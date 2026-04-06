Disney od lat tworzy animacje, które zdobywają serca widzów na całym świecie, ale w jego dorobku nie brakuje też filmów skandalicznie niedocenionych. Spytaliśmy AI, która z nich najbardziej zasługuje na ponowne odkrycie – odpowiedź była zaskakująco trafna. To naprawdę świetny film.

Najbardziej niedoceniony film Disneya według AI. "Atlantyda. Zaginiony ląd" zasługiwała na więcej

Według AI tytuł najbardziej niedocenionej animacji Disneya należy do "Atlantydy. Zaginionego lądu" z 2001 roku. To przygodowa opowieść o młodym eksploratorze Milo Thatchu, który wyrusza w niebezpieczną ekspedycję, aby odkryć zaginioną cywilizację Atlantydy.

"Flm wyróżnia się nietypowym stylem wizualnym, dynamiczną animacją i ciekawym światem pełnym detali, które nadają historii unikalny charakter. Niestety, przy premierze "Atlantydy" wielu widzów i krytyków nie doceniło jej nowatorskiego podejścia do klasycznej formuły Disneya, przez co film nie osiągnął popularności porównywalnej z innymi produkcjami studia" – argumentuje ChatGPT.

Fot. Kadr z "Atlantydy. Zaginionego lądu"

Sztuczna inteligencja zwraca również uwagę na "wątki przyjaźni, odwagi i poznawania odmiennych kultur, które nadają filmowi głębię i ponadczasowy wydźwięk". "Bohaterowie są wyraźnie nakreśleni, dialogi inteligentnie napisane, a tempo opowieści – mimo wielu przygód – pozwala na budowanie więzi z postaciami. To produkcja, która zdecydowanie zasługuje na większą uwagę i uznanie w historii animacji Disneya" – dodaje AI o filmie "Atlantyda" i trudno się nie zgodzić. To do dziś znakomity film.

Te filmy animowane Disneya też nie zostały docenione

ChatGPT wyróżnił też trzy inne niedoceniane filmy Disneya, które zasługiwały na więcej. "Planeta skarbów" z 2002 roku to futurystyczna adaptacja "Wyspy Skarbów" Roberta Louisa Stevensona, która łączy klasyczną opowieść przygodową z innowacyjną (jak na tamte czasy) animacją komputerową. AI podkreśla, że film zyskał wciąż wiernych fanów dzięki bogatemu światu i emocjonalnej historii, mimo że przy premierze spotkał się z umiarkowanym zainteresowaniem widzów.

Kolejnym wyróżnionym tytułem są "Nowe szaty króla" z 2000 roku o aroganckim władcy Kuzco, który zostaje zamieniony w lamę. "Film wyróżnia się lekkim, komediowym tonem i genialnymi postaciami. Jest mistrzowską mieszanką humoru i przygody, a jego subtelna satyra oraz zaskakujące zwroty akcji sprawiają, że produkcja zyskuje na wartości przy każdym kolejnym seansie – mimo początkowo chłodnego przyjęcia" – ocenia AI.

Trzecim tytułem w zestawieniu niedocenianych animacji jest zupełnie już zapomniany "Taran i magiczny kocioł" z 1985 roku. Opowiada histotię młodego pomocnika świniopasa, który wmusi powstrzymać złowrogiego króla przed zdobyciem magicznego kotła zdolnego wskrzeszać armię nieumarłych.

Jak zauważa ChatGPT, to jeden z najmroczniejszych filmów Disneya, który w momencie premiery był uważany za zbyt straszny dla młodszej publiczności. "Produkcja wyróżnia się odważnym podejściem do fantastyki, klimatyczną muzyką i niezwykłą atmosferą, która sprawia, że warto ją obejrzeć ponownie, zwłaszcza w kontekście rozwoju animacji i eksperymentów twórczych studia" – czytamy w uzasadnieniu.