Dawno, dawno temu w odległej galaktyce Pedro Pascal wyruszył w niebezpieczną podróż razem z niedoszłym padawanem. Z okazji CinemaConu Disney i Lucasfilm opublikowali finałowy zwiastun filmu "Mandalorian & Grogu", który jest kontynuacją popularnego serialu o Dinie Djarinie. Zapowiedź przywodzi na myśl oryginalną trylogię "Gwiezdnych wojen" George'a Lucasa, ale wieje w niej fabularną pustką.

Serial "Andor" o początkach Rebelii zawiesił poprzeczkę wysoko. Kinowe i telewizyjne uniwersum "Gwiezdnych Wojen" od lat zmaga się z problemami, z jakimi mierzy się większość franczyz w dobie kapitalizmu. Prequel "Łotra 1" udowodnił, że odcięcie się od Sagi Skywalkerów – a przynajmniej przełamanie jej schematu – wyjdzie galaktycznej serii na dobre. Ostatnie produkcje Disneya i Lucasfilmu aż za bardzo stawiają na nostalgię, obawiając się nowych wyzwań i tego, co nieznane.

"Mandalorian & Grogu" w pewnym sensie kontynuuje sentymentalne tendencje wytwórni, aczkolwiek wszystkie informacje o filmie Jona Favreau'a wskazują, że jego scenariusz łączy się raczej z serialami Dave'a Filoniego ("Wojny klonów", "Rebelianci"), który od tego roku zasiada na fotelu prezesa LucasFilmu, niż z liczącymi ponad 50 lat przygodami Luke'a Skywalkera, Hana Solo i księżniczki Lei. Finałowy zwiastun produkcji zawróci fanom w głowie. I to z dwóch różnych powodów.

Nowy zwiastun "Mandalorian & Grogu" już jest

Choć Galaktyczne Imperium upadło, w ciemnych zakamarkach galaktyki wciąż czai się zło. Nowa Republika próbuje rozbić siatkę dawnych agentów na usługach Dartha Sidiousa, która chce powrotu do dyktatorskiej przeszłości.

Państwo stworzone przez Sojusz Rebeliantów prosi o pomoc w przywróceniu porządku legendarnego mandaloriańskiego łowcę nagród Dina Djarina i jego ucznia Grogu: wrażliwe na moc dziecko, które szkoliło się na padawana w nieistniejącej już Światyni Jedi. Misja, jaka zostanie im zlecona, będzie pełna niebezpieczeństw.

W ramach trwającego w Las Vegas branżowego konwentu CinemaCon twórcy filmu "Mandalorian & Grogu" podzielili się z widzami finałowym zwiastunem, w którym nie brakuje imponujących efektów specjalnych (zarówno praktycznych, jak i CGI) oraz dynamicznych scen akcji.

Widać, że Favreau kładzie nacisk na scenariuszową prostotę, jaką mogły pochwalić się pierwsze nakręcone przez George'a Lucasa części "Gwiezdnych Wojen", niemniej trailer jego dzieła nie ujawnia żadnych szczegółów dotyczących fabuły.

Z jednej strony taka decyzja, jeśli była świadoma, może okazać się dobrym znakiem – w końcu filmowe zapowiedzi sprzed dekad niczego nie spoilerowały i widzowie byli im za to wdzięczni. Z drugiej strony najnowszy materiał może wzbudzić niepokój u wiernych fanów, którzy już zaczynają powątpiewać, czy kontynuacja serialu "Mandalorian" jest komukolwiek potrzebna.

Pamiętajmy, że niesmak w ustach pozostawiła po sobie trylogia sequeli o Rey i Kylo Renie, w której plan przerwania błędnego koła przez Riana Johnsona, reżysera "Ostatniego Jedi", został zniweczony przez J.J. Abramsa w "Skywalkerze. Odrodzeniu".

Obsada i data premiery filmu "Mandalorian & Grogu"

W wywiadzie z serwisem ScreenRant Dave Filoni wyjaśnił, że "Mandalorian & Grogu" będzie silnie powiązany z 2. sezonem serialu live-action "Ahsoka". Jego premierę wyznaczono na 22 maja bieżącego roku.

Pedro Pascal ("The Last of Us") powtórzy rolę Dina Djarina, a Sigourney Weaver odtwórczyni kultowej Ellen Ripley w "Obcym – ósmym pasażerze Nostromo", zagra Ward, przywódczynię Adelphi Rangers z Nowej Republiki.

Jeremy Allen White, który dwa razy zdobył telewizyjnego Oscara, czyli nagrodę Emmy, za serial "The Bear", odegra na dużym ekranie Rottę, syna słynnego Jabby. Mogliśmy go poznać w filmie animowanym "Gwiezdne Wojny: Wojny klonów" z 2008 roku, w którym jako dziecko został porwany przez Asajj Ventress.