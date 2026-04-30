Nowy dokument o Czarnobylu oddaje głos świadkom tragedii Fot. materiały prasowe / National Geographic

Katastrofa w Czarnobylu nie przestaje przerażać i fascynować. Z okazji 40. rocznicy wybuchu w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej National Geographic przygotowało czteroodcinkowy serial dokumentalny "Czarnobyl: świadkowie tragedii", który oddaje głos osobom, które przeżyły tamte dramatyczne wydarzenia. Produkcja jest już dostępna na Disney+.

Do katastrofy doszło 26 kwietnia 1986 roku w Czarnobylskiej Elektrownii Jądrowej w Związku Radzieckim (dzisiejsza Ukraina). W wyniku nieudanego testu bezpieczeństwa doszło do eksplozji reaktora nr 4, która uwolniła ogromne ilości promieniowania.

Skutki były przerażające: zginęli pracownicy elektrowni i strażacy, ewakuowano tysiące mieszkańców, a rozległe tereny zostały skażone. W kolejnych latach odnotowano wzrost zachorowań, a długofalowe konsekwencje – przede wszystkim nowotwory – mogły przyczynić się do śmierci od kilku tysięcy do nawet 60–200 tysięcy osób. Przez pierwsze dni władze próbowały ukrywać prawdziwą skalę tragedii, co tylko dodatkowo pogorszyło sytuację.

Serial dokumentalny "Czarnobyl: świadkowie tragedii" zawiera relacje bezpośrednich uczestników – ratowników, likwidatorów i dziennikarzy – z których wielu po raz pierwszy zdecydowało się opowiedzieć swoją historię publicznie.

Wśród nich jest m.in. Sergei Belyakov, jeden z "biorobotów", którzy pracowali na dachu reaktora, narażając własne życie. O wydarzeniach z 1986 roku opowiada również Wyatt Andrews z amerykańskiej stacji CBS, który relacjonował chaos informacyjny i próby tuszowania katastrofy przez władze ZSRR. Nad stroną merytoryczną serialu National Geographic czuwał Adam Higginbotham, autor książki "O północy w Czarnobylu".

elektrowni w Czarnobylu i opuszczonego miasta pracowników – Prypeci , zabieramy kluczowych bohaterów z powrotem w miejsce, które na zawsze zmieniło ich życie… i pokazujemy, dlaczego historia Czarnobyla wciąż się nie skończyła. W 40. rocznicę wybuchu katastrofy w Czarnobylu ta przełomowa seria po raz pierwszy opowiada pełną historię tego wydarzenia – aż po współczesną wojnę w Ukrainie, w której strefa wykluczenia nuklearnego stała się obszarem działań wojennych . Dzięki niepublikowanym wcześniej materiałom archiwalnym i nowym, poruszającym wywiadom odkrywamy zaskakujące, zupełnie nowe perspektywy na historię, którą – jak nam się wydaje – wszyscy znamy. Mając wyjątkowy dostęp do strefy wykluczenia, w tymi opuszczonego miasta pracowników –, zabieramy kluczowych bohaterów z powrotem w miejsce, które na zawsze zmieniło ich życie… i pokazujemy, dlaczego historia Czarnobyla wciąż się nie skończyła. National Geographic opis serialu "Czarnobyl: Świadkowie tragedii"

Nowy dokument o Czarnobylu liczy cztery odcinki. "Pierwsze 24 godziny" to rekonstrukcja pierwszych godzin po eksplozji i dramatycznej walki strażaków z ogniem, "Próba tuszowania" opowiada o dezinformacji i próbach ukrycia katastrofy przez radzieckie władze, a "Poświęcenie" to historia likwidatorów i ceny, jaką zapłacili. Odcinek czwarty, "Prawda" skupia się na procesie winnych, długofalowych skutkach tragedii i jej wpływie na upadek ZSRR oraz współczesną Strefę Wykluczenia.

Gdzie oglądać "Czarnobyl: Świadków tragedii"?

Dokument "Czarnobyl: Świadkowie tragedii" miał premierę na National Geographic 19 i 20 kwietnia. Można go również oglądać w streamingu na Disney+.