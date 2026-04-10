Freida McFadden ujawniła swoją tożsamość Fot. Shutterstock

Autorka jednego z największych thrillerowych hitów ostatnich lat w końcu przestała się ukrywać. Pisząca pod pseudonimem Freida McFadden bestsellerowa pisarka ujawniła swoją prawdziwą tożsamość, kończąc lata spekulacji wokół tego, kim naprawdę jest twórczyni "Pomocy domowej".

REKLAMA

Przez lata budowała wokół siebie aurę tajemnicy – występowała publicznie w peruce i okularach, a jej prawdziwe nazwisko pozostawało sekretem. Teraz jednak zdecydowała się na szczerość. Freida McFadden to w rzeczywistości Sara Cohen.

– Jestem na takim etapie kariery, że mam już dość tego, że to wszystko jest tajemnicą. Mam dość tego, że ludzie zastanawiają się, czy jestem prawdziwą osobą, czy może trzema mężczyznami – powiedziała w rozmowie z USA Today. – Jestem prawdziwą osobą i mam prawdziwą tożsamość. Nie mam nic do ukrycia – dodała amerykańska autorka.

REKLAMA

Choć jej sceniczny wizerunek może wyglądać jak przemyślana charakteryzacja, Cohen zdradziła, że okulary nosi na co dzień, a peruka to czysto praktyczne rozwiązanie. – Nie mam pojęcia, jak układać włosy – przyznała szczerze.

Kim jest Freida McFadden? Sara Cohen jeszcze niedawno była pełnoetatową lekarką

45-letnia autorka na co dzień pracuje jako lekarka specjalizująca się w leczeniu chorób mózgu. To właśnie ten drugi zawód był głównym powodem, dla którego przez lata ukrywała swoją tożsamość.

– Moim celem było utrzymać to w tajemnicy do momentu, kiedy będę gotowa ograniczyć pracę jako lekarz, żeby nie było tak, że wszyscy w pracy nagle się dowiedzą i wpłynie to na moją zdolność wykonywania zawodu – wyjaśniła Cohen.

REKLAMA

Z czasem jej współpracownicy odkryli jej drugie życie, ale – jak podkreśla – zareagowali ze zrozumieniem i dyskrecją. – Byli naprawdę mili i zachowali to dla siebie – przyznała w rozmowie z USA Today. Obecnie ograniczyła już pracę medyczną do okazjonalnych dyżurów, przyznając, że łączenie dwóch pełnoetatowych karier stało się po prostu niemożliwe.

Dalsza część artykułu poniżej.

Mimo ujawnienia swojej tożsamości autorka, która mieszka w Bostonie wraz z mężem i dwójką dzieci, nie zamierza rezygnować z pseudonimu.

– Mimo że do tej pory nie mówiłam, jak naprawdę się nazywam, czuję, że przez cały czas pokazywałam czytelnikom prawdziwą siebie i wszystko, co im przekazywałam, było szczere – podkreśliła. – To nazwisko może być zaskoczeniem, ale nic poza tym się nie zmieni. Zawsze byłam autentyczna wobec moich czytelników – dodała.

REKLAMA

Pisarka debiutowała w 2013 roku samodzielnie wydaną powieścią "The Devil Wears Scrubs", ale prawdziwy przełom przyniósł jej dopiero thriller "Pomoc domowa" z 2022 roku. Od tego czasu napisała już 27 książek, a jej powieści sprzedały się w dziesiątkach milionów egzemplarzy na całym świecie.