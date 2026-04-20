Patrick Muldoon
Patrick Muldoon miał 57 lat Fot. Shutterstock

Nie żyje Patrick Muldoon. Aktor i producent, znany z ról w serialach "Dni naszego życia", "Melrose Place" oraz filmie "Żołnierze kosmosu”, zmarł nagle w niedzielę 19 kwietnia. Miał 57 lat. Podano nieoficjalną przyczynę śmierci.

Reklama.
Samochody dostawcze PHEV już od 99 900 zł netto
REKLAMA

Według doniesień przyczyną śmierci Patricka Muldoona był zawał serca, choć oficjalnie nie została ona jeszcze potwierdzona. Przypomnijmy, że z tego samego powodu zmarła w piątek francuska aktorka Nadia Farès, która również miała 57 lat.

Patrick Muldoon nie żyje. Stworzył niezapomniane role w amerykańskich telenowelach

Patrick Muldoon urodził się w San Pedro w Kalifornii, a karierę aktorską rozpoczął jeszcze na studiach – wystąpił m.in. w popularnym serialu "Byle do dzwonka".

Największą popularność przyniosła mu rola Austina Reeda w kultowych "Dniach naszego życia", w którą wcielał się w latach 1992–1995 oraz ponownie w latach 2011–2012. Jego postać szybko zdobyła sympatię widzów, ale Muldoon potrafił też zagrać czarny charakter, jak w kolejnej operze mydlanej, "Melrose Place", gdzie wcielił się w siejącego postrach Richarda Harta.

Na dużym ekranie zapisał się przede wszystkim rolą Zandera Barcalowa w "Żołnierzach kosmosu" w reżyserii Paula Verhoevena. Wystąpił tam m.in. u boku Denise Richards, z którą prywatnie był w przeszłości związany. W jego filmografii znalazły się również takie tytuły "Stygmaty", "Detektyw Marlowe", "Cwaniaki z Hollywood", "Arkansas", "Impas", "Uwikłana", "Pająki" i "Drugie nadejście". Równolegle rozwijał się jako producent.

Patrick Muldoon dwa dni przed śmiercią cieszył się z nowego filmu

Niedawno Muldoon rozpoczął pracę przy filmie kryminalnym "Kockroach" Matta Rossa, w którym występują Chris Hemsworth, Taron Egerton i Zazie Beetz. Produkcja jest obecnie w trakcie realizacji. Jeszcze dwa dni przed śmiercią Muldoon cieszył się z nowego projektu na Instagramie.

Dalsza część artykułu poniżej.

Amerykanin także wielkim miłośnikiem muzyki – grał na gitarze i śpiewał jako frontman zespołu The Sleeping Masses. Znajomi wspominają go jako osobę, która wnosiła energię wszędzie, gdzie się pojawiała.

W poruszających wspomnieniach podkreślają: "Był nieskończenie hojny – ze swoją poezją, humorem i niepowtarzalną obecnością". Dodawali też: "Kochał zwierzęta i ludzi, rozdawał niezapomniane uściski i miał rzadką zdolność sprawiania, że inni czuli się bezpieczni i zauważeni". W innym oświadczeniu nazwano go "stylowym, charyzmatycznym i pełnym życia", podkreślając, że "każdy dzień przeżywał z pełną energią, w duchu rock'n'rolla".