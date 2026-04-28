Nowy brytyjski serial "Niewybrani" (oryg. "Unchosen") niespodziewanie wskoczył na pierwsze miejsce w rankingu najpopularniejszych seriali polskiego Netflixa. Psychologiczny thriller opowiada o kobiecie żyjącej w zamkniętej wspólnocie religijnej, która zaczyna podważać rządzące nią zasady. Twórczyni inspirowała się relacjami byłych członków sekt działających w Wielkiej Brytanii, a nazwa jednej grupy szczególnie często pojawia się w medialnych doniesieniach.

Serial "Niewybrani" to sześcioodcinkowy thriller psychologiczny, który z jednej strony pokazuje życie wewnątrz restrykcyjnej wspólnoty religijnej, a z drugiej skupia się na walce młodej kobiety o niezależność.

W centrum historii znajduje się Rosie (Molly Windsor), żona i matka wychowująca córkę w zamkniętej religijnej wspólnocie znanej jako Fellowship of the Divine. Kobieta od lat funkcjonuje według narzuconych zasad, a jej codzienność opiera się na posłuszeństwie, podporządkowaniu mężowi, Adamowi (Asa Butterfield z "Sex Education") i życiu zgodnym z regułami ustalonymi przez starszyznę grupy.

Punktem zwrotnym okazuje się spotkanie z tajemniczym Samem (Fra Fee), który dołącza do wspólnoty jako nowy członek. Z czasem wychodzi na jaw, że jest zbiegłym skazańcem. Obecność "przybysza" sprawia, że Rosie zaczyna patrzeć na swoje życie z innej perspektywy.

"Kobieta zaczyna dostrzegać pewne aspekty i ograniczenia swojego świata, których wcześniej nie zauważała. Może ta tajna wspólnota religijna wcale nie ma na celu jej dobra?" – czytamy w opisie Netflixa. Bohaterka musi zdecydować, co stanowi dla niej większe zagrożenie – człowiek z mroczną przeszłością czy opresyjny system, w którym sama tkwi.

"Unchosen" podbiło rynki Netfliksa nie tylko w Polsce – obecnie to najchętniej oglądany serial platformy na świecie. W tym wypadku popularność nie idzie jednak w parze z entuzjastycznym odbiorem. W serwisie Rotten Tomatoes serial zdobył tylko 57 procent pozytywnych recenzji od krytyków, a widzowie przyjęli "Niewybranych" jeszcze chłodniej (40 procent).

Czy "Niewybrani" są oparci na faktach?

Choć sama fabuła jest fikcyjna, a Fellowship of the Divine nie istnieje, twórczyni serialu Julie Gearey otwarcie mówiła w serwisie Tudum, że punktem wyjścia były prawdziwe historie osób, które opuściły sekty i zamknięte wspólnoty religijne. Przed wejściem na plan kontaktowała się z byłymi członkami takich grup przez internetowe fora i media społecznościowe. Rozmowy dotyczyły mechanizmów kontroli, psychicznego uzależnienia od wspólnoty oraz trudności związanych z odejściem.

– Odkryliśmy, że wiele z tych osób było straumatyzowanych. Dlatego tak ważne było, by zapewnić ich najlepiej, jak potrafiliśmy, że po pierwsze nikt oglądający serial ich nie rozpozna, a po drugie – że wszystko, czym podzielą się na temat emocjonalnego doświadczenia bycia częścią takiej grupy, postaramy się przedstawić z szacunkiem i możliwie najwierniej – opowiadała showrunnerka.

W rozmowie z Tudum Gearey podkreśliła, że "w Wielkiej Brytanii istnieje ponad dwa tysiące sekt". – Niektóre są zamkniętymi społecznościami. Ale wiele z nich, podobnie jak ta fikcyjna, działa na widoku – zauważyła. Jak dodała, "kiedy społeczeństwo przechodzi okres skrajnej niepewności – tak jak teraz – zaczynają pojawiać się sekty".

Mimo że z ust showrunnerki nie padły nazwy żadnych konkretnych wspólnot religijnych, to według "Sunday Times" serial inspiruje się m.in. Plymouth Brethren Christian Church.

To konserwatywny, zamknięty kościół ewangelicki, który istnieje od 1820 roku i zrzesza ponad 55 tysięcy członków na świecie. Organizacja znana jest z restrykcyjnych zasad dotyczących kontaktów ze światem zewnętrznym, życia rodzinnego, roli kobiet oraz korzystania z nowoczesnych technologii. Członkowie dbają o "czystość", nie mają telewizorów ani radia, a z internetu korzystają tylko do celów edukacyjnych i zawodowych.

Sam Asa Butterfield przyznał, że przygotowując się do roli, oglądał dokumenty poświęcone Plymouth Brethren Christian Church. Wśród inspiracji pojawia się również Bruderhof – chrześcijańska wspólnota założona w 1920 roku w Niemczech. Członkowie żyją w celibacie lub rodzinach, dzielą wspólny majątek i rezygnują z własności prywatnej.

Twórcy podkreślają jednak, że Fellowship of the Divine nie jest wierną kopią żadnej konkretnej organizacji. To fikcyjna społeczność zbudowana na podstawie prawdziwych historii. Dodajmy, że niedawno Netflixa podbił dokument o prawdziwej sekcie z USA "Zaufaj mi: Fałszywy prorok". Z kolei na początku roku hitem HBO Max był serial "Niebo. Rok w piekle", inspirowany sektą Niebo działającą w Polsce w latach 90. XX wieku.