. Zdjęcia Pawła Edelmana są wybitne, podobnie jak muzyka Wojciecha Kilara. To film, który unika patosu i nie ocenia, a jedynie obserwuje proces dehumanizacji i desperacką próbę zachowania godności poprzez muzykę.

Dodajmy, że w rolach epizodycznych w "Pianiście" pojawia się śmietanka polskich aktorów, m.in. Michał Żebrowski, Cezary Kosiński, Krzysztof Pieczyński, Katarzyna Figura, Zbigniew Zamachowski, Maja Ostaszewska czy Borys Szyc.

Gdzie obejrzeć "Pianistę"? Film Polańskiego wraca do kin