Widzowie krytykują "Mam talent!" po tym, jak na antenie TVN pokazano płaczącego 10-latka

Po półfinale "Mam talent!" media społecznościowe zalały komentarze oburzonych internautów, którym nie spodobał się sposób, w jaki na antenie TVN pokazano 10-letniego pianistę, Miłosza Jaskułę. Dziecko zalało się na scenie łzami. "Zrobiono mu olbrzymią krzywdę" – czytamy w sieci.

"Mam talent!" jest polską edycją popularnego na całym świecie formatu "Got Talent". To widowisko typu talent show, w którym osoby w różnym wieku i prezentujące przeróżne umiejętności mają szansę zaprezentować się przed jurorami i szeroką publicznością. Program składa się z kilku etapów. Po precastingach i castingach wybrani przez jurorów uczestnicy przechodzą do emitowanych na żywo półfinałów, gdzie ważną rolę odgrywają głosy telewidzów.

Obecnie na antenie TVN możemy podziwiać starania uczestników 17. edycji "Mam talent!". Fani telewizyjnego show nie ukrywają, że wielkie emocje wzbudza u nich 10-letni Miłosz Jaskuła, który swoim talentem do gry na fortepianie skradł ich serca. Po ogłoszeniu wyników sobotniego półfinału widzowie są zniesmaczeni tym, do jakiej rozpaczy program rozrywkowy doprowadził chłopca.

Fani "Mam talent!" krytykują półfinał. Uważają, że program powinien mieć ograniczenie wiekowe

W sobotę (11 kwietnia) odbył się pierwszy odcinek na żywo 17. edycji "Mam talent!", w którym Miłosz Jaskuła zagrał na fortepianie utwór niemieckiego pianisty klasycznego Petera Schmalfussa, tym samym wywołując zachwyt na twarzach jurorów: Agnieszki Chylińskiej, Julii Wieniawy, Agustina Egurroli i Marcina Prokopa. Ostatni z członków jury określił chłopca mianem "zaklinacza fortepianu".

Słowa jurorów w trakcie głosowania sprawiły, że Jaskuła zalał się łzami na oczach publiczności. – Domyślam się, jaki to stres, jakie to emocje, ale dałeś radę chłopie – skwitowała Chylińska. Ostatecznie 10-latek otrzymał "dziką kartę" – to przepustka pozwalająca przejść do wielkiego finału osobom, które zdobyły najwięcej głosów telewidzów.

Po emisji ostatniego odcinka "Mam talent!" fani postanowili dać jasny przekaz twórcom show. Internauci są wściekli na to, że stacja TVN pozwoliła pokazać całej Polsce stan, do jakiego stres związany z uczestnictwem w programie doprowadził dziecko. "Ależ to durny pomysł, żeby fundować dziecku taki koszmar" – widzimy w komentarzach na Facebooku.

"Moim zdaniem nie powinno się tego robić dzieciom"; Zachowanie tego dziecka kolejny raz pokazuje, że powinien to być program tylko dla dorosłych. [...] Serce mi pękało, patrząc na niego"; "Zdecydowanie za duża presja"; "Dzieci powinny mieć przestrzeń do rozwoju, zabawy i popełniania błędów. Bez kamer i bez presji wyników" – takie opinie widzów pojawiły się na oficjalnym profilu "Mam talent!" w mediach społecznościowych.

