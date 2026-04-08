Moonflower Murders
W świecie zdominowanym przez ponure skandynawskie kryminały i mroczne historie o seryjnych mordercach, gatunek "cosy crime” stał się dla widzów bezpieczną przystanią. Intelektualna łamigłówka, urokliwe krajobrazy i sympatyczni bohaterowie kusiły już w świetnym serialu "Magpie Murders" z gwiazdą "The Crown". Pora na kontynuację – "Moonflower Murders" już za chwilę obejrzymy w Polsce.

Za sukcesem serii stoi Anthony Horowitz, który tworzył scenariusze do kultowych adaptacji przygód Herkulesa Poirota pióra Agathy Christie, a także kontynuował literackie losy Sherlocka Holmesa i Jamesa Bonda. W swoim autorskim cyklu o Susan Ryeland, Horowitz składa świadomy hołd złotej erze kryminału, wprowadzając jednak metatekstualny twist.

Serialowa seria, na którą składają się "Magpie Murders" z 2022 roku (na podstawie książki "Morderstwa w Somerset") oraz nadchodzące "Moonflower Murders" (powieść "Morderstwa w Suffolk"), opiera się na koncepcji "kryminału w kryminale". Śledzimy dwie równoległe intrygi: współczesne dochodzenie prowadzone przez Susan oraz literacką zbrodnię z lat 50. XX wieku, którą na kartach powieści bada elegancki detektyw Atticus Pünd (Tim McMullan).

O czym jest "Moonflower Murders"? To brytyjski "przytulny" kryminał i kontynuacja "Magpie Murders"

W pierwszej części, "Magpie Murders", poznaliśmy Susan Ryeland (nominowana do Oscara Lesley Manville, księżniczka Małgorzata z "The Crown") jako barwną redaktorkę pracującą nad nową książką Alana Conwaya. Kiedy autor zginął, a ostatni rozdział jego powieści zaginął, Susan musiała wejść w rolę detektywa. Szybko okazało się, że fikcja literacka i rzeczywistość przenikają się w najmniej oczekiwany sposób.

W nowym sezonie, "Moonflower Murders", zastajemy Susan w zupełnie innym miejscu – na słonecznej Krecie, gdzie wraz z partnerem prowadzi mały pensjonat. Sielanka nie trwa jednak długo. Do kobiety zgłaszają się hotelarze z brytyjskiego Suffolk – ich córka zaginęła tuż po przeczytaniu powieści "Atticus Pünd przejmuje sprawę", którą Susan redagowała lata temu.

Zobacz także

3 najlepsze dokumenty true crime na HBO Max. Przerażają bardziej niż fikcja
"Scarpetta" hitem Prime Video. Polacy są bezlitośni dla kryminału z Nicole Kidman
"Harry Hole" spełnia marzenia fanów kryminałów. Recenzje jedynki Netflixa zaskakują
Nowy serial kryminalny na Disney+ skusi Polaków. Wakacje w Lizbonie i true crime

Kobieta wraca do Anglii, by odkryć, że zaginięcie dziewczyny może być kluczem do wyjaśnienia morderstwa sprzed ośmiu lat. Tropów musi szukać w tekście literackim, ukrywającym wskazówki, których nikt wcześniej nie dostrzegł.

W obsadzie "Moonflower Murders" – oprócz Manville i McMullana zobaczymy m.in. Marka Gatissa ("Sherlock"), Conletha Hilla ("Gra o tron") oraz Daniela Maysa ("Des"). Za reżyserię odpowiada Rebecca Gatward.

Gdzie oglądać serial "Moonflower Murders"?

"Magpie Murders" z 2022 roku było serialowym odpowiednikiem ciepłego koca i filiżanki dobrej herbaty – stylowy, błyskotliwy i oferujący satysfakcję z samodzielnego rozwiązywania zagadki wraz z bohaterami. To idealne cosy crime (tzw. przytulny kryminał), więc tego samego można się spodziewać po "Moonflower Murders".

Wszystkie odcinki serialu (łącznie będzie ich sześć) pojawią się na kanale Viaplay Filmy i Seriale już 13 kwietnia. Kanał ten jest dostępny w ramach dodatkowej subskrypcji na platformach Prime Video, Megogo, Canal+ oraz Play. Trzecia część na podstawie książki "Morderstwa w Marble Hall" została już potwierdzona.