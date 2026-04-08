Polacy mają swój ulubiony film Fot. Kadr ze "Skazanych na Shawshank"

Krytycy filmowi mogą godzinami debatować nad wyższością kina autorskiego, ale polscy widzowie mają swój własny, niepodważalny werdykt. Sprawdziliśmy, który zagraniczny film ma najwyższą ocenę na Filmwebie, największym portalu filmowym w kraju. Większych zaskoczeń nie ma – ten kultowy tytuł dominuje również w rankingach internautów na świecie. Zobaczcie, jak wygląda ścisła czołówka najlepszych filmów wszech czasów według polskich widzów.

Jeśli szukacie filmu idealnego, użytkownicy Filmwebu wskazują go palcem od lat. "Skazani na Shawshank" (1994) legitymują się kosmiczną notą 8,77/10 przy niemal milionie ocen (976 877) i to ich można nazwać najlepszym zagranicznym filmem wszech czasów według Polaków (polskiego zwycięzcę znajdziecie tutaj).

"Skazani na Shawshank" to najlepszy film w historii według polskich widzów

Film Franka Darabonta, oparty na opowiadaniu Stephena Kinga, to paradoksalnie jeden z największych przegranych w historii Oscarów. Obraz otrzymał siedem nominacji, ale nie zdobył ani jednej statuetki, przegrywając w 1995 roku z takimi gigantami jak "Forrest Gump" czy "Pulp Fiction".

Jednak czas pokazał, że – pomimo braku Oscarów – historia Andy'ego Dufresne'a stała się legendą i w oczach widzów przegoniła konkurentów. To opowieść o bankierze, który niesłusznie skazany na dożywocie za morderstwo żony, trafia do brutalnego więzienia Shawshank. Zamiast się poddać, Andy (Tim Robbins) siłą woli i inteligencją zaczyna zmieniać świat wokół siebie, nawiązując przy tym niezwykłą przyjaźń z Redem (Morgan Freeman).

"Skazani na Shawshank" to kino, które daje nadzieję, ale nie jest naiwne. Film jest świetnie napisany, znakomicie wyreżyserowany i doskonale zagrany (relacja Andy'ego i Reda to jedna z najsłynniejszych filmowych przyjaźni), a jego zakończenie należy do najbardziej satysfakcjonujących w historii kina. Doceniają go nie tylko Polacy, a widzowie z całego globu – film z 1994 roku jest najwyżej oceniany także na IMDb, największym portalu filmowym na świecie. Otrzymał rekordową notę 9,3/10.

Najlepsze filmy wszech czasów według Polaków

Ranking Filmwebu pokazuje wyraźną tendencję – Polacy wyraźnie kochają historie chwytające za serce, często osadzone w trudnych realiach, ale niosące ze sobą potężny ładunek emocjonalny (takie są tytuły na pozycjach 1-3). Oto jak prezentuje się reszta ścisłej czołówki:

2. Zielona mila (1999) – 8,61/10 Kolejna adaptacja Stephena Kinga w reżyserii Franka Darabonta (autora "Skazanych na Shawshank") z niezapomnianymi Tomem Hanksem i Michaelem Clarke’em Duncanem. Opowiada o strażniku bloku śmierci, który odkrywa, że jeden ze skazańców posiada niezwykły dar. Absolutny rekordzista pod względem popularności – film ma ponad milion ocen (1 050 715). 3. Nietykalni (2011) – 8,59/10 Jedyny europejski przedstawiciel w Top 5. Francuski komediodramat o przyjaźni sparaliżowanego milionera z chłopakiem z przedmieść podbił Polskę (ponad 718 tys. ocen). Film z François Cluzetem oraz Omarem Sy stał się Jedyny europejski przedstawiciel w Top 5. Francuski komediodramat o przyjaźni sparaliżowanego milionera z chłopakiem z przedmieść podbił Polskę (ponad 718 tys. ocen). Film z François Cluzetem oraz Omarem Sy stał się synonimem kina "feel-good" 4. Ojciec chrzestny (1972) – 8,59/10 Klasyka. Monumentalna saga o losach mafijnej rodziny Corleone, w której tradycja i lojalność przeplatają się z brutalną walką o władzę. Arcydzieło Francisa Forda Coppoli z Marlonem Brando i Al Pacino to jedyny film gangsterski w pierwszej piątce według Polaków (580 tys. ocen). 5. Dwunastu gniewnych ludzi (12 Angry Men, 1957) – 8,58/10 Najstarszy film w top 5 Filmwebu – czarno-biały dramat sądowy, oparty niemal wyłącznie na dialogach w jednym pomieszczeniu otrzymał 242 tys. ocen. Jeden z dwunastu przysięgłych próbuje przekonać pozostałych do zmiany werdyktu w sprawie o morderstwo. W obsadzie m.in. Henry Fonda i Lee J. Cobb.