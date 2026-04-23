Disney+ przygotował sporą promocję Fot. Shutterstock

Rosnące ceny platform streamingowych sprawiają, że każda promocja staje się okazją, obok której trudno przejść obojętnie. Tym razem kusi Disney+, który przygotował naprawdę atrakcyjną ofertę. Do 6 maja można skorzystać ze zniżek, które pozwalają sporo zaoszczędzić – i to aż przez trzy miesiące. Ale są warunki.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Serwis należący do The Walt Disney Company zadebiutował na świecie w 2019 roku, a do Polski trafił 14 czerwca 2022 roku. Od tego czasu konsekwentnie rozbudowuje swoją bibliotekę i umacnia pozycję jednego z największych graczy na rynku VOD. Teraz Disney+ kusi atrakcyjną zniżką.

Promocja na Disney+. Można oszczędzić aż 20 zł

Aktualna promocja w Disney+ skierowana jest do osób, które nie mają aktywnej subskrypcji lub chcą wrócić do serwisu. Oferta obejmuje trzy miesiące dostępu w cenie 23,99 zł lub 39,99 zł – w zależności od wybranego pakietu (dostępne są dwa główne plany).

REKLAMA

To znaczna obniżka. W regularnej ofercie tańszy wariant Standard kosztuje 34,99 zł miesięcznie i oferuje jakość Full HD, możliwość oglądania na dwóch urządzeniach jednocześnie oraz opcję pobierania treści. Droższy pakiet Premium, wyceniony na 59,99 zł miesięcznie, zapewnia obraz w jakości 4K UHD, HDR, dźwięk Dolby Atmos oraz dostęp na czterech urządzeniach jednocześnie. Oznacza to, że zaoszczędzimy 11 zł na planie Standard i aż 20 zł na planie Premium.

Z promocji można skorzystać wyłącznie do 6 maja 2026 roku, a jednym z podstawowych warunków jest brak aktywnej subskrypcji oraz ukończone 18 lat. Po upływie trzymiesięcznego okresu promocyjnego abonament zostanie automatycznie przedłużony zgodnie ze standardowym cennikiem, dlatego jeśli nie planujecie kontynuować subskrypcji, warto pamiętać o jej wcześniejszym anulowaniu.

REKLAMA

Co oglądać na Disney+? Nie tylko Marvel, "Gwiezdne wojny" i animacje Disneya

Biblioteka Disney+ została podzielona na kilka głównych marek: Znajdziemy tu klasyczne i współczesne animacje Disneya, filmy studia Pixar, a także kasowe uniwersa Marvel Cinematic Universe i Star Wars. Kluczowym elementem oferty są również wartościowe dokumenty od National Geographic oraz sekcja Hulu (dawniej Star), która zawiera produkcje od FX, 20th Century Studios, Searchlight Pictures oraz oryginalne seriale Hulu.

Dalsza część artykułu poniżej.

Platforma oferuje dziś ogromną bibliotekę, liczącą ponad tysiąc seriali i wiele filmów. Wśród najpopularniejszych tytułów znajdują się produkcje ze świata "Gwiezdnych wojen", takie jak "The Mandalorian", "Andor" czy "Ahsoka", a także seriale Marvela pokroju "Lokiego", "WandaVision" czy "Daredevila: Odrodzenie". Disney+ oferuje też wielokrotnie nagradzane seriale, jak "The Bear", "Shōgun" i "Modern Family" oraz takie hity, jak "Chirudzy" i "The Walking Dead". Nie brakuje też kultowych animacji dla dorosłych, takich jak "Simpsonowie", "Family Guy" czy "Futurama".

REKLAMA

Choć nazwa serwisu wciąż wielu osobom kojarzy się głównie z treściami dla najmłodszych, to nie dajcie się zwieść: strategia Disney+ już dawno wykroczyła poza ten schemat. Dzięki przejęciu 20th Century Fox i rozwojowi oferty dla dorosłych widzów w katalogu pojawiły się m.in. serie "Obcy" i "Predator", a także bardziej bezkompromisowe produkcje jak krwawy "Deadpool" czy "American Horror Story".