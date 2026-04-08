Krytycy filmowi mogą godzinami debatować nad wyższością kina autorskiego, ale polscy widzowie mają swój własny, niepodważalny werdykt. Sprawdziliśmy, który zagraniczny film ma najwyższą ocenę na Filmwebie, największym portalu filmowym w kraju. Większych zaskoczeń nie ma – ten kultowy tytuł dominuje również w rankingach internautów na świecie. Zobaczcie, jak wygląda ścisła czołówka najlepszych filmów wszech czasów według polskich widzów.
Jeśli szukacie filmu idealnego, użytkownicy Filmwebu wskazują go palcem od lat. "Skazani na Shawshank" (1994) legitymują się kosmiczną notą 8,77/10 przy niemal milionie ocen (976 877) i to ich można nazwać najlepszym zagranicznym filmem wszech czasów według Polaków (polskiego zwycięzcę znajdziecie tutaj).
"Skazani na Shawshank" to najlepszy film w historii według polskich widzów
Film Franka Darabonta, oparty na opowiadaniu Stephena Kinga, to paradoksalnie jeden z największych przegranych w historii Oscarów. Obraz otrzymał siedem nominacji, ale nie zdobył ani jednej statuetki, przegrywając w 1995 roku z takimi gigantami jak "Forrest Gump" czy "Pulp Fiction".
Jednak czas pokazał, że – pomimo braku Oscarów – historia Andy'ego Dufresne'a stała się legendą i w oczach widzów przegoniła konkurentów. To opowieść o bankierze, który niesłusznie skazany na dożywocie za morderstwo żony, trafia do brutalnego więzienia Shawshank. Zamiast się poddać, Andy (Tim Robbins) siłą woli i inteligencją zaczyna zmieniać świat wokół siebie, nawiązując przy tym niezwykłą przyjaźń z Redem (Morgan Freeman).
"Skazani na Shawshank" to kino, które daje nadzieję, ale nie jest naiwne. Film jest świetnie napisany, znakomicie wyreżyserowany i doskonale zagrany (relacja Andy'ego i Reda to jedna z najsłynniejszych filmowych przyjaźni), a jego zakończenie należy do najbardziej satysfakcjonujących w historii kina. Doceniają go nie tylko Polacy, a widzowie z całego globu – film z 1994 roku jest najwyżej oceniany także na IMDb, największym portalu filmowym na świecie. Otrzymał rekordową notę 9,3/10.
Dalsza część artykułu poniżej.
Najlepsze filmy wszech czasów według Polaków
Ranking Filmwebu pokazuje wyraźną tendencję – Polacy wyraźnie kochają historie chwytające za serce, często osadzone w trudnych realiach, ale niosące ze sobą potężny ładunek emocjonalny (takie są tytuły na pozycjach 1-3). Oto jak prezentuje się reszta ścisłej czołówki: