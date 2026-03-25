Daredevil: Odrodzenie wraca na Disney+ Fot. Kadr z "Daredevila: Odrodzenie"

Drugi sezon "Daredevila: Odrodzenie" właśnie trafił na Disney+ i – sądząc po pierwszych opiniach – dostarcza dokładnie tego, na co liczyli fani. Doskonałą informacją jest powrót bezkompromisowej Jessiki Jones, ponownie granej przez Krysten Ritter. Jednocześnie w regularnym sezonie zabraknie innej uwielbianej postaci – Punishera, choć jego historia wcale się nie kończy.

Droga Matta Murdocka do tego momentu była długa i wyboista. Wszystko zaczęło się od kultowego serialu "Daredevil" Netfliksa, który w latach 2015–2018 zdefiniował mroczniejsze, bardziej przyziemne oblicze Marvela. Gigant streamingu stworzył całe uniwersum: z "Punisherem", "Jessicą Jones", "Iron Fist", "Lukiem Cagem" i "The Defenders". Potem pojawiło się jednak Disney+ i zabrał Netfliksowi prawa, co zresztą fani bardzo przeżyli.

Po latach przerwy kultowy bohater – ponownie grany przez Charliego Coxa – powrócił w 2025 roku w "Daredevilu: Odrodzenie", który okazał się jednym z najlepszych seriali Marvela na Disney+. Widzowie mogli odetchnąć z ulgą, bo serial pozostał mroczny, brutalny i skupiony na psychologii postaci.

2. sezon "Daredevila: Odrodzenie" już na Disney+

Czas na 2. sezon "Daredevila: Odrodzenie", który kontynuuje wydarzenia po szokującym finale pierwszej odsłony. Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) jako burmistrz Nowego Jorku umacnia swoją władzę i bezwzględnie poluje na Daredevila. Z kolei Matt Murdock nie ukrywa już swojej tożsamości jako mściciela i rozpoczyna otwartą wojnę z Fiskiem, znanym również jako Kingpin.

Twórcy zapowiadają, że to sezon, w którym obaj bohaterowie w pełni "stają się sobą", co przekłada się na jeszcze większą intensywność konfliktu. A przed nami jeszcze sezon trzeci, który Marvel już zapowiedział.

Obsada pozostaje jednym z największych atutów serialu. Wracają Deborah Ann Woll jako Karen Page, Ayelet Zurer jako Vanessa Fisk, Wilson Bethel jako Bullseye oraz Elden Henson jako Foggy Nelson. Nową twarzą jest Matthew Lillard ("Scooby-Doo", "Krzyk"), który wciela się w tajemniczego Mr. Charlesa.

Wraca Jessica Jones, znika Punisher. Ale nie na długo

Największe emocje budzi jednak powrót Krysten Ritter jako Jessiki Jones – uwielbianej przez widzów bohaterki, której relacja z Daredevilem może znacząco wpłynąć na dalszy rozwój historii. Niestety jest i zła wiadomość – nie zobaczymy Jona Bernthala jako Punishera, mimo że kultowy antagonista pojawił się w pierwszym sezonie.

Ale spokojnie, choć Punisher nie jest centralną częścią sezonu, jego historia zostanie rozwinięta w osobnym odcinku specjalnym "The Punisher: One Last Kill", które zadebiutuje tydzień po finale. Bernthal ponownie wcieli się też w Franka Castle'a również w nadchodzącym "Spider-Manie: Całkiem nowy dzień", a jego błyskotliwe interakcje z Peterem Parkerem były najmocniejszym punktem zwiastunu (który zresztą pobił rekord).

Pierwsze recenzje 2. sezonu "Daredevila: Odrodzenie" i opinie widzów są entuzjastyczne. Już może pochwalić się 91 procent pozytywnych recenzji krytyków oraz aż 97 procent od widzów (w ich przypadku na podstawie pierwszego odcinka). Pierwszy epizod już ma na IMDb, czyli największym serwisie filmowym na świecie, znakomitą ocenę 8,8/10.

"'Daredevil: Odrodzenie' nadaje drugiemu sezonowi dużą wagę i głębię dzięki diabelnie dobrym kreacjom aktorskim, bardziej dynamicznej narracji oraz trafnie dobranym motywom, idealnie pasującym do tego bezkompromisowego bohatera" – czytamy na Rotten Tomatoes.

Kiedy nowe odcinki "Daredevila: Odrodzenie"?

Sezon liczy osiem odcinków, a pierwszy jest już dostępny. Disney+ stawia na cotygodniową premierę (z wyjątkiem drugiego i trzeciego odcinka) – w Polsce nowe epizody będą pojawiać się dzień później niż w USA. Oto dokładna rozpiska:

1. odcinek – 25 marca, 2. i 3. odcinek – 1 kwietnia, 4. odcinek – 8 kwietnia, 5. odcinek – 15 kwietnia, 6. odcinek – 22 kwietnia, 7 odcinek – 29 kwietnia, 8. odcinek, finał sezonu – 6 maja, "The Punisher: One Last Kill" (odcinek specjalny) – 13 maja.