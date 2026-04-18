Odeszła jedna z najważniejszych postaci francuskiego kina. Nathalie Baye, czterokrotna laureatka Cezara i aktorka, która przez dekady współtworzyła historię europejskiego filmu, zmarła w piątek wieczorem w swoim domu w Paryżu. Miała 77 lat. Bliscy artystki wyjawili przyczynę jej śmierci.

Jak przekazała rodzina w rozmowie z agencją AFP, przyczyną śmierci Nathalie Baye była choroba neurodegeneracyjna – otępienie z ciałami Lewy'ego. To druga co do częstości (po Alzheimerze) przyczyna demencji u osób starszych.

Aktorka od lat zmagała się z tym postępującym schorzeniem, które wpływa na funkcje poznawcze, ruchowe i emocjonalne, często prowadząc także do halucynacji. W ostatnich latach Nathalie Baye wycofała się z życia publicznego, choć jeszcze kilka lat temu pojawiała się w nielicznych projektach filmowych i telewizyjnych.

Wiadomość o śmierci aktorki szybko obiegła Francję. Głos zabrał prezydent Emmanuel Macron, podkreślając jej wyjątkowe miejsce w kulturze. W swoim wpisie zaznaczył, że Baye była "obecnością, z którą Francuzi dorastali, marzyli i przeżywali kino", a jej talent, głos i elegancja na stałe wpisały się w historię rodzimej kinematografii.

Z kolei francuska ministra kultury Catherine Pégard określiła Baye jako artystkę, która "rozświetliła długi rozdział historii kina swoim talentem i niezwykłą osobowością". Dodajmy, że tego samego dnia, w piątek, Francja straciła również inną znaną aktorkę – 57-letnią Nadię Farès.

Nathalie Baye zapisała się w historii kina jako jedna z najwybitniejszych francuskich aktorek swojego pokolenia. Urodziła się w 1948 roku w Normandii w artystycznej rodzinie. Początkowo uczyła się tańca, a dopiero później zajęła się aktorstwem, co szybko okazało się jej prawdziwym powołaniem.

Należała do grona tych artystek, które z powodzeniem łączyły kino autorskie z mainstreamowymi filmami. Przełom w jej karierze przyszedł w latach 70., gdy zaczęła współpracę z najwybitniejszymi twórcami francuskiej Nowej Fali, w tym François Truffautem. W kolejnych dekadach pracowała m.in. z Jean-Luc Godardem, Claude'em Sautetem i Maurice'em Pialatem, stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy nie tylko francuskiego kina artystycznego, ale również europejskiego.

Na koncie miała około 80 ról filmowych. Spośród 9 nominacji do Cezara – nazywanego "francuskim Oscarem" – prestiżową statuetkę odbierała aż czterokrotnie, przy czym na początku lat. 80 dokonała czegoś niemal niemożliwego i wygrała trzy lata z rzędu – za filmy "Ratuj kto może (życie)", "Dziwna sprawa" oraz "Równowaga".

Jej kunszt doceniono również na arenie międzynarodowej – w 1999 roku Baye zdobyła nagrodę dla najlepszej aktorki na festiwalu w Wenecji za rolę w filmie "Związek po*nograficzny", a uznanie przyniosły jej także występy w takich produkcjach jak "Powrót Martina Guerre" czy "Młody porucznik".

Międzynarodową rozpoznawalność przyniosły jej role w hollywoodzkich i europejskich produkcjach. Zagrała m.in. matkę bohatera granego przez Leonardo DiCaprio w filmie "Złap mnie, jeśli potrafisz" Stevena Spielberga. Pojawiła się także w głośnych projektach Xavier Dolana ("Na zawsze Laurence", "To tylko koniec świata") oraz w filmowej kontynuacji hitowego serialu "Downton Abbey: Nowa epoka".