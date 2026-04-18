Nie wszystkie seriale kryminalne zdobywają dużą popularność. Część z nich pozostaje w cieniu głośnych premier i kultowych tytułów, mimo że to naprawdę świetne produkcje. Wybraliśmy pięć takich tytułów – kto wie, może okażą się jednymi z najbardziej wciągających kryminałów, jakie ostatnio obejrzycie.

Kochamy seriale kryminalne. Stacje telewizyjne i serwisy streamingowe dobrze o tym wiedzą, dlatego nowe kryminały powstają jak grzyby po deszczu. Jest ich tak wiele, że nie wszystkie wchodzą do mainstreamu i zdobywają uznanie, na jakie zasługują. A szkoda.

Świetne seriale kryminalne, które warto obejrzeć

Wybrałam 5 niedocenionych seriali kryminalnych, które warto nadrobić. Wszystkie znajdziecie w streamingu.

1. Policjant (2022–2024)

Martin Freeman ("Hobbit") w roli funkcjonariusza z Liverpoolu pokazuje zupełnie inne oblicze policyjnej pracy – dalekie od widowiskowych akcji i spektakularnych śledztw. To procedural o wypaleniu, nocnych dyżurach i codziennym zmaganiu się z systemem, który często zawodzi zarówno policjantów, jak i obywateli. Serial bardziej przypomina dramat społeczny niż klasyczny kryminał, a Freeman jest fenomenalny. Tylko 10 odcinków, ale nie będzie to łatwy i przyjemny seans.

Obejrzysz na: CANAL+, Prime Video, CDA Premium

2. Ballard (2025-)

Spin-off popularnego serialu "Bosch", który spokojnie broni się jako samodzielna historia. Maggie Q wciela się w detektyw Renée Ballard, kierującą wydziałem zajmującym się dawno niewyjaśnionymi sprawami. To klasyczny procedural, ale z wyraźnym współczesnym sznytem i mocnym tłem korupcji w policji Los Angeles. Zamówiono już drugi sezon.

Dostępne na: Prime Video

3. Deadloch (2023–)

Australijski serial to propozycja dla fanów komediowych kryminałów. W niewielkim miasteczku Deadloch w Tasmanii dochodzi do serii morderstw, a dochodzenie prowadzą dwie kompletnie różne policjantki. Jedna trzyma się procedur i porządku, druga działa intuicyjnie i impulsywnie, co nieustannie prowadzi do konfliktów. Serial świetnie miesza czarną komedię z klasycznym śledztwem i doczekał się już dwóch sezonów.

Obejrzysz na: Prime Video

4. Most zbrodni (2024)

Miniserial oparty na prawdziwej sprawie morderstwa Reeny Virk w Kanadzie nie jest typowym kryminałem proceduralnym. Twórcy skupiają się nie tylko na samym śledztwie, ale też na emocjonalno-społecznym tle tragedii – presji rówieśniczej, wykluczeniu i potrzebie akceptacji. To opowieść bardziej o ludziach niż o samej zbrodni, a dodatkowym atutem są znakomite role Riley Keough ("Daisy Jones & The Six"), prywatnie wnuczki Elvisa Presleya, i Lily Gladstone, nominowanej do Oscara za "Czas krwawego księżyca".

Dostępne na: Disney+

5. Happy Valley (2014–2023)

Brytyjski dramat kryminalny, który mimo statusu kultowego wciąż pozostaje niedoceniony poza Wielką Brytanią. Fenomenalna Sarah Lancashire gra policjantkę z Yorkshire, której praca zawodowa nieustannie splata się z dramatami życia prywatnego. "Happy Valley" jest surowe, realistyczne, emocjonalne, nie ucieka od trudnych tematów, a jednocześnie buduje jedną z najbardziej wiarygodnych bohaterek w historii współczesnych kryminałów.