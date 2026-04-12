"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" nie skończy się na 3. sezonie. Serial ma silnego patrona

Serial "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" nie zostanie anulowany jak "Koło czasu" – tak przynajmniej wynika z zagranicznych doniesień, według których twórcy luźnej adaptacja prozy J.R.R. Tolkiena zrealizują pierwotny plan zakładający więcej niż trzy sezony. Historia młodej Galadrieli i Saurona ma wpływowego patrona.

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" znalazł się w ogniu krytyki ze strony wiernych fanów twórczości J.R.R. Tolkiena. Twórcy serialu fantasy Prime Video nie mają praw ani do "Sillmarillionu", ani do "Niedokończonych opowieści" oraz "Historii Śródziemia", więc bazują jedynie na "Władcy Pierścieni", jego dodatkach, a także powieści "Hobbit, czyli tam i z powrotem". Nie da się ukryć, że scenarzyści muszą dwoić się i troić, by fabuła, której akcja rozgrywa się w II Erze Śródziemia (kilka tysięcy lat przed podróżą Bilba Bagginsa do Samotnej Góry), miała jakiekolwiek ręce i nogi.

Wielu tolkienistów dawno temu skreśliło "Pierścienie Władzy", uznając je za fanfik prozy kultowego fantasty. Pomimo konstruktywnej krytyki miłośników Tolkiena – mieszającej się z nienawistnymi i jawnie rasistowskimi komentarzami – Prime Video nie zamierza się zatrzymywać. Według raportu opublikowanego przez serwis The Ankler projekt giganta streamingu ma być realizowany zgodnie z pierwotnym planem. Na 3. sezonie przygoda się nie skończy.

Lesley Goldberg napisał na łamach The Ankler, że "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" jest objęty "magiczną osłoną" ze strony Jeffa Bezosa. Z wcześniejszych wypowiedzi szefa Amazona można było wywnioskować, że sukces projektu ma dla niego osobiste znaczenie. Prawie cztery lata temu miliarder wyjawił w rozmowie z portalem branżowym Deadline, że jego syn, który jest wielkim fanem J.R.R. Tolkiena, poprosił go, by "nie spie****ł" tej adaptacji.

Wiedząc, że "Pierścienie Władzy" znajdują się pod opieką Bezosa, można z łatwością dojść do wniosku, że z serialem szybko się nie pożegnamy. The Ankler sugeruje, że ogromne koszty produkcji (realizacja jednego odcinka to średnio 60 mln dolarów) nie stanowią dla twórców żadnej przeszkody. Do gry miał powrócić wstępny plan zakładający stworzenie 5 sezonów, czyli łącznie około 50 odcinków.

Jennifer Salke, szefowa Amazon Studios, wspomniała w wywiadzie z amerykańskim tygodnikiem rozrywkowym "Variety" z 2024 roku, że serial ogląda ponad 150 mln widzów. – Oczywiście, potrzebujemy dużej widowni. Jest ona na tyle duża, że nie mamy wątpliwości w kwestii tego, czy projekt będzie kontynuowany – wyjaśniła.

Akcja serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" rozgrywa się w II Erze Śródziemia, która według chronologii rozpoczęła się od upadku Morgotha – to jemu służył Sauron. Pierwszy sezon hitu Prime Video zakończył się w momencie, kiedy Halbrand (aka Sauron) wyjawił Galadrieli swoje prawdziwe oblicze, rozpoczynając przy okazji proces tworzenia Mordoru.

