"Harry Hole" szybko wskoczył na sam szczyt rankingu oglądalności serwisu Netflix. Nowy numer 1. giganta streamingu zbiera piękne recenzje wśród krytyków. Z reguły to eksperci od kina i telewizji mają więcej uwag wobec nowych produkcji, ale tym razem to widzowie spoglądają surowym wzrokiem w kierunku adaptacji prozy Jo Nesbø.

Pierwszy sezon serialu "Harry Hole", który w czwartek (26 marca) wylądowała w bogatej bibliotece Netflixa, powstał na kanwie powieści pod tytułem "Pentagram" z 2003 roku, uznawanej za jeden z najmocniejszych tomów kryminalnego cyklu autorstwa Jo Nesbø.

Tytułowy bohater, którego gra Tobias Santelmann ("Upadek królestwa"), jest detektywem z Oslo – błyskotliwym, ale – co dobrze znamy ze skandynawskich kryminałów – mocno poturbowanym przez życie. Uzależnienia, trudna przeszłość i głęboka trauma nie przeszkadzają mu w prowadzeniu dochodzeń, aczkolwiek sprawiają, że balansuje na cienkiej granicy samozniszczenia. Do tego Hole nie słucha autorytetów; lubi ignorować rozkazy i działać wbrew przyjętym powszechnie zasadom.

Jakie oceny zbiera serial kryminalny "Harry Hole"?

W agregatorze Rotten Tomatoes "Harry Hole" cieszy się 100 proc. pozytywnych recenzji (średnia z 7 opinii krytyków). Co zadziwiające, widzowie byli surowsi w swych ocenach, przyznając jedynce Netflixa 78 proc. (co i tak jest wysokim werdyktem).

"Wszystko, począwszy od obsady, a skończywszy na wybornym klimacie nordic noir, sprawia, że ​​produkcja Netflixa gwarantuje wspaniałe doznania" – napisała Karina Aldegaard z portalu Heaven of Horror, podkreślając, że Joel Kinnaman ("Altered Carbon") sprawdził się rewelacyjnie w roli antagonisty, czyli Toma Waalera. "Choć lubię większość jego ról, nigdy nie nienawidziłem go tak jak tutaj" – stwierdziła.

Dhruv Sharma z serwisu Screen Rant nazwał "Harry'ego Hole'a" jedną z najlepszych adaptacji kryminału w ostatnich latach. "Kryminał Netflixa wydaje się nieco nierówny, gdy próbuje naginać granice gatunków, łącząc horror nadprzyrodzony z tradycyjnymi elementami kina detektywistycznego. Pierwszy sezon ma swoje wady, ale bez wątpienia obejrzałbym kolejną część tego serialu, gdyby ujrzała światło dzienne" – czytamy.

A jak prezentują się opinie widowni? "Serial pozostaje w dużej mierze wierny oryginałowi, co doceniam jako fan książki. Jednak akcja w serialu wydaje się zbyt ciasna; jakby zbyt wiele rzeczy zostało wciśniętych w zbyt krótki czas" – napisał jeden z użytkowników Rotten Tomatoes. "Doskonały thriller. Obejrzałem cały serial w trzy dni. Znakomita gra aktorska Tobiasa Santelmanna" – dodał inny widz.

