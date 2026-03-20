Zwiastun filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" z Tomem Hollandem pobił historyczny rekord Fot. materiał prasowy

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" jest kolejnym po "Fantastycznej 4: Pierwszych krokach" filmem spod szyldu Marvel Cinematic Universe, który trafi do kin. Kontynuacja przygód Petera Parkera ma zadatki na to, by stać się hitem 2026 roku. Produkcja MCU samym zwiastunem pobiła historyczny rekord.

Marvel Cinematic Universe wkroczył w 6. Fazę, którą mają zwieńczyć dwa filmy z serii "Avengers": "Doomsday" i "Secret Wars". Dotąd w ramach nowego rozdziału MCU światło dzienne ujrzała jedynie "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" z Pedrem Pascalem ("The Last of Us") i Vanessą Kirby ("The Crown"), która spotkała się z mieszanymi ocenami widzów i krytyków filmowych. Kolejną produkcją o superbohaterach będzie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" z Tomem Hollandem ("Diabeł wcielony").

Zwiastun filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" pobił rekord. Nie do wiary, ile razy fani go obejrzeli

Pierwszy zwiastun filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", który trafił do sieci 18 marca, zapowiada zastąpienie klasycznej kontynuacji o człowieku-pająku zupełnie nowym wcieleniem zamaskowanego obrońcy Nowego Jorku, który po wydarzeniach z hitowego "Spider-Mana: Bez drogi do domu" został zupełnie sam.

Przypomnijmy, że w finale hitu sprzed pięciu lat Doktor Strange rzucił zaklęcie, sprawiając, że cały świat – w tym ukochana MJ i najlepszy przyjaciel Ned – zapomniał o istnieniu Petera Parkera i tym samym o jego sekretnej tożsamości.

W ciągu doby od premiery trailer nowego "Spider-Mana" zdobył aż 718,6 mln wyświetleń, zyskując miano największego zwiastuna wszech czasów. Wcześniej filmowy rekord należał do produkcji "Deadpool & Wolverine" Shawna Levy'ego z 2024, który mógł pochwalić się 365 mln wyświetleń. Film z Tomem Hollandem w roli głównej osiągnął taki wynik w niecałe osiem godzin.

Jakby tego było mało, zwiastun filmu Marvela, którego światowa premiera odbędzie 31 lipca bieżącego roku, pokonał zapowiedź gry GTA 6. Trailer dzieła Rockstar Games, na które od wielu, wielu lat czeka cały świat, obejrzano w ciągu 24 godzin od premiery 475 mln razy.

W "Spider-Manie: Całkiem nowy dzień" Peter Parker zdobywa nową moc – ma organiczną sieć. W zwiastunie widzimy, jak protagonista wyrusza na spotkanie z Brucem Bannerem (aka Hulkiem) i bije się z Punisherem. Dodatkowo po piętach depcze mu potężny złoczyńca, który umie kontrolować umysły innych ludzi.

W obsadzie u boku Hollanda znaleźli się również Zendaya ("Diuna", "Euforia"), Mark Ruffalo ("Biedne istoty"), Jacob Batalon ("Ekipa wyburzeniowa"), Jon Bernthal ("The Bear"), Sadie Sink ("Stranger Things", "Wieloryb"), Tramell Tillman ("Rozdzielenie"), i Michael Mando ("Zadzwoń do Saula").

Co dalej po "Spider-Manie: Całkiem nowym dniu"?

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" ma pełnić funkcję pomostu do nadchodzącego "Avengers: Doomsday". Piąty film z serii "Avengers" ma zaklepaną datę premiery na 18 grudnia 2026 roku.