Doczekaliśmy się! "Młody Sherlock", który podbił Amazon Prime Video, będzie miał drugi sezon. To doskonała wiadomość, bo serial o kultowym detektywie, zanim osiadł na Baker Street i poznał Johna Watsona, to nie tylko wielki hit ostatnich miesięcy, ale też naprawdę świetna produkcja.

Serial "Młody Sherlock", stworzony przez Matthew Parkhilla i rozwijany przez Petera Harnessa oraz Guya Ritchiego – reżysera filmowych hitów o słynnym detektywie z Robertem Downeyem Jr – opowiada historię 19-letniego Sherlocka Holmesa. Całość jest luźno oparta na książkowej serii Andrew Lane'a, który oczywiście czepie z klasycznych opowieści Arthura Conana Doyle'a.

Sherlock Holmes nie jest tu jeszcze genialnym detektywem z Baker Street, a raczej impulsywnym, nieokiełznanym bystrzachą, który regularnie pakuje się w kłopoty. Kiedy zostaje wplątany w sprawę morderstwa na Uniwersytecie Oksfordzkim – a ta szybko zaczyna prowadzić do znacznie większego, globalnego spisku – dopiero zaczyna stawiać pierwsze kroki jako śledczy.

Po drodze Sherlock nawiązuje też znajomość z błyskotliwym i bezczelnym Jamesem Moriartym. I choć na razie są kumplami, nie wrogami, fani dobrze wiedzą, że ta relacja nie skończy się najlepiej. Nie brakuje też rodzinnych sekretów i traum, którym młody Holmes też musi stawić czoła.

W roli głównej błyszczy świetny Hero Fiennes Tiffin, znany z serii "After", a prywatnie siostrzeniec aktorów Ralpha i Josepha Fiennesów (ten drugi gra w serialu ojca Sherlocka). Towarzyszą mu, równie znakomici: Dónal Finn jako Moriarty, Natascha McElhone jako matka Sherlocka, Max Irons w roli Mycrofta, Zine Tseng jako księżniczka Gulun Shou'an oraz zdobywca Oscara Colin Firth w roli sir Bucephalusa Hodge'a.

2. sezon "Młody Sherlocka" potwierdzony

"Młody Sherlock" zadebiutował ze wszystkimi ośmioma odcinkami 4 marca, zgarnął świetne oceny i podbił Prime Video – również w Polsce. Tygodniami fani czekali na potwierdzenie drugiego sezonu. I w końcu się doczekali: przygody Holmesa będą kontynuowane.

– "Młody Sherlock" ma w sobie tę rzadką magię – miliony fanów na całym świecie nie tylko oglądają historię detektywistyczną, ale zakochują się w opowieści o narodzinach ikony – powiedział Peter Friedlander z Amazona. – Guy Ritchie i Matthew Parkhill znaleźli sposób, by młodość Sherlocka pokazać świeżo, drapieżnie i wciągająco, a przy tym wprowadzili fascynującą interpretację Jamesa Moriarty'ego, która przygotowuje grunt pod to, co dopiero nadejdzie. Nie możemy się doczekać, dokąd zaprowadzą tę historię w drugim sezonie – dodał.

"Variety" informuje, że Guy Ritchie będzie reżyserem pierwszego odcinka nowej serii (Brytyjczyk stał już za kamerą dwóch pierwszych epizodów pierwszego sezonu sezonu). Pozostałych szczegółów na razie nie ujawniono. Potwierdzono jedynie, że Hero Fiennes Tiffin ponownie wcieli się w Sherlocka Holmesa. Można jednak zakładać, że do swoich ról powrócą również pozostali główni bohaterowie. A przynajmniej ci, którzy przeżyli.

Co z fabułą? Finał sezonu zasugerował nową tajemnicę, którą będzie chciał rozwikłać przyszły detektyw, a także wprowadził pierwszy zgrzyt w relacji z Moriatym. Ten z kolei wydaje się coraz bardziej chętny do kontynuowania nieetycznego biznesu Silasa Holmesa. Dodajmy, że twórcy od początku planowali, że rozpiszą tę historię na kilka sezonów.