Netflix ogłosił 2. sezon polskiego serialu "Idź przodem, bracie". Zmienił się reżyser Fot. materiał prasowy / Netflix

"Idź przodem, bracie" wróci w 2. sezonie na Netflixa. Gigant streamingu oficjalnie potwierdził, że właśnie trwają prace nad kontynuacją hitu z Piotrem Witkowskim i Konradem Elerykiem. Twórcy obiecują widzom, że nowe odcinki przyniosą im jeszcze większy dreszczyk emocji.

Serial sensacyjny "Idź przodem, bracie" nie skończy się na jednym sezonie. Netflix potwierdził, że właśnie dobiega końca plan zdjęciowy kontynuacji, której premierę zaplanowano na 2027 rok. Przygody Oskara Gwiazdy i jego szwagra Sylwestra Zajferta czeka zmiana. Dotyczy ona fotela reżysera. Fani mogą spodziewać się podwójnej dawki emocji i jeszcze więcej akcji.

"Idź przodem, bracie" doczeka się 2. sezonu. Co wiemy o nowych odcinkach polskiego serialu Netflixa?

Akcja 2. sezonu "Idź przodem, bracie" rozgrywa się rok po wydarzeniach ukazanych w finale poprzedniego rozdziału. "Los ponownie splata drogi Oskara, byłego funkcjonariusza uwikłanego w świat przestępczy przez długi ojca, jego szwagra Sylwka oraz bezwzględnego gangstera Damiana" – czytamy w oficjalnym opisie fabuły. Główny bohater podejmuje decyzję, która sprowadzi na jego najbliższych wielkie niebezpieczeństwo. Stawka gry ma być zatem znacznie większa.

Tym razem "Idź przodem, bracie" nakręciła Aleksandra Terpińska, w której filmografii znajdziemy film "Inni ludzie" na motywach powieści Doroty Masłowskiej i serial "Porządny człowiek". Przypomnijmy, że za kamerą pierwszej odsłony stanął Maciej Pieprzyca, reżyser "Chce się żyć", "Jestem mordercą" i inspirowanych prawdziwą historią z Dolnego Śląska "Ołowianych dzieci" z Joanną Kulig.

Konrad Eleryk i Piotr Witkowski w serialu "Idź przodem, bracie". Fot. materiał prasowy / Netflix

– Wiedziałem, że Aleksandra wniesie do tej historii świeżą perspektywę i ogromną uważność na postaci. (...) Wspólnie z Aleksandrą w tym sezonie podnosimy jeszcze bardziej poprzeczkę, jeśli chodzi o jakość i spektakularność scen akcji – zapowiedział producent polskiego serialu, Łukasz Dzięcioł.

Na mały ekran powrócą odtwórcy głównych ról, czyli Piotr Witkowski, który miał przyjemność zagrać u boku Jasona Stathama w thrillerze akcji "A Working Man", i Konrad Eleryk, gwiazdor "Heweliusza" oraz "Furiozy".

W obsadzie sensacyjnego hitu znaleźli się również: Aleksandra Adamska ("Pati"), Marcin Kowalczyk ("Jesteś Bogiem"), Cezary Żak ("Ranczo"), Agnieszka Grochowska ("Bez wstydu"), Michalina Łabacz ("Wołyń"), Łukasz Simlat ("Fuga") i Piotr Żurawski ("Ostatnia wieczerza"). Scenariuszem powtórnie zajął się Kacper Wysocki ("Klangor").